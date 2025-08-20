Darum ist es so gut, jeden Tag einen Löffel Leinöl zu sich zu nehmen

Es soll den Blutdruck senken und das Hautbild verbessern: Leinsamenöl ist ein echter Star unter den Ölen. Woran liegt das?

Im stressigen Alltag bleibt manchmal wenig Zeit, sich ausgewogen zu ernähren. Dabei lässt sich mit geringem Aufwand viel erreichen: Schon ein Löffel Leinöl pro Tag kann nachhaltig zur Gesundheit beitragen. Wir erklären, was hinter der Bezeichnung des „flüssigen Goldes“ steckt und worauf Sie bei der Verwendung von Leinöl achten sollten.

Warum Leinöl eine wertvolle Ergänzung ist

Leinöl zählt zu den besten pflanzlichen Quellen für Omega-3-Fettsäuren – vor allem für alpha-Linolensäure (ALA). Ihr Gehalt liegt bei bis zu 71 Prozent der Fettsäuren im Öl. Diese Omega-3-Fette unterstützen den Körper vielseitig. Diese positiven Eigenschaften kann Leinöl auf den Körper haben:

Senkt den Blutdruck: Eine Meta-Analyse mehrerer klinischer Studien (Phytotherapy Research, 2022) sowie eine Übersichtsarbeit im wissenschaftlichen Journal „Nutrients“ (2025) zeigen, dass der mäßige Konsum von Leinöl den systolischen Blutdruck senken kann.

Wirkt entzündungshemmend: Eine systematische Übersichtsarbeit (Nutrient Metabolism, 2021) weist Leinöl entzündungshemmende Eigenschaften nach, unter anderem durch die Senkung bestimmter Entzündungsmarker im Blut.

Eine systematische Übersichtsarbeit (Nutrient Metabolism, 2021) weist Leinöl entzündungshemmende Eigenschaften nach, unter anderem durch die Senkung bestimmter Entzündungsmarker im Blut. Verbessert das Hautbild: Auch auf die Haut kann Leinöl einen positiven Effekt haben, indem es den Feuchtigkeitsverlust mindert sowie Schuppung und Rötungen reduziert. Das belegt unter anderem eine Studie aus dem British Journal of Nutrition (2008).

Lindert Verstopfungen: Eine Studie aus dem Journal of renal nutrition von 2015 zeigt, dass der Konsum von einem Löffel Leinöl täglich auch Verdauungsbeschwerden lindern kann.

Wichtig ist dabei, auf kaltgepresstes Leinöl zu setzen, etwa das von bioKontor*. Die Verarbeitung bei kalten Temperaturen bewahrt die empfindlichen Fettsäuren nämlich am besten.

bioKontor Leinöl (500 Milliliter) – für 14,95 Euro bei Amazon* © bioKontor / Werbung

So viel Leinöl täglich ist gesund

Wer Leinöl in seinen Speiseplan integrieren möchte, sollte unbedingt auf die empfohlene Menge achten. Die liegt bei einem Esslöffel pro Tag (zehn bis 15 Milliliter) – das reicht aus, um gesundheitsfördernde Effekte zu erzielen.

Darum kann zu viel Leinöl ungesund sein

Leinöl ist in der Regel gut verträglich – wenn Sie die empfohlene Menge einhalten. Zu viel davon (mehr als zwei Löffel pro Tag) kann abführend wirken. Und: Wer blutverdünnende Medikamente einnimmt, sollte die Einnahme mit einem Arzt oder einer Ärztin abklären, denn die enthaltene alpha-Linolensäure kann blutverdünnend wirken.

Alternativ zu flüssigem Öl lässt sich Leinöl als Nahrungsergänzungsmittel auch in Kapselform konsumieren, etwa mit den Kapseln von NutraCore*. Mit ein bis zwei Kapseln pro Tag kann es leichter sein, die richtige Dosierung einzuhalten.

NutraCore Leinölkapseln (90 Stück) – für 31,54 Euro bei Ebay* © NutraCore/Werbung

So sollten Sie Leinöl lagern und verwenden

Wichtig ist jedoch nicht nur die richtige Menge, sondern auch die entsprechende Lagerung. Lagern Sie das Leinöl dunkel, luftdicht und kühl, zum Beispiel im Kühlschrank. So vermeiden Sie, dass das Öl oxidiert oder schnell ranzig wird. Eine geöffnete Flasche Öl sollten Sie innerhalb von sechs bis acht Wochen verbrauchen – praktisch sind daher auch kleinere Flaschen, etwa die 250-Milliliter-Flaschen von Cibo Crudo*.

Cibo Crudo Bio-Leinsamenöl (250 Milliliter) – für 12,99 Euro bei Amazon* © Cibo Crudo / Werbung

Andernfalls können Sie Leinsamenöl auch bedenkenlos einfrieren. Ebenfalls wichtig: Wer das Leinöl nicht pur konsumieren möchte, sollte es auch beim Kochen ausschließlich kalt verwenden, etwa über Salat, im Smoothie oder Quark. Hitze zerstört nämlich die wertvollen Inhaltsstoffe, wobei schädliche Transfettsäuren entstehen können.

Fazit: Diese positiven Effekte hat ein Löffel Leinöl am Tag

Fassen wir zusammen: Wissenschaftliche Studien stützen mehrere gesundheitsfördernde Effekte von Leinöl, unter anderem wirkt es entzündungshemmend und kann den Blutdruck senken. Wichtig ist dabei aber die richtige Dosierung: Mehr als ein Esslöffel pro Tag sollte es nicht sein. Das reicht schon, um die wertvollen Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Leinöl lässt sich gut in kalten Gerichten verarbeiten oder als Kapseln schlucken. Achten Sie auf Qualität, Lagerung und Dosierung – dann können Sie Ihrem Körper eine tägliche Portion „flüssiges Gold“ gönnen.

