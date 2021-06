Badewannen zum Träumen: In ein Schaumbad eintauchen, sich in besonderer Atmosphäre völlig entspannen und den Alltag dadurch ganz weit hinter sich lassen - der Wunsch vieler Urlauber.

Doch Badewanne ist nicht gleich Badewanne - einige Luxushotels haben sich auch hier etwas Besonderes einfallen lassen, um selbst das Baden zum Erlebnis zu machen. Ob Badewanne mit Bergblick, mitten in der Wildnis oder aus einer umgebauten Feuerschale – die Auswahl ist groß.

Milaidhoo Island Maldives, Malediven

In der freistehenden Badewanne in geschwungener Form genießen Gäste auf Milaidhoo Island Maldives in ihrer Water Pool Villa einen atemberaubenden Ausblick auf die endlose Weite des Indischen Ozeans. Das Luxusresort vereint auf der insgesamt 300 mal 180 Meter kleinen Insel entspannten Barfuß-Luxus mit maledivischem Charme.

© Milaidhoo Island Maldives ×

Wilderness Safaris Little Vumbura, Botswana

Ein intimes Badeerlebnis inmitten der grünen Wildnis Botswanas verspricht das Little Vumbura Camp von Naturschutz-Safarianbieter Wilderness Safaris. Mit nur sechs Zeltsuiten liegt das erhöht gebaute Camp auf einer Insel in einer privaten Konzession im Okavango Delta. Einzig Elefant, Antilope und Co. könnten zu Überraschungsgästen der Badenden werden.

© Wilderness Safaris/Dana Allen ×

Lefay Resort & SPA Dolomiti, Italien

Jacuzzi mit Bergblick: Auf bis zu 430 Quadratmeter genießen Gäste der Royal Pool & Spa Suite im italienischen Eco-Resort Lefay Resort & SPA Dolomiti einen privaten Wellnesstempel. Das Whirlpoolbecken des persönlichen Spa-Bereichs thront vor atemberaubender Bergkulisse des UNESCO-Weltnaturerbes der Dolomiten.

© Lefay Resorts ×

Thanda Island, Tansania

Ein entspannendes Schaumbad mit fantastischem Blick auf die endlosen Weiten des Indischen Ozeans – darauf können sich Gäste der exklusiven Luxus-Privatinsel Thanda Island freuen. Auf acht Hektar Fläche erwartet bis zu zehn Gäste ein völlig abgeschiedenes tropisches Inselparadies mit größtmöglichem Komfort. Vom privaten Tennisplatz über ein eigenes Wassersportzentrum mit Jetskis, SUPs und Booten bis hin zu einem Privatkoch, einer Spa-Therapeutin, einem Infinitypool und ein Gym – Thanda Island wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht.

© Thanda Island ×

Paragon 700, Italien

Paragon 700 Boutique Hotel & Spa ist ein exklusives Boutique und Design Hotel im Herzen von Ostuni in Apulien. Der elegante rote Palast, dessen Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wurde sorgfältig restauriert und verfügt über elf individuell gestaltete Zimmer und Suiten, die mit einzigartigen Designelementen aus aller Welt ausgestattet sind. Für eines der Deluxe-Zimmer wurde zum Beispiel ein südafrikanischer Boma – eine Feuerschale – in eine Badewanne umgewandelt.