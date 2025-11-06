Black November: Die besten Angebote zum Black Friday im Überblick

Wir haben Media Markt, Amazon und Co. schon vor dem Black Friday nach den besten Angeboten gescannt. Das sind die besten Deals.

Schnäppchenjäger haben sich den 28. November 2025 rot im Kalender markiert – dann ist Black Friday und zahlreiche Händler reduzieren die Preise für Haushaltswaren, Technikgeräte, Beauty, Kleidung und Co. Doch bereits Anfang November lassen sich bei einigen Shops gute Angebote entdecken. Wir haben starke Deals und nützliche Schnäppchen gefunden.

Die besten frühen Black-Friday-Deals für den Haushalt

Bodenstaubsauger AEG VX9-2-Öko

Preis-Check: Regulär kostet der AEG VX9-2-Öko knapp 230 Euro, AEG verkauft ihn jetzt schon für 185 Euro. Das geht aber noch günstiger – dank exklusivem Rabatt-Code BLACKVX9 zahlen oe24-Leserinnen und Leser nur 159,95 Euro.

AEG VX9-2-Öko: Bodenstaubsauger mit 3-in-1-Multifunktions-Düse und waschbarem Filter

Bodenstaubsauger mit 3-in-1-Multifunktions-Düse und waschbarem Filter Exklusiver Rabatt: 159,95 statt 229,95 Euro

159,95 statt 229,95 Euro Code: BLACKVX9

AEG VX9-2-Öko Akku-Staubsauger – mit Code BLACKVX9 für 159,95 statt 229,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

Philips Zahnbürsten-Duo HX7119/01 Sonicare 5500

Preis-Check: Media Markt reduziert das Duo aus zwei Philips HX7119/01 Sonicare 5500 auf Bestpreis-Niveau. Die beiden Schallzahnbürsten kommen mit praktischen Features wie einer Andruckkontrolle, einem Timer und einer Erinnerungsfunktion zum Austauschen der Bürstenköpfe.

Zwei Zahnbürsten mit Reiseetui

Zwei Putzmodi

Mit Timer und Andruckkontrolle

Philips HX7119/01 Sonicare 5500 Doppelpack – für 115 statt 166,99 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

AEG Luftreiniger Pure 5000

Preis-Check: Statt 210 Euro zahlen Sie für den AEG Luftreiniger Pure 5000 gerade noch 144 Euro. Ein sauberer Deal, denn andere Händler verlangen über 200 Euro. Das Modell filtert Verschmutzungen und Staub sowie Viren und Bakterien aus der Luft – ideal für die Winterzeit.

Drei Ventilationsstufen

Vierstufiges Filtrationssystem

Für bis zu 41 Quadratmeter

AEG Luftreiniger Pure 5000 – für 144 statt 209,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat

Preis-Check: Media Markt bietet diesen Kaffeevollautomaten von De’Longhi jetzt für 279 statt 299 Euro an. Günstiger als jetzt gab es das Modell noch nie! Kaffee und Espresso gelingen so auf Knopfdruck, eine Milchaufschäumdüse ist auch an Bord.

1.450 Watt

13-stufiges Kegelmahlwerk

Mit Milchaufschäumdüse und Heißwasserfunktion

Für Kaffeebohnen und Pulver

De’Longhi ECAM 21.117 B Magnifica S Kaffeevollautomat – für 279 statt 299 Euro bei Media Markt* © De’Longhi / Anzeige

AEG-Akkustaubsauger Electrolux AP61CB21OG

Preis-Check: Zum Black Month reduziert AEG den Electrolux AP61CB21OG auf knappe 170 Euro – Sie sparen also 50 Euro! Eine gute Wahl für alle, die einen flexiblen Staubsauger für kleine Haushalte oder für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen.

Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit (ca. 20 Minuten im normalen Modus)

Drei Modi: Normal, Eco, Turbo

Gewicht: ca. 2,5 Kilogramm

AEG Electrolux AP61CB21OG Akkustaubsauger – für 169,95 statt 219,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

Das sind die besten Angebote bei Amazon

Amazon hat zwar noch keine Black-Friday-Deals am Start, aber unter den zahlreichen Angeboten lassen sich trotzdem viele Schnäppchen finden. Zum Beispiel diese nützlichen Gadgets unter 50 Euro:

Inhalationsgerät für die Erkältungssaison

Preis-Check: Das Inhalationsgerät ist aktuell um 40 Prozent reduziert. Zu Bestpreiszeiten war es zwar schon ein paar Euro günstiger zu haben, aber 38 Euro sind immer noch ein super Angebot – vor allem in der Erkältungssaison.

