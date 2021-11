Weihnachten in Wien

Die Weihnachtstage stehen vor der Tür, die ersten Weihnachtslieder werden angehört und die Lust auf einen heißen Glühwein wächst. Wie gut, dass in Wien die schönsten Christkindelmärkte zu Hause sind, die Sie mit Sicherheit verzaubern!

Egal ob Schlendern über den Weihnachtsmarkt am Spittelberg, künstlerisches Handwerk bestaunen am Karlsplatz oder weihnachtliche Kulinarik genießen im Weihnachtsdorf am Campus – die Christkindlmärkte Wiens haben einiges zu bieten. Insgesamt warten in der Hauptstadt ab Mitte November ganze 14 Märkte mit weihnachtlichem Programm, süßen Köstlichkeiten und toller Kunst auf Sie – höchste Zeit für einen Adventsurlaub in der eigenen Hauptstadt und einen Besuch im Flemings Selection Hotel Wien- City!

Der populärste Christkindlmarkt Wiens

Wien ist in der Adventszeit auf jeden Fall einen Besuch wert. Besonders populär ist der Christkindlmarktmarkt am Rathausplatz, der mit seiner Weihnachtsbeleuchtung, der Eislaufbahn und den zahlreichen Punschständen alle BesucherInnen verzaubert. Eine große Auswahl an Kulinarik-Ständen bieten köstlichen Glühwein, Schokofrüchte und Käsekrainer, österreichische Produzenten zeigen Ihre handwerkliche Kunst und von der Bühne tönen Weihnachtslieder von talentierten Chören.

Um Ihren Weihnachtskurztrip perfekt zu machen, empfiehlt sich außerdem ein Hotel, das in der Innenstadt, nah am weihnachtlichen Getummel liegt – buchen Sie einen Kurzurlaub im Flemings Selection Hotel Wien- City, ist der Weg vom letzten Glühwein ins warme Bett nicht weit.

Das Flemings Selection Hotel Wien- City

Das Flemings Selection Hotel Wien- City ist die ideale Übernachtungsmöglichkeit für Ihren Weihnachtstrip in die österreichische Hauptstadt. Es liegt in zentraler Lage, direkt hinter dem Wiener Rathaus. In nur wenigen Minuten sind die bedeutendsten Wiener Sehenswürdigkeiten, sowie verschiedene Christkindlmärkte erreichbar. Der achte Bezirk, in dem das Hotel liegt, begeistert mit seinen historischen Altbauten, dem eleganten Flair und den kleinen Cafés, die auf ein süßes Stück Kuchen einladen.

Dem Hotel selbst verleihen das historische Treppenhaus, die denkmalgeschützten Gaslaternen am Eingang und die hohen Gänge mit einfallendem Tageslicht besonderen Charme. Gäste können zwischen 194 Zimmern und 13 Suiten wählen, die alle mit einer freistehenden Glasdusche ausgestattet sind. Die City- View Zimmer bieten zudem einen atemberaubenden Blick über die Dächer der Stadt.

Feine Kulinarik und entspannte Wellness- Auszeit

Auch kulinarisch hat das Flemings Selection Hotel Wien- City viel zu bieten: die zwei Restaurants zaubern hochklassige Gerichte mit dem gewissen Extra, wobei sie ausschließlich frische Zutaten verwenden. Für etwas Fitness oder Wellness nach dem Christkindlmarkt stehen eine finnische und eine Bio- Sauna, ein Dampfbad, sowie ein Fitnessbereich bereit.

Neben Qualität und Eleganz glänzt das Hotel außerdem mit Nachhaltigkeit und Sicherheit. Das Flemings Selection Hotel Wien- City setzt auf nachhaltige und ressourcenschonende Maßnahmen und kommt mit dem Flemings Feel Safe Versprechen einem verstärktem Sicherheitskonzept nach. Gästen stehen flexible Raten für risikoloses Buchen, ein digitales Check- In und Check- Out, bargeldlose Bezahlung und Zimmerservice zur Verfügung. Aufgrund des großen Conference- Centers mit moderner technischer Ausstattung eignet sich das Flemings Selection Hotel Wien- City auch perfekt für Konferenzen.

Die österreichische Hauptstadt bietet im Advent ein Maximum an weihnachtlicher Stimmung. Die Christkindlmärkte Wiens, kombiniert mit einem Besuch im Flemings Selection Hotel Wien- City versprechen Ihnen einen traumhaften Kurztrip, den Sie niemals vergessen werden.