× Kopenhagen: Die innovativste City Europas entdecken

Königsschlösser mitten in der Stadt, kleine Gassen mit bunten Häuschen, moderne Architektur, Gourmetrestaurants und leckere Hotdogs – all das und noch viel mehr ist Kopenhagen. Wir haben die Erfahrung gemacht: Diese Stadt macht süchtig!

Die dänische Hauptstadt ist nicht nur World Capital of Architecture 2023 sondern auch die grünste Stadt Europas. Und die beste Fahrradstadt der Welt, die sogar über Radautobahnen verfügt. Nachstehend jene Viertel, die Sie unbedingt entdecken sollten...

Insta-tauglich

Nyhavn ist das Must-visit in Kopenhagen: Die kleinen bunten Häuser, die den Kanal säumen, sind absolut Insta-tauglich. Tipp: Genießen Sie die pulsierende Atmosphäre, setzen Sie sich in eines der vielen Restaurants am Wasser und lassen Sie sich ein kaltes Bier und ein Sandwich schmecken. Übrigens: Zur Weihnachtszeit gibt es hier einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit Glögg und sehr viel Hygge.

Shopping

In Kopenhagen finden Sie jede Menge Anlaufsstellen für Ihren Shoppingtrip: Beginnen Sie auf der Shoppingmeile Strøget, der längsten und ältesten Fußgängerzone der Welt, die durch das Stadtzentrum führt. Hier finden Sie beinahe alle bekannten dänischen und internationalen Marken und dänische Designs. Heißer Tipp: Für das beste Einkaufserlebnis in Kopenhagen sollten Sie auf keinen Fall die Seitenstraßen von Strøget verpassen, insbesondere auf der parallel verlaufenden Straße Strædet finden Sie kleine Boutiquen und Vintage-Läden.

Apropos charmante Boutiquen und Vintage-Läden: Auch der Kopenhagener Stadtteil Nørrebro sollten Sie auf der Liste haben – machen Sie etwa einen Abstecher auf Blågardsgade, Jægersborggade oder Elmgade. Dort gibt es eine Vielzahl an kleinen Kleidungs-, Schmuck- und Keramikläden. Einkaufsbummel geht aber auch im schicken Viertel Østerbro. In der Hauptstraße Østerbrogade und ihren vielen Seitenstraßen finden Sie zahlreiche kleine, exklusive Boutiquen sowie die angesagte Designschmiede Normann.

Vesterbro

Auch das alte Arbeiterviertel Vesterbro, das als Rotlichtviertel lange einen zweifelhaften Ruf hatte, gehört seit Jahren zu den absoluten Trendvierteln der dänischen Hauptstadt. In der Istedgade und den vielen kleinen Nebenstraßen können Sie zahlreiche individuelle Designgeschäfte, Modeboutiquen, Bäckereien und Second-Hand-Läden entdecken. In unmittelbarer Nähe befindet sich Værnedamsvej, eine reizvolle Straße (manchmal auch als „Französische Straße“ bezeichnet) voller Modegeschäfte, Feinkostläden und großartiger Restaurants.

Smørrebrød & Co

Sollte Sie bei Ihrer Shoppingtour der kleine Hunger überkommen, können Sie getrost einen Abstecher zur Torvehallerne, der beeindruckenden Markthalle der Stadt machen. Hier finden Sie Austernbars, Käsespezialitäten, Smørrebrød-Stände u.v.m. Apropos Smørrebrød: Dieses Sandwich gibt’s in fast jedem klassischen Restaurant, wie beispielsweise im Schønnemanns, eines der ältesten Restaurants in Kopenhagen. Die Brote sind dick belegt und schmecken einfach himmlisch.