Farm-to-table: Vom Garten in die Hotelküche

Farm-to-table rund um den Globus

Das Castello di Reschio in Umbrien beispielsweise. Auf 1.500 Hektar wird seit geraumer Zeit auf Lokalanbau gesetzt: Hier wachsen Weizen, Gerste, Hanf, Sonnenblumen, Flachs und Kichererbsen, während 17 Hektar auf teils jahrhundertealte Olivenhaine entfallen, die jährlich rund eine Tonne extra natives Olivenöl hervorbringen. Zusätzlich wird auf etwa einem Hektar der Gesamtfläche Wein angebaut – aus den Sangiovese- und Merlot-Trauben werden Rot- und Roséweine hergestellt.

Das zu den Small Luxury Hotels of the World gehörende Boutique-Hotel Aleenta Resort & Spa Phuket-Phang Nga in Thailand setzt in seinem neuen veganen Restaurant „Seasons“ zu 100 Prozent auf regionale Zutaten ohne tierische Proteine.

Im Nordosten Kretas, nahe Elounda, liegt das familiengeführte 5-Sterne-Hotel Cayo Exclusive Resort & Spa direkt oberhalb des Dorfes Plaka. In den Restaurants des Hotels wird mit frischen Produkten der Saison, die von ausgewählten biologisch arbeitenden Bauernhöfen der Umgebung stammen, gekocht.

Im einzigartigen Gutsdorf São Lourenço do Barrocal in Alentejo in Portugal werden biologisches Obst und Gemüse angebaut sowie biodynamischer Wein und Olivenöl produziert. Eigene Bienenstöcke produzieren Bio-zertifizierten Honig.

Wenige Minuten vom Städtchen Franschhoek entfernt liegt die Sterrekopje Healing Farm inmitten der südafrikanischen Weinberge. Auf dem 50 Hektar großen Anwesen hat der Respekt gegenüber der Natur Priorität. Im Fokus stehen das Zusammenleben mit Tieren – darunter Esel, Enten, Pferde, Schweine, Hunde, Katzen, Hühner – und die Pflege und Bewirtschaftung der Gärten.