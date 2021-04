Gewinnen Sie einen Urlaub in der Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, der Wellness-Oase und dem Sportparadies für die ganze Familie!

Das erste Familien-Wellnesshotel Osttirols steht bereits in den Startlöchern für den Sommer 2021. Denn die Sehnsucht ist beim Hotel-Team groß: Endlich wieder Gäste begrüßen, Kinderlachen im Garten hören und Gespräche mit alten Freunden und neuen Bekannten führen. Bis es soweit ist, wird vom Sonnenschein und einer facettenreichen Bergwelt geträumt.

Träumen Sie mit uns und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Wochenende für 2 Erwachsene und zwei Kinder in der Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian. Was der Gewinn noch beinhaltet:

• Leihfahrräder für Ausflüge

• Das Gipfelticket für Wanderungen am Berg

• Wohltuendes Heubad für zwei Erwachsene

• Kids Happy-Time im Häppi Päpi Kinderclub

• Und für das leibliche Wohl sorgt die Gourmet-Halbpension – besondere Schmankerl aus Tirol inklusive.

Natur, Kultur und Sonne pur

Mit mehr als 2.000 Sonnenstunden im Jahr zählt Sillian zu den sonnenreichsten Orten Österreichs. Beste Voraussetzungen, um bei Ausflügen ordentlich Vitamin-D in der Bergwelt Osttirols zu tanken – nicht umsonst trägt das Hotel das Wort „Sport“ im Namen. 17 Laufstrecken starten direkt vor dem Hoteleingang, der beliebte Wanderberg – der Thurntaler – ist nur eine Gondelfahrt entfernt und gibt einen Panoramablick auf die Dolomiten, die Karawanken und den Großglockner frei. Wer lieber auf zwei Rädern als zwei Beinen die Umgebung erkundet, genießt das weitläufige Radnetz. Auf den Wegen laden Wasserplätze zur kurzen Verschnaufpause und zum Abkühlen ein – ideal für einen Radausflug mit der ganzen Familie. Saftige Wiesen, schroffe Bergformationen der Dolomiten und jede Menge Kultur lassen das facettenreiche Osttirol entdecken. In den Burgen und gotischen Kirchen blicken Urlauber zurück in die Geschichte einer vergangenen Zeit. Noch nicht genug ausgepowert? Dann geht es weiter auf geführten Mountainbike Touren oder zahlreichen Klettersteigen. Tipp für Elternzeit: Die rundum Kinderbetreuung sowie der Teenie-Club 12+ sorgen für abwechslungsreichen Spielspaß während Eltern die Zweisamkeit genießen. Entspannt wird im hoteleigenen Wellnessbereich, der auch viel Wasserspaß für Kinder bereithält. Neu für Kinder: Der Außenbereich wurde für Kinder kreativ und modern gestaltet und lädt zum Toben ein.

Diashow: Impressionen vom Sporthotel Sillian 1/6 © www.sporthotel-sillian.at

2/6 © Gert Perauer

3/6 © Gert Perauer

4/6 © Gert Perauer

5/6 © www.sporthotel-sillian.at

6/6 © www.sporthotel-sillian.at

Impressionen vom Sporthotel Sillian ×

Vor und nach der Auszeit im Wellnessbereich oder der sportlichen Bergtour genießen Gäste das kulinarische Verwöhnprogramm. In den gemütlichen Stuben, dem lichtdurchfluteten Restaurant und der herrlichen Sonnenterrasse lassen sich Gäste die regionalen und frischen Produkte schmecken, die mit dem neuen Genuss Region-Gütesiegel ausgezeichnet sind. Erlebnis Osttirol mit allen Sinnen: Die Milch vom Almbauern des Osttiroler Hochpustertals, frisch gebackenes Brot aus der Dorfbäckerei, Kräuter aus dem Nationalpark Hohe Tauern oder Honig vom Imker – Regionalität und Nachhaltigkeit gehört zum erholsamen Urlaub in der Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian. Noch mehr vom Urlaub in Osttirol träumen?

Hier entlang www.sporthotel-sillian.at