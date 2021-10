Ein wahres Abenteuer bietet der Besuch der #1 City in Europa mit dem „World’s Best Award“ – Istanbul. Die Millionen-Metropole zieht zahlreiche Reisende aus aller Welt an und hält immer wieder Abenteuer bereit. Jeder Besuch bietet die Möglichkeit die Stadt neu zu entdecken.

Istanbul bietet Erholung, Kultur, Kulinarik und einzigartige Geschäfte, die zum Entdecken und Stöbern einladen.

Vielfältige Kunst und Kultur

Der Charakter der Stadt wird von den vielen internationalen Konferenzen, Festivals, Messen, Modeschauen und Sport- und Kunstveranstaltungen auf besondere Art und Weise geformt. Anfang der 2000er wurden außerdem nacheinander Privatmuseen eröffnet, in denen renommierte und erstklassige Ausstellungen bewundert werden können.

In der Lagerhalle Nr. 4 des alten Hafens befindet sich das Istanbul Modern, welches eine Sammlung zeitgenössischer Kunst, Wechselausstellungen und Werke der berühmtesten türkischen Künstler bietet. In einem E-Werk präsentiert Santral Instanbul der Öffentlichkeit künstlerische und kulturelle Ausstellungen. Außerdem ist das Santral Istanbul eine interdisziplinäre Plattform für einen interkulturellen Austausch. Die internationale Messe Contemporary Istanbul – Tersane Istanbul – bietet alljährlich einen Überblick über die junge Kunstszene der Türkei. Events in den Bereichen der klassischen Musik, Ballett, moderner Tanz, Oper, Folklore, Jazz und Pop ermöglicht die Istanbuler Stiftung für Kultur und Kunst.

© GoTürkiye ×

Großer Basar mit tausend Lichtern, Geschmäckern und Gewürzen

Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Großen Basars. Die atemberaubende, erstaunliche Atmosphäre und heutige Form des Basars hat sich in den letzten 250 Jahren stetig weiterentwickelt. In über 3000 Geschäften finden sich Antiquitäten, Schmuck, Handwerkskunst, edle Teppiche und köstliche Speisen. In der Ferne ragen Wolkenkratzer und moderne Gebäude empor. Jeder wird hier fündig, denn Kultur pur ist vorprogrammiert.

© GoTürkiye ×

Shopping, Antiquitäten und seltene Schmuckstücke

Die Metropole am Bosporus und auch die gesamte Türkei sind mit jahrzehntelanger Handwerkskunst eng verbunden. Zahlreiche Schmuckstücke und Antiquitäten findet man auf verschiedensten Flohmärkten. Der Markt in Feriköy findet jeden Sonntag im Stadtteil Bomonti statt und ist etwa zehn Gehminuten von der „Osmanbey“ Metrostation entfernt. Am Eingang gibt es auch einen Gözleme-Stand.

© GoTürkiye ×

Das Angebot ist vielfältig und ändert sich ständig. Schnäppchen findet man auch am Ende des Tages. Einige der besten Antiquitätengeschäfte findet man einem der ältesten Viertel der Stadt – in Balat. Auch neue Waren werden angeboten, die immer noch in Handarbeit von Familien hergestellt werden, die seit Generationen in diesem Bereich tätig sind.

