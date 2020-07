Salzburg ist als Mozartstadt, Salzachstadt und Festspielstadt eine einzigartige Destination für eine Städtereise.

Die Mozartstadt Salzburg ist weltberühmt. Salzburg liegt an der Grenze zu Deutschland am Fuß der Ostalpen. Mitten durch Salzburg fließt die Salzach, an deren linken Ufer die Altstadt liegt. In Salzburg treffen eine atemberaubende Landschaft, Architektur, Kultur, Musik und Tradition zusammen.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und Veranstaltungen locken Touristen nach Salzburg. Salzburg ist der Geburtsort von W.A. Mozart und der Drehort von "Sound of Music". Außerdem sind die weltberühmten Salzburger Festspiele hier zu Hause.

Die malerische Salzburger Altstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den Top Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen die Festung Hohensalzburg, der Salzburger Dom, das Schloss Mirabell, das Schloss Hellbrunn, der Salzburger Dom und natürlich das Geburtshaus Mozarts. Die Getreidegasse, einstiges Zentrum des Handels, lädt mit seinen historischen Gebäuden, Cafés und Boutiquen zum Bummeln ein.

Neben den vielen Sehenswürdigkeiten wird man in Salzburg mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. In der Pause vom Sightseeing kann man zum Beispiel einen Apfelstrudel im Kaffeehaus genießen.