130 Euro Rabatt! Kaffeeliebhaber lieben diesen Vollautomaten von Philips

Cremiger Milchschaum, frischer Bohnenkaffee per Knopfdruck und ein Top-Preis: Der Kaffeevollautomat EP2225/10 von Philips ist jetzt für 269 Euro erhältlich – ganze 130 Euro günstiger als die UVP.

Ob starker Espresso am Morgen oder cremiger Cappuccino zum Nachmittag: Für viele ist guter Kaffee aus frischen Bohnen ein echtes Stück Lebensqualität. Der Philips EP2225/10 bietet genau das, unkompliziert, schnell und mit individuellem Geschmack. Der Vollautomat ist bei Media Markt aktuell für 269 Euro erhältlich – ein heißer Deal? Wir prüfen das Angebot.

Kaffeevollautomat von Philips reduziert: Wie gut ist das Angebot bei Media Markt?

Preis-Check: Gegenüber der UVP sparen Käufer hier ganze 130 Euro. Günstiger als bei Media Markt ist der EP2225/10 Kaffeevollautomat* derzeit nur beim Hersteller selbst, der Preisunterschied beträgt nur wenige Euro. Media Markt fährt mit 269 Euro derzeit also einen starken Kurs! Zum Vergleich: Andere große Online-Händler wie Otto verlangen zwar ebenfalls nicht die UVP, aber immerhin noch über 280 Euro für den Philips-Automaten.

Für Espresso und Kaffee, mit Milchaufschäumdüse

Touch-Display

Keramik-Mahlwerk mit zwölf einstellbaren Mahlgraden

Doppeltassenbezug

Philips EP2225/10 Kaffeevollautomat

Was bietet der Kaffeevollautomat Philips EP2225/10?

Der Philips EP2225/10 gehört mit 4,3 von fünf Sternen im Online-Shop zu den beliebtesten Kaffeevollautomaten bei Media Markt – und das aus guten Gründen:

Aromatisch und frisch: Die Kaffeebohnen werden frisch gemahlen, bei zwölf wählbaren Mahlgraden immer nach individueller Vorliebe. Auch Kaffeepulver lässt sich einfüllen.

Die Kaffeebohnen werden frisch gemahlen, bei zwölf wählbaren Mahlgraden immer nach individueller Vorliebe. Auch Kaffeepulver lässt sich einfüllen. Individuelle Einstellung: Kaffeestärke, Temperatur und Menge lassen sich auf Knopfdruck anpassen. Dank Milchaufschäumer gelingen viele verschiedene Kreationen nach eigenem Geschmack.

Kaffeestärke, Temperatur und Menge lassen sich auf Knopfdruck anpassen. Dank Milchaufschäumer gelingen viele verschiedene Kreationen nach eigenem Geschmack. Modernes Touch-Display: Zwei Kaffeespezialitäten sind direkt wählbar, die Bedienung über das Touch-Feld ist intuitiv und einfach.

Zwei Kaffeespezialitäten sind direkt wählbar, die Bedienung über das Touch-Feld ist intuitiv und einfach. Einfach zu reinigen: Die Brühgruppe lässt sich komplett herausnehmen, der Milchaufschäumer ist spülmaschinengeeignet.

Kaffeevollautomat von Philips: Für wen lohnt sich das Modell?

Der Philips EP2225/10 ist ideal für alle, die morgens oder zwischendurch schnell und unkompliziert hochwertigen Kaffee möchten – ohne Barista-Ausbildung. Besonders praktisch ist er im Familienhaushalt, in kleinen Büros oder für Einzelpersonen, die Wert auf frischen Bohnenkaffee legen. Auch Cappuccino-Fans kommen mit dem externen Milchaufschäumer voll auf ihre Kosten.

Alternative für Vieltrinker oder Familien: Der De’Longhi Magnifica S

Der De’Longhi Magnifica S* ist eine gute Alternative aus ähnlichem Preissegment: Auch mit diesem Modell kreieren Sie dank einstellbarer Kaffeestärke, Temperatur und Milchschaum Ihre Lieblingsgetränke auf Knopfdruck. Bei Amazon zeigen sich die Kunden zufrieden und vergeben durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen. Sie loben das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Handhabung und die Qualität der Getränke.

De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B, Kaffeevollautomat

Fazit: Guter Kaffee zum guten Preis bei Media Markt

Der Philips EP2225/10 ist ein zuverlässiger Einstieg in die Welt der Kaffeevollautomaten – den es bei Media Markt gerade zum starken Kurs gibt. Für 269 Euro erhalten Kaffeeliebhaber ein durchdachtes Gerät mit einfacher Bedienung, starkem Geschmack und hoher Alltagstauglichkeit. Wer gerade auf der Suche ist, sollte dieses Angebot nicht verpassen!

