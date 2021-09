Nachhaltig Reisen in Afrika

Der Nachhaltigkeitsaspekt beim Reisen wird für viele immer wichtiger. Um dem gerecht zu werden, sind auch Reisen nach Afrika zunehmend verantwortungsvoll gestaltet.

Solarenergie, elektrobetriebene Geländewagen und soziale Tourismusprojekte machen eine nachhaltige Reise auf den afrikanischen Kontinent möglich.

Solarenergie in Lodges

Afrika verzeichnet pro Jahr mehr als 3.000 Sonnenstunden – und das machen sich die Lodges zu nutzen: Abgelegene Safari Lodges setzen vermehrt auf Solarenergie statt auf Diesel, um ihre Klimaanalagen, Kühlungen, Reinigungsgeräte, Beleuchtungen und Fernseher zu betreiben. Das kommt nicht nur der Umwelt zugute und ist kostengünstiger, sondern schenkt den Touristen gleichzeitig ein authentisches Safari- Erlebnis mitten in der Natur.

© Pixybay ×

Safaris im Elektro- Geländewagen

Für eine richtige Safari braucht es einen Geländewagen. Und auch hier ist die afrikanische Tourismusbranche dabei, die Touren nachhaltig zu gestalten. Mit elektrobetriebenen Fahrzeugen bieten die Guides eine nachhaltige Alternative zu klassischen Pirschfahrten, die keinerlei Emissionen erzeugt. Ein weiterer Vorteil der E-Jeeps: durch die lautlose Fortbewegung werden Tiere weniger gestört und man kann ihnen so nahe kommen, wie nie zuvor!

Wer ganz auf ein motorisiertes Fahrzeug verzichten mag, kann sich auf eine Buschwanderung oder Wildtierbeobachtung per Mountainbike begeben und Natur und Tiere noch näher kennenlernen.

© Unsplash ×

Stärkung von afrikanischen Frauen

Frauen sind in der afrikanischen Tourismusbranche sehr gefragt: Jobs in Tourismusunterkünften, als Handwerkerinnen in der Herstellung von Souvenirs oder als Führungskräfte in touristischen Unternehmen ermöglichen ihnen, ihre Familien finanziell zu unterstützen. Und auch als Wildhüterinnen und in Ranger- Truppen finden sich immer mehr begabte Frauen, die die Tourismusbranche stützen und als Vorreiter für den ganzen afrikanischen Kontinent fungieren.

© Unsplash ×

Als Tourist kann man ganz gezielt soziale und ökologische Initiativen unterstützen, indem man Unterkünfte bucht, die gemeinnützige Projekte betreiben oder mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Fair Trade Tourism gibt einen Überblick über nachhaltige Tourismusunternehmen in Afrika.

Aktuelle Reisehinweise und weitere Informationen & Inspirationen finden Sie hier!