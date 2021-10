Größte Airline Afrikas

Afrikas größter und profitabelster Luftfahrtkonzern – Ethiopian Airlines www.ethiopianairlines.com – stockt ab sofort auf fünf Frequenzen zwischen Wien und Addis Abeba auf.

Unter anderem geht es somit von Österreich mit nur einem Zwischenstopp in die folgenden Top-Destinationen:

• Wien – Seychellen (Aufstockung auf 3x wöchentlich)

• Wien – Johannesburg (Aufstockung auf 5x wöchentlich)

• Wien – Sansibar (Aufstockung auf 5x wöchentlich)

• Wien – Kapstadt (Aufstockung auf 5x wöchentlich)

• Wien – Kilimanjaro (Aufstockung auf 5x wöchentlich)

Seit 75 Jahren verbindet Ethiopian Airlines - mittlerweile der größte Carrier Afrikas - Addis Abeba mit der Welt. Seit sieben Jahren fliegt die Airline regelmäßig nach Wien. Bei den kürzlich vergebenen SKYTRAX 2021 World Airline Awards hat Ethiopian gleich vier Auszeichnungen erhalten.

Beste Fluggesellschaft in Afrika 2021 zum 4. Mal in Folge

Beste Business Class in Afrika 2021 zum 3. Mal in Folge

Beste Economy Class in Afrika 2021 zum 3. Mal in Folge

Beste Kabinenbesatzung in Afrika 2021

Ethiopian Airlines landen außerdem auf Platz 37 der World’s Top 100 Airlines für 2021, die von Fluggästen aus aller Welt ausgewählt wurden.

Weitere Infos unter www.ethiopianairlines.com