Apple iPad 11" (2025): Mit diesem Trick gibt es das Tablet gerade günstig

Apple ist bekannt für hochwertige Technik – zu hohen Preisen. Hin und wieder lassen allerdings gute Angebote abstauben, zum Beispiel aktuell bei Ebay. Dort ist das iPad 11" (2025) gerade günstig zu haben.

Apple-Produkte gelten selten als Schnäppchen. Umso spannender ist ein aktuelles Angebot bei Ebay: Dort bekommen Sie das neue Apple iPad 11" (2025) mit 128 Gigabyte Speicher zu einem Preis, der unter den gängigen Angeboten liegt. Wir haben alle Details zum Deal und verraten, für wen sich dieses iPad lohnt.

Apple iPad im Angebot für 345 Euro: Lohnt sich das wirklich?

Preis-Check: Das iPad mit 11-Zoll-Display und 128 Gigabyte Speicher* kostet laut Geizhals.at bei österreichischen Händlern gerade mindestens 360 Euro, die meisten verlangen zusätzlich Versandkosten in Höhe von sieben bis elf Euro. So viel müssen Sie aber gar nicht bezahlen – der Trick: Bei Ebay bietet ein deutscher Händler das Tablet für knapp 345 Euro an. Selbst, wenn wir bei diesem Angebot die Versandkosten mit einberechnen, landen wir unter dem aktuell günstigen Angebot österreichscher Anbieter. Es handelt es sich insgesamt also um einen sehr fairen Kurs! Die Details:

• Preis bei Ebay: 344,95 Euro

• Versandkosten: 8,90 Euro mit DHL Paket International aus Deutschland

• Gesamtpreis: 353,85 Euro

• Nächstbestes Angebot laut Geizhals.at: 360,00 Euro (exklusive Versand)

Für wen lohnt sich das iPad 11" (2025)?

Das neue iPad der 11-Zoll-Klasse ist ideal für alle, die ein kompaktes, leistungsstarkes Tablet für Schule, Studium oder Freizeit suchen. Mit dem 128 Gigabyte Speicher bietet es ausreichend Platz für Apps, Dokumente und Multimedia-Inhalte. Der neu verbaute A16-Chip bringt eine schnelle Performance, die auch für Multitasking und grafikintensive Anwendungen ausreicht.

Im Überblick:

• Display: 11 Zoll, Retina-Display

• Speicher: 128 Gigabyte

• Prozessor: Apple A16-Chip

• Gewicht: ca. 480 Gramm

• Konnektivität: Wi-Fi 6 und USB-C-Anschluss

• Farben: Blau, Gelb, Silber, Pink

Die Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden reicht aus, um einen ganzen Tag lang produktiv arbeiten oder Filme und Serien genießen zu können. Das Display liefert mit einer Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln besonders natürliche Farben und scharfe Darstellungen und bleibt dank LED-Backlight auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Aber: Für rechenintensive oder kreative Arbeiten wie Foto- oder Videobearbeitung ist dieses iPad nicht ausgelegt.

Alternative für mehr Power im kompakten Format: Apple iPad mini (A17 Pro)

Wer Wert auf maximale Leistung bei minimalem Format legt, findet im iPad mini (A17 Pro)* einen idealen Begleiter. Mit seinem 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display bietet es brillante Darstellung – und ist gleichzeitig so handlich wie ein A5-Blatt. Der neue A17-Pro-Chip liefert eine deutlich bessere Rechenpower und Grafikleistung als die Vorgänger. Der Preis liegt mit rund 550 Euro zwar höher als für das Standard-iPad, dafür erhalten Nutzer hier auch die leistungsstärkere Hardware. Insgesamt ist das iPad mini (A17 Pro) ein kompaktes Power-Tablet für unterwegs oder für kreative Arbeiten.

Im Überblick:

• Display: 8,3 Zoll, Liquid Retina

• Prozessor: Apple A17 Pro mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher

• Speicher: ab 128 Gigabyte

• Konnektivität: WLAN 6E, USB-C

• Akku: bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit

Fazit: Hier gibt es das iPad (2025) gerade günstig

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen iPad ist, kann bei dem Ebay-Angebot gerade einige Euro sparen. Mit einem Endpreis von rund 353 Euro liegt dieser Deal unter den Marktpreisen in Österreich und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings gilt wie immer: Die Stückzahlen bei solchen Deals sind meist begrenzt.

