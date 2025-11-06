Black November: Die besten Angebote zum Black Friday im Überblick

Wir haben Media Markt, Amazon und Co. schon vor dem Black Friday nach den besten Angeboten gescannt. Das sind die besten Deals.
Schnäppchenjäger haben sich den 28. November 2025 rot im Kalender markiert – dann ist Black Friday und zahlreiche Händler reduzieren die Preise für Haushaltswaren, Technikgeräte, Beauty, Kleidung und Co. Doch bereits Anfang November lassen sich bei einigen Shops gute Angebote entdecken. Wir haben starke Deals und nützliche Schnäppchen gefunden.
Die besten frühen Black-Friday-Deals für den Haushalt
Bodenstaubsauger AEG VX9-2-Öko
Preis-Check: Regulär kostet der AEG VX9-2-Öko knapp 230 Euro, AEG verkauft ihn jetzt schon für 185 Euro. Das geht aber noch günstiger – dank exklusivem Rabatt-Code BLACKVX9 zahlen oe24-Leserinnen und Leser nur 159,95 Euro.
- AEG VX9-2-Öko: Bodenstaubsauger mit 3-in-1-Multifunktions-Düse und waschbarem Filter
- Exklusiver Rabatt: 159,95 statt 229,95 Euro
- Code: BLACKVX9
Philips Zahnbürsten-Duo HX7119/01 Sonicare 5500
Preis-Check: Media Markt reduziert das Duo aus zwei Philips HX7119/01 Sonicare 5500 auf Bestpreis-Niveau. Die beiden Schallzahnbürsten kommen mit praktischen Features wie einer Andruckkontrolle, einem Timer und einer Erinnerungsfunktion zum Austauschen der Bürstenköpfe.
- Zwei Zahnbürsten mit Reiseetui
- Zwei Putzmodi
- Mit Timer und Andruckkontrolle
AEG Luftreiniger Pure 5000
Preis-Check: Statt 210 Euro zahlen Sie für den AEG Luftreiniger Pure 5000 gerade noch 144 Euro. Ein sauberer Deal, denn andere Händler verlangen über 200 Euro. Das Modell filtert Verschmutzungen und Staub sowie Viren und Bakterien aus der Luft – ideal für die Winterzeit.
- Drei Ventilationsstufen
- Vierstufiges Filtrationssystem
- Für bis zu 41 Quadratmeter
De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat
Preis-Check: Media Markt bietet diesen Kaffeevollautomaten von De’Longhi jetzt für 279 statt 299 Euro an. Günstiger als jetzt gab es das Modell noch nie! Kaffee und Espresso gelingen so auf Knopfdruck, eine Milchaufschäumdüse ist auch an Bord.
- 1.450 Watt
- 13-stufiges Kegelmahlwerk
- Mit Milchaufschäumdüse und Heißwasserfunktion
- Für Kaffeebohnen und Pulver
AEG-Akkustaubsauger Electrolux AP61CB21OG
Preis-Check: Zum Black Month reduziert AEG den Electrolux AP61CB21OG auf knappe 170 Euro – Sie sparen also 50 Euro! Eine gute Wahl für alle, die einen flexiblen Staubsauger für kleine Haushalte oder für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen.
- Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit (ca. 20 Minuten im normalen Modus)
- Drei Modi: Normal, Eco, Turbo
- Gewicht: ca. 2,5 Kilogramm
Das sind die besten Angebote bei Amazon
Amazon hat zwar noch keine Black-Friday-Deals am Start, aber unter den zahlreichen Angeboten lassen sich trotzdem viele Schnäppchen finden. Zum Beispiel diese nützlichen Gadgets unter 50 Euro:
Inhalationsgerät für die Erkältungssaison
Preis-Check: Das Inhalationsgerät ist aktuell um 40 Prozent reduziert. Zu Bestpreiszeiten war es zwar schon ein paar Euro günstiger zu haben, aber 38 Euro sind immer noch ein super Angebot – vor allem in der Erkältungssaison.
Fahrradlicht-Set zum Bestpreis
Preis-Check: Noch nie war das Set aus Frontleuchte, Rücklicht und Speichenreflektoren so günstig wie jetzt!
- Frontleuchte mit zwei Modi: 15 Lux und 30 Lux
- Rücklicht mit bis zu 200 Metern Sichtweite
- 36 Reflektoren für die Speichen
Iniu Powerbank
Preis-Check: Amazon reduziert die INIU-Powerbank auf knapp 30 Euro – das ist ein sehr guter Kurs, denn günstiger war sie noch nie!
- 20.000 mAh
- 45 Watt Schnellladen
- Mit integriertem USB-C-Kabel, einem USB-C-Anschluss und einem USB-A-Anschluss
Black-Month-Angebote bei Decathlon
Decathlon startet ebenfalls mit frühen Angeboten in die Black-Friday-Saison: Jede Woche sind verschiedene Artikel rabattiert. Bis zum 9. November gibt es beispielsweise zehn Prozent Rabatt auf Merino-Produkte. Mit dabei: Funktionsshirts, Leggings, Mützen, Socken und weitere Accessoires.
Wedze Unterziehjacke Damen
Ob zum Skifahren, für Wanderungen oder andere Outdoor-Aktivitäten: Diese Jacke hält dank Merinowolle schön warm und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv und dehnbar.
Simond Merinoshirt für Herren
Die Merinowolle schafft ein angenehmes Tragegefühl, hemmt die Bildung von Schweißgeruch und trocknet schnell – ist also perfekt für Sport und Alltag.
Van Rysel Fahrrad-Wintersocken 900
Diese Fahrradsocken halten schön warm und leiten Feuchtigkeit nach außen. Wer sich auch bei Winterwetter häufig auf den Drahtesel schwingt, macht hier einen Schnapper!
Otto: Black Friday bringt schon jetzt 20 Prozent auf Möbel
Beim Versandriesen Otto beschert der Black November Ihnen jetzt schon 20 Prozent auf Möbel fürs Wohn-, Schlaf- und Badezimmer. Mit dabei sind Sofas, Betten, Kleiderschränke, Kommoden und mehr. Unsere Favoriten:
Home Affaire XXL-Sessel Oase mit Wellenunterfederung
Preis-Check: Dieser XXL-Sessel von Home Affaire ist nirgends günstiger als bei Otto. Die UVP liegt bei knapp 1.400 Euro, sodass Sie hier über 700 Euro sparen. Ideal für gemütliche Leseabende im Winter!
- Großer Sessel mit Füßen aus Buchenholz
- Inklusive zwei Zierkissen
- Bezug aus Breitcord oder Luxus-Mikrofaser, vier Farbvarianten
Bruno Banani Teppich Dana
Preis-Check: Otto hat derzeit den besten Preis für den Hochflorteppich von Bruno Banani – in neun verschiedenen Größen! Los geht es ab 14,99 Euro für die Größe 40 x 60 Zentimeter.
- In neun verschiedenen Größen
- Höhe: 30 Millimeter
- Polyester Soft-Touch Mikrofaser
Das sind die besten Black-Month-Deals, die es jetzt schon gibt
Der Black Friday findet immer am Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving statt, fällt also meist auf den letzten Freitag im November statt. Der Tag leitet für viele Online-Händler das Weihnachtsgeschäft ein und Kundinnen und Kunden können sich über satte Rabatte freuen. Einige Shops starten jedoch schon früher und füllen den ganzen November mit guten Angeboten – so zum Beispiel Media Markt, AEG und Decathlon.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.