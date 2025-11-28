Black Friday: Sony Playstation 5 Slim Digital Edition zum Sparpreis

Starke Konsole zum schlanken Preis: Die Sony Playstation 5 Slim Digital Edition (825 GB) fällt am Black Friday von 499,99 Euro auf 333 Euro – das entspricht rund 33 Prozent Rabatt und ist ein echt guter Deal.

Zwischen dem 28. November und 1. Dezember 2025 wird die Sony Playstation 5 Slim Digital Edition zum echten Black-Friday-Highlight. Die digitale Variante der PS5 mit 825-GB-SSD-Speicher ist in diesem Zeitraum für 333 statt 499,99 Euro zu haben. Damit rutscht die aktuelle Konsolengeneration preislich in Regionen, in denen bislang eher ältere Modelle oder Bundles mit schwächerer Hardware zu finden waren. Wer den Einstieg in die PS5-Welt lange vor sich hergeschoben hat, bekommt hier einen richtig günstigen Preis zum Zugreifen.

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition: Next-Gen-Gaming im schlanken Design

Die Sony Playstation 5 Slim Digital Edition* setzt auf das bekannte PS5-Innenleben, verpackt in ein schlankeres, kompakteres Gehäuse. Statt klobigem Konsolen-Turm steht hier eine deutlich schmalere Version unter dem Fernseher – mit moderner Optik und volldigitaler Ausrichtung. Ein Disc-Laufwerk ist nicht verbaut, Spiele und Inhalte werden direkt aus dem Playstation-Store geladen.

Für den Alltag bedeutet das: weniger Plastikboxen im Regal, dafür eine digitale Spielebibliothek, auf die Sie jederzeit zugreifen können. Leistungsstarke Hardware sorgt dafür, dass aktuelle Blockbuster in hoher Auflösung, mit schnellen Ladezeiten und flüssigen Bildraten laufen. Wer von der PS4 umsteigen möchte, kann dank Abwärtskompatibilität viele vorhandene Spiele weiter nutzen – und profitiert in manchen Titeln sogar von besseren Ladezeiten und stabilerer Performance.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Schlankes PS5-Design: Aktualisierte Slim-Version der Playstation 5, kompakteres Gehäuse, digitale Edition ohne Disc-Laufwerk

Speicher: 825 GB SSD-Speicher für Spiele, Apps und Inhalte

Leistung und Grafik: Schnelle CPU und GPU für 4K-Gaming, kurze Ladezeiten und flüssiges Gameplay bei unterstützten Titeln

Gaming-Erlebnis: Unterstützung für hohe Bildraten, HDR und moderne Grafikfunktionen für detailreichere Spiele-Welten

Digital fokussiert: Spielekauf und -download direkt über den Playstation-Store, Abwärtskompatibilität zu tausenden PS4-Titeln

Was die PS5 Slim Digital Edition besonders macht

Die PS5 Slim Digital Edition richtet sich an alle, die ohnehin überwiegend digital kaufen und keinen Wert auf klassische Spiele-Discs legen. Durch das fehlende Laufwerk kann das Gehäuse schlanker gebaut werden, ohne dass bei der Leistung gespart wird.

Herzstück ist die schnelle SSD, die Ladezeiten sichtbar verkürzt: Welten, Menüs und Level laden deutlich zügiger als bei der PS4-Generation. Actionspiele starten schneller, Open-World-Games müssen weniger nachladen, und auch beim Wechsel zwischen Spielen fühlt sich das System insgesamt reaktionsfreudiger an.

Dazu kommen moderne Bild- und Sound-Features, etwa 4K-Unterstützung und hohe Bildraten in ausgewählten Titeln. In Kombination mit passenden Fernsehern und Kopfhörern lässt sich das Gaming-Erlebnis deutlich intensiver gestalten, als es mit älteren Konsolen möglich war.

33 Prozent Rabatt auf die PS5 Slim Digital Edition

Am Black Friday wird die Sony Playstation 5 Slim Digital Edition mit einem deutlich reduzierten Preis beworben:

Modell: Sony Playstation 5 Slim im der Digital Edition

Sony Playstation 5 Slim im der Digital Edition Aktionszeitraum : 28. November bis 1. Dezember 2025

: 28. November bis 1. Dezember 2025 Black-Friday-Preis: 333 statt 499,99 €

333 statt 499,99 € Rabatt: rund 33 % Preisnachlass

Damit wird die Einstiegshürde in die aktuelle Playstation-Generation spürbar niedriger. Insbesondere für alle, die kein Disc-Laufwerk benötigen und ihre Spiele ohnehin digital kaufen, ist dieses Angebot ein stimmiger Kompromiss aus Preis und Leistung.

Mit dem Rabatt rutscht die PS5 Slim in eine Preisklasse, die man bei einer aktuellen Konsole nicht allzu oft sieht. Wer einen bezahlbaren Einstieg in die PS5-Welt sucht und auf Discs verzichten kann, findet hier ein rundes Gesamtpaket.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.