× Kurzurlaub im Salzkammergut gewinnen!

Seit knapp 400 Jahren ist der „Goldene Hirsch in Gmunden“ beliebter Treffpunkt in der Seestadt Gmunden in Oberösterreich. Die renommierte Architektin Inge Krebs-Hinterwirth hat nun den Betrieb übernommen und in ein feines Boutique Hotel verwandelt.

„Mit dem Umbau des Goldenen Hirschen haben wir ein zeitloses und gleichzeitig minimalistisches Boutique Hotel geschaffen, wo die Qualität in jedem Detail im Mittelpunkt steht", freut sich Besitzerin Inge Krebs-Hinterwirth. © Christopher J. Heinzel × Jede Suite ein individuelles Hideaway Traditionsbewusstsein mit Augenzwinkern: 18 Monate lang dauerte der Umbau des bereits im Jahr 1624 errichteten Hauses. Mit Weitblick und Sinn für das Schöne verwandelte das Hinterwirth Architekten-Team das Hotel zu einem wahren Kleinod mit 21 individuellen Zimmern. © Christopher J. Heinzel × Im gesamten Haus ist der Respekt zum Bestehenden und die Liebe zum Detail spürbar, aber auch humorvolle Details kommen nicht zu kurz. Eine Kombination von Vintage, Moderne und Antiquitäten ist einzigartig. Die großzügigen Bäder dienen als private Wellnessoase und egal ob Gäste den „Jungen Wilden", den „Geweihträger", den „Platzhirschen", oder das „Goldene Loft" buchen - jede Suite ist ein individuelles Hideaway. © Christopher J. Heinzel × Eine Sauna am Hotel-Dach In der Wirtsstube sorgen heimische, handgewebte Stoffe und feine Gmundner Keramik für eine einzigartige Esskultur. Klassisch und kuschelig ist das Ambiente mit original Schleiss Kachelofen und regionaltypischen Wirtshaustischen. Der Küchenstil verbindet österreichische Kulinarik mit internationalen Einflüssen, speziell aus Italien – den Küchenchef Giovanni kennt die besten Rezepturen aus seiner Heimat Toskana. Für Feierlichkeiten stehen „Keramikstüberl", „Hirschensaal" und „Weinkeller" zur Verfügung. Den besten Ausblick gibt's von der Dachterrasse. Hier warten Sauna und Daybeds zur Entspannung. Der Privatcoach bietet Yoga und Meditation und Laufband und Hanteln sorgen für den Extra-Energiekick. Boutiquehotel am idyllischen Traunsee Frisch, wild und einzigartig ist das Haus am Platz in der Keramikstadt. Mittendrin im Stadtgeschehen und dennoch mit ganz viel Ruhe erleben die Gäste den Gastgarten im historischen Innenhof unter der 100 Jahre alten Linde. Der prominente Rathausplatz sowie der idyllische Traunsee liegen vor der Hoteltüre. © Christopher J. Heinzel × Gmunden hat sich in den letzten Jahren zu einer hippen Einkaufsstadt mit feinen Läden, Boutiquen und kleinen Keramikgeschäften entwickelt. Am Vormittag noch auf den unzähligen Bergen wandern und am Nachmittag in der Stadt bummelt oder im Stadttheater, ein architektonisches Juwel aus der Gründerzeit mit Galerie und Logen, ausgehen - das Salzkammergut bietet eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten.



Zum Goldenen Hirschen | Linzerstraße 4, 4810 Gmunden | Telefon: 07612/23444 | info@hirschengmunden.at | www.hirschengmunden.at