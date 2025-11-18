Black Week bei Media Markt: Diese 11 Angebote lohnen sich

Vor dem Black Friday haben wir Media Markt bereits nach starken Angeboten durchsucht – und dabei echte Knaller entdeckt. Diese Deals haben es in sich!

Sparfüchse richten den Blick längst auf den 28. November 2025 – Black Friday, der Tag, an dem Media Markt traditionell die Preiskeule schwingt. Doch schon Mitte November zeigt sich, dass die Rabattschlacht früher startet. Zwischen Fernsehern, Kopfhörern und allerlei Technik blitzen bereits jetzt starke Deals und clevere Sparchancen auf.

Marshall Emberton II Bluetooth-Lautsprecher

Der tragbare Bluetooth Lautsprecher im ikonischen Marshall-Design liefert mit True Stereophonic echten 360 Grad-Klang bei kompakter Bauweise und bringt mehr als 30 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Ladung, so der Hersteller. Dank IP67-Zertifizierung trotzt er problemlos Wasser und Staub.



Deal-Check: Für 79 statt 179 Euro liegt der Preis aktuell um satte 55 Prozent unter der UVP – das ist der beste Preis der letzten drei Monate. Da der Durchschnittspreis in diesem Zeitraum ungefähr bei 83 Euro lag, handelt es sich um ein echtes Schnäppchen im Retro Rock Look.

Marshall Emberton II Bluetooth Lautsprecher – für 79,00 Euro bei Media Markt*

Philips 65 Zoll Ambilight-Fernseher

Der Philips 65PUS8550/12 liefert ein großes 4K-Bild, sauberen Kontrast und das typische Ambilight, das Filme und Serien optisch über den Bildschirm hinaus erweitert. Titan OS verspricht eine flüssige Smart-TV-Funktion, inklusive Sprachsteuerung und App-Zugriff.

Deal-Check: Mit 666 Euro liegt der Fernseher nur rund 20 Euro über dem bisherigen Bestpreis. Im Vergleich zu den etwa 1.265 Euro bei Ebay entsteht ein deutlicher Abstand. Ein Angebot, das preislich klar heraussticht.

Philips 65PUS8550/12 (2025) 65 Zoll LED 4K Ambilight TV – für 666,00 Euro bei Media Markt*

Amazon Kindle Paperwhite (2024)

Der Kindle Paperwhite bietet ein Sieben-Zoll E-Ink-Display, ein zuschaltbares Nachtlicht und ein IPX8 wasserdichten Gehäuse – ideal für ausgedehntes Lesen am Pool, im Bett oder auf Reisen. Der Akku hält laut Hersteller bis zu zwölf Wochen bei moderater Nutzung und lässt sich bequem über USB C laden.

Deal-Check: Mit einem Aktionspreis von 135 Euro im Media-Markt Onlineshop liegt der E Reader rund 36 Euro unter der UVP von 171,40 Euro. Laut Idealo ist Media Markt damit das günstigste Angebot im Internet und nur zwei Euro über dem bisherigen Drei Monats-Tief.

Kindle Paperwhite (2024) mit Werbung – für 135,00 Euro bei Media Markt*

Garmin Fenix 7 Pro Solar Smartwatch

Diese robuste Multisport-Smartwatch kombiniert ein 1,3″ transflektives MIP Display mit einer Solarc Power Glass Ladelinse, um beim Training und im Alltag stets Energie zu liefern. Sie bietet über 80 Sport Apps, GPS Navi und umfangreiches Gesundheits Tracking in einem widerstandsfähigen 47-mm-Gehäuse.

Deal-Check: Mit 466 statt 699,99 Euro bei Media Markt liegt der Preis deutlich unter vergleichbaren Angeboten – er liegt sogar rund 20 Euro unter dem Niveau ähnlicher Händler.

Garmin Fenix 7 Pro Solar – für 466,00 Euro bei Media Markt*

Philips EP2225/10 Kaffeevollautomat

Der Philips EP2225/10 ist ein kompakter Kaffeevollautomat mit 15 Bar Pumpendruck und langlebigem Keramikmahlwerk, der zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck beherrscht. Mit seinem 1,8 Liter-Wassertank und dem klassischen Milchaufschäumer liefert er laut Hersteller cremigen Milchschaum wie aus dem Café.

Deal-Check: Media Markt reduziert das Gerät um satte 90 Euro, wodurch der Preis auf 249 Euro fällt – laut Idealo nur zehn Euro höher als der bisherige Rekordtiefpreis.

Philips EP2225/10 Kaffeevollautomat – für 249,00 Euro bei Media Markt*

Samsung WW90FG3M05AWEG Waschmaschine

Die Samsung Waschmaschine bietet mit neun Kilogramm Trommelvolumen und 1.400 Umdrehungen pro Minute genug Power für große Wäscheladungen – und dank Dampffunktion werden Textilien auch sanft aufgefrischt.

