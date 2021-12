VAYA Hotels & Resorts

Endlich geht es wieder los – auch bei VAYA, der größten österreichischen Hotelgruppe im Alpenraum.

Österreich ist tief verschneit. Und zwar genau jene Regionen, die für alle Wintersportfans wichtig sind. Sie freuen sich über ideale Schneebedingungen und können es kaum erwarten, sich die Bretter anzuschnallen. Sölden, Galtür, St. Anton, Fieberbrunn, Zell am See, Saalbach – in diesen und noch mehr österreichischen Top-Skigebieten haben soeben alle Hütten und Hotels, darunter auch die VAYA Hotels und Resorts, wieder ihre Tore geöffnet. Die Bedingungen könnten idealer nicht sein: Der Lockdown ist endlich zu Ende, Urlauber aus dem Ausland kommen dieses Jahr nur vereinzelt zu uns. Dem ausgiebigen Skifahren oder Snowboarden ohne lange Schlangen an den Liften steht also nichts mehr im Wege. Und dann gibt es in diesem Jahr noch ein ganz besonderes Erlebnis: VAYAs „THE BIG CARV“.

Außergewöhnliches Erlebnis Skisafari

Und wie wäre es diesen Winter mit einer außergewöhnlichen Safari? Wie, Safari? In Österreich? Im Schnee? Wer glaubt, für eine Safari weit weg fliegen zu müssen, der irrt. Eine solche Erfahrung lässt sich auch in Österreich machen. Statt der Hitze gibt es bei „THE BIG CARV“ funkelnden Schnee, statt der Tiere traumhafte Bergpanoramen. Die Rede ist von VAYAs Skisafari „THE BIG CARV“! Sieben Tage Urlaub mit Halbpension, drei Skigebiete, drei VAYA-Hotels, über 400 Pistenkilometer. Morgens auf den Skiern oder dem Snowboard von einem Hotel losfahren, nachmittags vor einem anderen ankommen. Und das Gepäck? Wird direkt überstellt. VAYA bietet bei seiner Skisafari eine Route von Zell am See über Saalbach bis nach Fieberbrunn – und wieder zurück zum Start. Übernachtet wird in den exklusiven Hotels vom VAYA Zell am See, VAYA Post Saalbach und VAYA Fieberbrunn. Ein außergewöhnliches Erlebnis!

Übernachten direkt an der Piste

Man kann aber auch einen ganz klassischen Skiurlaub verbringen, wenn man nicht so sehr auf Abenteuer steht. Ganz wichtig ist dabei auf jeden Fall, immer mitten im Geschehen zu sein – sei es zum Skifahren, Boarden oder Schneeschuhwandern. Die VAYA Hotels & Resorts stellen Winterurlaubern mehr als 20 Häuser in Top-Lage zur Auswahl – fast alle in unmittelbarer Nähe zur Piste. Denn was gibt es Schöneres, als morgens direkt auf die Bretter zu steigen und nachmittags wieder den Einkehrschwung vorm Hotel zu ziehen. Keine Umwege. Luxus und Style gibt es übrigens für jede Geldbörse. Vom Doppelzimmer über die Spa Suite bis zum großen Apartment für 12 Personen bietet VAYA eine große Auswahl an Zimmer- und Preiskategorien.

Auch Wellness gehört zum Winterurlaub

Ein großes Highlight jedes Winterurlaubs ist der Blick von der Sauna in die verschneite Berglandschaft. Möglich mit VAYA Wellness. In fast allen Häusern gibt’s Sauna, Massagen oder Pools. Noch besser: eine private Sauna! Die gibt’s zur Suite dazu im VAYA St. Anton und im VAYA St. Zeno, im The Crystal VAYA Unique, im VAYA Zillertal, im VAYA Post Saalbach und im VAYA Sölden. Im VAYA Fieberbrunn kann man luxuriöse Chalets mit privater Sauna buchen, im VAYA Galtür ein gigantisches Penthouse mit eigener Sauna.

