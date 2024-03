Strandliegen werden um 50 Prozent teurer

Mallorca möchte unbedingt das Ballermann-Image loswerden und kämpft um einen besseren Ruf - das hat jedoch auch seinen Preis.

Den steigenden Preis sieht man an diesem Beispiel: Sonnenliegen in Alcúdia kosten ab der Sommersaison, die bald startet, nicht wie früher 6,50 Euro - in diesem Jahr müssen Sie 9,10 für eine Liege hinblättern. Alle die also vielleicht zu zweit auf den Strand wollen, zahlen ganze 18,20 Euro für zwei Liegen und einen Schirm - PRO TAG!

Einige Experten gehen jetzt davon aus, dass nicht nur Alcúdia, sondern auch der Rest von Mallorca mit den Preisen ordentlich anziehen wird. Das Reiseportal "Holidaycheck" geht im Sommer 2024 von einer Preis-Steigerung von etwa 11 Prozent aus. Das ganze könnte am angestrebten Imagewandel liegen. Mallorca hat unter anderem bereits einen besseren Naturschutz, strengere Benimmregeln und eine höhere Qualität bei Urlaubsangeboten auf den Weg gebracht.

Damit der Imagewandel auch funktioniert, werden gerade hässliche Strandbars am Westabschnitt der Playa de Alcúdia abgerissen. Stattdessen werden hier jetzt neue „Chiringuitos“ gebaut - das sind Getränkestände im Freien. Man wolle hier mehr auf die Ästhetik achten: mit einem einheitlichen Erscheinungsbild.