Jossis Inhalationsgerät – für 38,30 statt 63,52 Euro bei Amazon* © Jossis / Anzeige

Fahrradlicht-Set zum Bestpreis

Preis-Check: Noch nie war das Set aus Frontleuchte, Rücklicht und Speichenreflektoren so günstig wie jetzt!

Frontleuchte mit zwei Modi: 15 Lux und 30 Lux

Rücklicht mit bis zu 200 Metern Sichtweite

36 Reflektoren für die Speichen

MiVelo Fahrradleuchten-Set – für 29,66 statt 34,90 Euro bei Amazon* © MiVelo / Anzeige

Iniu Powerbank

Preis-Check: Amazon reduziert die INIU-Powerbank auf knapp 30 Euro – das ist ein sehr guter Kurs, denn günstiger war sie noch nie!

20.000 mAh

45 Watt Schnellladen

Mit integriertem USB-C-Kabel, einem USB-C-Anschluss und einem USB-A-Anschluss

Iniu Powerbank mit 45 Watt – für 29,93 statt 38,30 Euro bei Amazon* © Iniu / Anzeige

Black-Month-Angebote bei Decathlon

Decathlon startet ebenfalls mit frühen Angeboten in die Black-Friday-Saison: Jede Woche sind verschiedene Artikel rabattiert. Bis zum 9. November gibt es beispielsweise zehn Prozent Rabatt auf Merino-Produkte. Mit dabei: Funktionsshirts, Leggings, Mützen, Socken und weitere Accessoires.

Wedze Unterziehjacke Damen

Ob zum Skifahren, für Wanderungen oder andere Outdoor-Aktivitäten: Diese Jacke hält dank Merinowolle schön warm und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv und dehnbar.

Wedze Unterziehjacke Damen – für 49,49 statt 54,99 Euro bei Decathlon* © Wedze / Anzeige

Simond Merinoshirt für Herren

Die Merinowolle schafft ein angenehmes Tragegefühl, hemmt die Bildung von Schweißgeruch und trocknet schnell – ist also perfekt für Sport und Alltag.

Simond Merinoshirt für Herren Travel 500 blau – für 26,99 statt 29,99 Euro bei Decathlon* © Simond / Anzeige

Van Rysel Fahrrad-Wintersocken 900

Diese Fahrradsocken halten schön warm und leiten Feuchtigkeit nach außen. Wer sich auch bei Winterwetter häufig auf den Drahtesel schwingt, macht hier einen Schnapper!

Van Rysel Fahrrad-Wintersocken 900 – für 14,39 statt 15,99 Euro bei Decathlon* © Van Rysel / Anzeige

Otto: Black Friday bringt schon jetzt 20 Prozent auf Möbel

Beim Versandriesen Otto beschert der Black November Ihnen jetzt schon 20 Prozent auf Möbel fürs Wohn-, Schlaf- und Badezimmer. Mit dabei sind Sofas, Betten, Kleiderschränke, Kommoden und mehr. Unsere Favoriten:

Home Affaire XXL-Sessel Oase mit Wellenunterfederung

Preis-Check: Dieser XXL-Sessel von Home Affaire ist nirgends günstiger als bei Otto. Die UVP liegt bei knapp 1.400 Euro, sodass Sie hier über 700 Euro sparen. Ideal für gemütliche Leseabende im Winter!

Großer Sessel mit Füßen aus Buchenholz

Inklusive zwei Zierkissen

Bezug aus Breitcord oder Luxus-Mikrofaser, vier Farbvarianten

Home Affaire XXL-Sessel Oase – für 699,99 statt 1.429,00 Euro bei Otto* © Home Affaire / Anzeige

Bruno Banani Teppich Dana

Preis-Check: Otto hat derzeit den besten Preis für den Hochflorteppich von Bruno Banani – in neun verschiedenen Größen! Los geht es ab 14,99 Euro für die Größe 40 x 60 Zentimeter.

In neun verschiedenen Größen

Höhe: 30 Millimeter

Polyester Soft-Touch Mikrofaser

Bruno Banani Teppich Dana (40 x 60 Zentimeter) – für 14,99 statt 17,99 Euro bei Otto* © Bruno Banani / Anzeige

Das sind die besten Black-Month-Deals, die es jetzt schon gibt

Der Black Friday findet immer am Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving statt, fällt also meist auf den letzten Freitag im November statt. Der Tag leitet für viele Online-Händler das Weihnachtsgeschäft ein und Kundinnen und Kunden können sich über satte Rabatte freuen. Einige Shops starten jedoch schon früher und füllen den ganzen November mit guten Angeboten – so zum Beispiel Media Markt, AEG und Decathlon.

