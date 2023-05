Straubinger & Badeschloss

Es ist derzeit das wohl spektakulärste Hotelprojekt in den Alpen. Schon bald wird das altehrwürdige Herz von Bad Gastein neu aufblühen, wenn im Herbst 2023 das traditionsreiche Ensemble mit dem Grand Hotel Straubinger und dem Badeschloss eröffnet. Buchungen sind ab sofort möglich!

Die letzte Phase der Bauarbeiten läuft auf Hochtouren, unterdessen gibt´s auf den neu gelaunchten Websiten des Grand Hotel Straubinger und vom Badeschloss erste Einblicke in die lange ersehnte Renaissance der beiden Hotelikonen. Zimmer und Suiten sind ebenfalls ab sofort buchbar.

An einem Ort der Extreme, vom Tal bis zu Gipfeln mit über 3.000 Höhenmetern, bilden das Mitte des 19. Jahrhunderts gebaute Straubinger und das Ende des 18. Jahrhunderts eröffnete Badeschloss das Herzstück von Bad Gastein. In den altehrwürdigen Gebäuden residierten bereits Kaiser und Fürsten wie Kaiser Franz Josef. Und auch in der Weltpolitik erlangte das Ensemble an Bedeutung: 1865 wurde hier der Gasteiner Vertrag zwischen Preußen und Österreich geschlossen. Nach langem Leerstand und einer umfangreichen Revitalisierung durch die Hirmer-Gruppe mit dem Ziel, den ursprünglichen Charme der traditionsreichen Häuser zu erhalten, hat Hirmer Hospitality nun die Eröffnung der beiden Hotels für Herbst 2023 bekanntgegeben.

Der schönste Rooftop-Pool in Bad Gastein

Das ganzjährig geöffnete Fünf-Sterne-Grand Hotel Straubinger am Straubingerplatz verfügt über 46 Zimmer und Suiten mit Blick über das Gasteinertal und auf den imposanten Wasserfall. Zu den gastronomischen Einrichtungen zählen ein Restaurant, eine Weinbar und ein Café. Das Spa umfasst einen Outdoorpool, einen Ruhebereich, zwei Saunen und sechs Beauty- und Massageräume. Das Vier-Sterne-Hotel Badeschloss am Straubingerplatz mit seinen 102 individuell eingerichteten Zimmer und Suiten hat ebenfalls ganzjährig geöffnet. Mit seinem Zubau, einen an Hang und Wasserfall gelegenen Turm, gliedert es sich harmonisch in die alpine Kulisse ein. Das Restaurant verfügt über In- und Outdoorplätze, einen Community Table und eine Showküche. Zudem gibt es eine Schlossbar und Kamin-Bar mit Bibliothek. Im Roof Top Spa stehen Spa und Infinity-Outdoor-Pool sowie drei Saunen zur Verfügung.

Neuer Glanz für Bad Gastein

Getreu dem Gestaltungsprinzip „Arbeiten mit den Schichten der Vergangenheit“ hat das renommierte Wiener Architektenbüro BWM Architekten ein anspruchsvolles Hotelkonzept entwickelt, das weit über die reinen Gebäude hinaus geht und den Glanz des Straubingerplatzes wieder aufleben lässt. Hinter der imposanten Fassade des Grand Hotel Straubinger entfaltet sich die Grandezza der „schönen Epoche“. Historische Referenzen und das Wissen um die Präsenz namhafter Gäste erfüllen die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten ebenso wie der Zeitgeist des 21. Jahrhunderts mit Leben.

Hotel direkt am Wasserfall von Bad Gastein

„Dip a little deeper“ ist das Motto des 1791 erbauten Badeschlosses, denn die guten Geschichten des Badehauses beginnen zwar an der Oberfläche, gehen aber tief unter die Haut. Die gepflegte Badekultur großer Persönlichkeiten wird jetzt mit kosmopolitischer Weltanschauung und koketter Leichtigkeit neuinterpretiert. Humorvoll und in Farbe. Es entsteht ein lebendiger, gemeinschaftlicher Ort. Untermalt wird die besondere Atmosphäre in dem Haus vom Rauschen des direkt angrenzenden ikonischen Wasserfalls von Bad Gastein. „Bad Gastein ist ein einzigartiger, faszinierender Ort der Kontraste. Mit der Eröffnung unserer beiden Objekte Hotel Straubinger und Badeschloss im Herbst 2023 möchten wir die Anmut der Destination wieder aufleben lassen und gleichzeitig einen Platz für neue Geschichten schaffen. Wir kreieren einen Ort der Gemeinschaft und einen Ort des Austausches, an dem Gäste wie Einheimische gleichermaßen willkommen sind“, beschreibt General Manager Michael Posch das Konzept der beiden Hotel-Ikonen.

Ein Ort für Visionäre

Bad Gastein als Quelle der ewigen Jugend ist seit jeher ein Ort für Kosmopoliten, Visionäre und Menschen, die den Zeitgeist prägen. Die lange Tradition des Ortes im Gasteinertal findet ihren Beginn als Badeort um 1350. Zwischen Mitte des 14. Jahrhunderts und Mitte des 16. Jahrhunderts war Bad Gastein vor allem für seinen Gold- und Silberabbau bekannt. Im 19. Jahrhundert, parallel zum Ende des Goldabbaus, kam das Kurwesen in Schwung und damit die Hotelentwicklung. Prominente Besucher aus aller Welt schrieben vor allem in der Belle Époque die Geschichten der für seine Thermalquellen bekannten Gemeinde. Zentraler Ort der Begegnung war und ist der Straubingerplatz mit seinem beeindruckenden Hotelensemble, welches das Grand Hotel Straubinger und das Badeschloss umfasst. Mit der Renaissance von Bad Gastein wird nun eine neue Ära für den Tourismus der Region eingeleitet.

