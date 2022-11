Mit Turkish Airlines zur Fußball WM

Ab 20. November bis 18. Dezember erhöht Turkish Airlines ihre Frequenz von zwei Flügen am Tag auf sechs nach Doha. Hin- und Rückflüge ab Wien und Salzburg sind ab 730 EUR verfügbar.

Zur anstehenden Fußball-WM in Katar wird Turkish Airlines 42 Flüge pro Woche in die Hauptstadt des Emirats nach Doha anbieten. „Wir haben kürzlich unsere Stopover- und Touristanbul-Programme wieder aufgenommen, sodass Passagiere, die mit Turkish Airlines fliegen, die Gelegenheit nutzen können, das Drehkreuz im Herzen der Welt, Istanbul und seine einzigartigen Wunder auf dem Weg nach Doha zu erkunden“, kommentiert Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, Prof. Dr. Ahmet Bolat.

© Florian Wehde ×

Stopover in Istanbul

Das Stopover-Programm von Turkish Airlines bietet Passagieren die Möglichkeit, ihren Zwischenstopp in Istanbul kostenlos zu verlängern. Für die Economy Class bietet Turkish Airlines eine Übernachtung in einem 4-Sterne-Hotel; und für die Business Class zwei Übernachtungen in einem 5-Sterne-Hotel mit einem nach dem Ticketkauf ausgestellten Hotelgutschein.

© Hussein Himmati ×

Darüber hinaus haben Fluggäste von Turkish Airlines auch die Möglichkeit, in Vertragshotels zu Preisen ab 49 USD zu übernachten.

Alternativ können Passagiere mit einem Aufenthalt zwischen 6 und 24 Stunden in Istanbul die Vorteile von touristanbul nutzen, einer kostenlosen Stadtrundfahrt, die Turkish Airlines ihren Gästen anbietet.

Ein kurzweiliges Programm, das die historischen und kulturellen Höhepunkte der Stadt wie die Sultanahmet-Moschee, die Ayasofya-Moschee und den Topkapı-Palast zur Entdeckung zwischen den beiden Flügen ermöglicht.

340 Ziele weltweit

Als globale Fluggesellschaft, die mehr Länder als jede andere Fluggesellschaft der Welt anfliegt, bietet Turkish Airlines ihren Passagieren die Möglichkeit, ein ständig wachsendes Streckennetz mit derzeit 340 Zielen weltweit zu entdecken. In Österreich fliegt die Airline ab Wien und Salzburg nach Istanbul.