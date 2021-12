Die Wiener Agentur Hiller Communications (HC) startet eine Weihnachts-Spendenaktion für das St. Anna Kinderspital. Mit einem kritisch-ironischen Seitenhieb auf HC Strache.

Der kürzlich initiierte Spendenaufruf von Heinz Christian Strache sorgte für mediale Schlagzeilen.

„Der über die sozialen Medien gestartete Spendenaufruf von HC Strache ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Es gibt bei weitem vernünftigere Möglichkeiten, um nachhaltig Gutes zu tun, auf die wir an dieser Stelle gerne verweisen möchten.Im Zuge unserer HC Spendenoffensive – HC steht in diesem Fall für Hiller Communications – wollen wir das St. Anna Kinderspital unterstützen“, sagt Marian Hiller, Geschäftsführer von Hiller Communications.

Mit der Spendenaktion „Unser Geld für unsere Kinder“ will die PR-Agentur mit Sitz in 1030 Wien in der Advents- und Weihnachtszeit für das St. Anna Kinderspital Geld sammeln.Dort werden Kinder und Jugendliche mit höchster medizinischer und pflegerischer Qualität behandelt, wobei die Bedürfnisse der erkrankten Kinder und deren Familien vor, während und auch nach den Therapien stets im Mittelpunkt stehen.

Geldspenden an den St. Anna Kinderspital Fonds:



ÖRK, LV Wien St. Anna Kinderspital Fonds

IBAN: AT 661200050618691900

Verwendungszweck: „Spende St. Anna Kinderspital – Unser Geld für unsere Kinder“

Mehr Informationen zum St. Anna Kinderspital finden Sie hier.

Informationen zur PR-Agentur Hiller Communications finden Sie hier.