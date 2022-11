Sie gilt als die besinnlichste Zeit im Jahr: Die Weihnachtszeit.

Der Kitzbüheler Advent, ein Herzensprojekt von Kitzbühel Tourismus, unterstreicht dies und sorgt von Mittwoch, den 23. November bis Montag, den 26. Dezember 2022 immer mittwochs bis sonntags für besinnliche Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre im Stadtpark und in der Kitzbüheler Hinterstadt.

Kekse backen, Geschichtenerzähler und Krippenausstellung. Der Duft von heißen Maroni und Früchtepunsch liegt in der Luft. Beim traditionsreichen Kitzbüheler Advent werden Kindheitserinnerungen geweckt. An rund 30 liebevoll dekorierten Ständen finden sich regionale Köstlichkeiten und traditionelle Handwerkskunst - umrahmt von Auftritten heimischer Chöre und Musikgruppen. Kinder können sich beim Basteln, Hirtenbrot-Backen, Ponyreiten oder beim Christkindlpostamt das Warten auf den Heiligen Abend verkürzen.

© Kitzbühel Tourismus ×

Adventliche Musik

Traditionelle weihnachtliche Weisen und heimatliche Klänge, die Erinnerungen wecken, laden dazu ein, das Jahr besinnlich ausklingen zu lassen. Durch die musikalische Untermalung und die stimmungsvolle Atmosphäre taucht man ein in den Zauber vergangener Weihnacht aus Kindheitstagen und kann den Lichterglanz in seinem Herzen spüren. Auf dem Kitzbüheler Adventmarkt - einem der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte in Tirol - können Sie sich täglich auf unterschiedliche Live-Musik freuen, die Sie sowohl in der 750 Jahre alten Innenstadt als auch im Stadtpark mit festlichen Klängen erwartet.

© Kitzbühel Tourismus ×

Traditionelle Handwerkskunst

Und was wäre ein Adventsmarkt ohne Stände, an denen es Christbaumschmuck, Wollwerk und Schnitzereien für unter den Weihnachtsbaum oder als Andenken zu kaufen gibt? Lokale und regionale Handwerker präsentieren am Kitzbüheler Advent ihre Arbeiten oder fertigen sogar vor Ort Handwerksstücke an.

© Kitzbühel Tourismus ×

Beispielsweise können Sie bei der Drechslerstübe Hauser miterleben, wie mit höchster Präzision und Liebe zum Detail ein einzigartiges Werkstück aus Meisterhand entsteht und auch Holzschnitzer Christoph Rieser, einer unserer #LOCALHEROES, stellt seine einzigartigen Schnitzerein aus und gibt so einen Eindruck in sein künstlerisches Schaffen.

© Kitzbühel Tourismus ×

KITZ Weihnachtsshop

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passendem Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten sind oder Ihr Zuhause mit roten oder gläsernen Kitzbühel Weihnachtskugeln schmücken möchten, werden Sie definitiv am KitzShop-Stand am Kitzbüheler Advent oder online unter shop.kitzbuehel.com etwas passendes entdecken.

© Kitzbühel Tourismus ×

Egal, ob Sie noch eine warme Wintermütze für die kalten Tage suchen, Buffs zum Ski fahren oder ein Kuschel-Set mit flauschiger Decke, Kissenhülle und Wärmeflaschen - bei unserem Stand werden Sie sicherlich fündig. Als besonderes Schmankerl bieten wir Ihnen einen gratis Einpackservice für all Ihre Geschenke an!

Das genaue Program sowie weitere Informationen zum Kitzbüheler Advent finden Sie unter advent.kitzbuehel.com