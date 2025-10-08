Blitzgescheit sparen: Ooono Co-Driver No2 Blitzerwarner und P-Disc im Prime-Day-Angebot

Am 7. und 8. Oktober 2025 ist Prime-Time für Schnäppchenjäger: Der Ooono Co-Driver No2 steht am Amazon Prime Day 2025 wieder ganz oben auf der Deal-Liste – und das zum echten Tiefpreis. Wer einen smarten Verkehrshelfer sucht, bekommt ihn hier zum Sondertarif.

Der Countdown läuft: Am ersten Tag des Amazon Prime Day 2025 sorgt der Ooono Co-Driver No2 für Aufsehen. Das beliebte Auto-Gadget ist aktuell stark reduziert erhältlich – ein Preissturz, den sich Autofahrer nicht entgehen lassen sollten. Neben dem Klassiker gibt es auch das Vorgängermodell und die praktische Ooono-Parkscheibe günstiger zu ergattern.

Ooono Co-Driver No2 – der Newcomer

Wer das neuere Modell des beliebten Ooono Co-Driver haben will, wird am Prime Day fündig: Der Ooono Co-Driver No2 ist der Nachfolger des Klassikers Ooono Co-Driver No1 und bringt einige Verbesserungen mit. Optisch moderner, technisch ausgefeilter – und an den Prime Deal Days stark reduziert.

Highlights des Ooono Co-Driver No2:

Überarbeitete Warnfunktionen für noch mehr Präzision

Schlankeres Design für unauffällige Platzierung im Auto

Intelligente Verbindung via Bluetooth

Noch zuverlässigere Warnungen in Echtzeit

Einfache Bedienung per App

Prime-Day-Preis: 54,99 statt 79,95 € (Rabatt: 31 %)

Deal-Check: Das Nachfolgemodell des Ooono Co-Driver No1 ist vergünstigt zu haben. Laut Preisvergleich lag der Durchschnittspreis in den letzten Monaten bei etwa 59 Euro. Am Prime Day unterbietet Amazon diesen Wert um einige Euro – das ist inklusive Versandkosten-freier Lieferung aktuell der beste Online-Preis für den smarten Verkehrshelfer.

Ooono Co-Driver No1 – der Klassiker ebenfalls mit Rabatt

Der Co-Driver No1 ist längst Kult: Das kleine Gerät macht Autofahrten entspannter, indem es zuverlässig vor Blitzern und Gefahrenstellen warnt. Einfach ins Auto setzen, losfahren – und das Gadget meldet sich rechtzeitig mit akustischen Hinweisen. Zwar gibt es hier keinen speziellen Prime-Day-Preis, aber das beliebe Gadget ist bei Amazon derzeit dennoch stark reduziert.

Highlights des Ooono Co-Driver No1:



Echtzeit-Warnungen vor Blitzern und Gefahrenstellen in ganz Europa

Einfache Befestigung mit Klebehalterung (im Lieferumfang)

Automatische Aktivierung beim Start

Betrieben mit handelsüblicher CR2450-Batterie

Kompatibel mit der Ooono-App

Preis: 39,90 statt 49,95 € (Rabatt: 20 %)

Deal-Check: Amazon bietet den Co-Driver No1 aktuell für unter 30 Euro an – mit einer satten Vergünstigung von 20 Prozent. Allerdings ist der Deal nicht der aktuell beste im Netz, Shops wie Ebay bieten das Gadget derzeit um ein paar Euro günstiger an.

Ooono P-Disc No2: Nie wieder Knöllchen dank smarter Parkscheibe

Das kennt wohl jeder Autofahrer – schnell noch einen Parkplatz ergattert, aber die Parkscheibe vergessen. Zack, Strafzettel. Mit der Ooono P-Disc No2 gehört das der Vergangenheit an. Die smarte elektronische Parkscheibe übernimmt den Job automatisch für Sie. Kaum steht das Auto, stellt sich die Parkzeit von selbst ein – ganz legal und stressfrei.

Highlights der Ooono P-Disc No2:



Vollautomatische elektronische Parkscheibe

Erkennt das Parken selbstständig und stellt die Parkzeit automatisch ein

Keine App oder Bluetooth-Verbindung nötig

Batteriebetrieben mit extra langer Laufzeit

Zulässig für alle Autos in Österreich

Prime-Day-Preis: 17,49 statt 34,95 € (Rabatt: 50 %)

Deal-Check: Zum Prime Day kostet die Ooono P-Disc No2 nur 17,49 statt 34,95 Euro – ein satter Rabatt von 50 Prozent und laut Preisverlauf der beste Preis aller Zeiten bei Amazon. Für alle, die Parkscheiben-Stress endgültig hinter sich lassen wollen, ist das ein smarter Kauf zum kleinen Preis.

Blitzerwarner in Österreich: Was ist erlaubt – und was nicht?

Blitzer-Warnung ja, Radarstörung nein – so einfach lässt sich das österreichische Gesetz zusammenfassen. Wer mit Navigations-Apps oder Geräten unterwegs ist, die auf GPS-Datenbanken beruhen (also etwa bekannte Radarstandorte anzeigen), bewegt sich rechtlich auf sicherem Boden. Diese sogenannten passiven Blitzerwarner gelten in Österreich als erlaubt.

Wichtig zu wissen: Die Ooono-Geräte greifen nicht aktiv in Messungen ein, sondern warnen lediglich vor Gefahrenstellen auf Basis gemeinschaftlicher Verkehrsdaten. Damit ist ihre Nutzung grundsätzlich erlaubt – auf eigene Verantwortung versteht sich.

Prime Day 2025 – was steckt dahinter?

Der Amazon Prime Day ist das Shopping-Highlight für alle Prime-Mitglieder. Am 7. und 8. Oktober 2025 lockt der Online-Riese mit exklusiven Rabatten in fast allen Kategorien – von Elektronik über Fashion bis hin zu Haushaltsgeräten. Zugang gibt es nur mit einer Prime-Mitgliedschaft (8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr, ein gratis Probemonat ist möglich). Neben den Deals profitieren Prime-Kunden von Gratisversand und weiteren Services wie Prime Video oder Prime Music.