Deal-Check: Media Markt reduziert den Preis um 200 Euro, sodass die Maschine für 444,99 Euro erhältlich ist – dieser Preis liegt klar unter vielen Konkurrenzangeboten.

Samsung WW90FG3M05AWEG Waschmaschine – für 399,00 Euro bei Media Markt*

Roborock Q7 TF+ Saug- und Wischroboter mit Absaugstation

Der Roborock Q7 TF+ kombiniert satte 10.000 Pa Saugkraft mit einer Wischfunktion, navigiert per LiDAR und entleert sich selbst in die Dock Station. Mit bis zu 150 Minuten Laufzeit und einem Geräuschpegel von 65 Dezibel liefert er eine starke Reinigungsleistung.



Deal-Check: Mit 229 Euro liegt der Preis auf dem Tiefststand des letzten Jahres. Ein solcher Rabatt bei einem Selbstentleerungs-Roboter ist selten – da lohnt es sich, zuzuschlagen.

Roborock Q7 TF+ Saug- und Wischroboter mit Absaugstation – für 229,00 Euro bei Media Markt*

Philips STH3000/20 Dampfglätter

Der tragbare Dampfglätter liefert 1.000 Watt Leistung und erzeugt einen gleichmäßigen Dampfausstoß von bis zu 20 g/Min. Dank einklappbarem Design und abnehmbarem 100-ml-Wassertank passt er problemlos ins Reisegepäck.

Deal-Check: Der aktuelle Preis bei Media Markt liegt bei 24,99 Euro und damit nur knapp über dem Allzeit-Tief dieses Jahres. Im Vergleich dazu kostet das Gerät direkt bei Philips rund 30 Euro mehr.

Philips STH3000/20 Tragbarer Dampfglätter – für 24,99 Euro bei Media Markt*

Oral-B Pro 3 3900N Elektrische Zahnbürste

Diese elektrische Zahnbürste kommt gleich im Doppelpack und bietet drei Putzmodi. Die 360 Grad-Andruckkontrolle warnt bei zu starkem Druck und bremst die Geschwindigkeit, während ein Timer alle 30 Sekunden erinnert, den Putzbereich zu wechseln.

Deal-Check: Für 49 statt 139,99 Euro bei Media Markt bietet dieses Set ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – laut Idealo ist das ein neuer Tiefstpreis. Zum Vergleich: Der bisherige Durchschnittspreis lag bei etwa 64 Euro.

Oral-B Pro 3 3900N Elektrische Zahnbürste Doppelpack – für 49,00 Euro bei Media Markt*

Amazon Echo Dot Kids (5.Generation)

Der Amazon Echo Dot Kids im süßen Sternenstaub‑Design kombiniert kindgerechte Alexa-Funktionen mit sattem Klang: Kinder können Geschichten hören, Musik abspielen oder spielerisch lernen – ganz bequem per Sprachbefehl. Das Gerät ist robust, kompakt und enthält eine Kindersicherung sowie ein Jahr Amazon Kids+.

Deal-Check: Für rund 30 Euro ist die smarte Kugel derzeit zu haben – laut Idealo war sie noch nie so günstig. Im Vergleich verlangt Amazon mindestens rund 45 Euro mehr, was diesen Black Week Deal zu einer sehr starken Gelegenheit macht.

Amazon Echo Dot (5.Generation) Kids Smart Speaker – für 29,99 Euro bei Media Markt*

Citysports WP9 Laufband

Das klappbare Laufband Citysports WP9 bietet eine Geschwindigkeitsspanne von ein bis zwölf km/h sowie eine manuell einstellbare Steigung, was das Training zu Hause flexibel gestaltet. Mit nur 26,5 Kilogramm und Transportrollen ist es leicht zu verstauen und eignet sich auch für beengte Wohnräume.

Deal-Check: Mit einem Preis von rund 219,99 Euro bei Media Markt statt der UVP von 799,99 Euro ergibt sich eine satte Ersparnis von 72 Prozent.

Citysports WP9 Laufband – für 219,99 Euro bei Media Markt*

Black-Week-Deals, die schon jetzt bei Media Markt auf dem Tisch liegen

Der Black Friday fällt traditionell auf den Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving und markiert damit meist das Finale des Novembers. Für viele Händler gilt er als Startschuss ins Weihnachtsgeschäft, an dem die Preisschraube kräftig gedreht wird. Manche Shops starten jedoch längst vor dem großen Datum und verwandeln den gesamten November in eine frühe Deal-Spielwiese – Media Markt macht dabei keine Ausnahme.

