Das sind die Schultüten-Trends 2025: Von Sorgenfressern bis Bio Snacks

Die Einschulung ist einer der großen Meilensteine im Kinderleben – und die Schultüte das i Tüpfelchen. Wir verraten Ihnen, welche Überraschungen 2025 in keiner Tüte fehlen dürfen: Emotionaler Beistand, kreative Schreibhelfer, Glücksbringer und natürlich gesunde wie süße Snacks.

Der erste Schultag sorgt für Aufregung – bei den ABC Neulingen und den Eltern gleichermaßen. Neben dem Tornister ist es vor allem die Schultüte, oder vielmehr “Zuckertüte”, die Kinderherzen höher schlagen lässt. Seit rund 200 Jahren werden Erstklässlern bunte Papiertüten überreicht, die einst mit Marzipan und Nüssen gefüllt waren. Heutige Trends reichen von handgemachten Stofftüten bis zu 3D Designs mit Meerjungfrau Motiven, und auch der Inhalt ist so vielfältig wie nie zuvor. Doch was konkret soll hinein? Wir haben die Highlights 2025 für Sie zusammengestellt.

Sorgenfresser: Kleine Kuschelmonster gegen große Ängste

Mund auf – Reißverschluss zu – Sorgen weg!

Die bunten Sorgenfresser sind plüschige Seelentröster mit breitem Reißverschluss-Mund: Ihr Kind schreibt oder malt seine Sorgen auf einen Zettel, steckt ihn in den Mund des kleinen Monsters und zieht den Reißverschluss zu – schon sind all die Grübeleien sicher verwahrt. Ob nächtliche Albträume oder Lampenfieber vor der ersten Schulstunde: Die Sorgenfresser wachen im Bett, drücken im Tornister alle Daumen und lindern Kummer. Dabei sind sie so weich und anschmiegsam, dass sie im Nu zum liebsten Kuschelpartner werden.

Sorgenfresser Wallo – für 13,79 Euro bei Amazon*

© Schmidt / Werbung

Sorgenfresser klein Fred – für 11,99 Euro bei Amazon*

Sorgenfresser Grobi – für 26,40 Euro bei Amazon*

Praktische Schreibutensilien: Legami & Co.

Kritzeln, löschen, nachfüllen: Alles, was kleine Schreiber-Herzen begehren

Für den perfekten Einstieg in die Welt der Buchstaben und Zahlen sind besondere Utensilien ein echter Motivationsschub. Deshalb gehören in die Schultüte 2025 nicht nur Legami Radier-Stifte, sondern auch farbenfrohe Buntstifte und ein ergonomischer Füller – allesamt im trendigen Design und kindgerecht im Handling.

Legami: Thermischer Radierstift

Dank thermo-empfindlicher Tinte lassen sich Fehler spielend leicht „wegzaubern“ – ohne mühsames Rubbeln oder Papierknittern. Mit der 0,7-Millimeter-Spitze gleitet der Stift sanft über das Papier, und das integrierte Radier-Köpfchen beschädigt weder Text noch Oberfläche. Von Katze bis Einhorn: Jedes Tier-Motiv wird zum Sammlerstück auf dem Pausenhof.

Legami 4er-Set Gel-Stifte Sweet Farm – für 15,95 Euro bei Amazon*

Legami 2-in-1 Schulmäppchen aus weichem Silikon – für 11,99 Euro bei Amazon*

Buntstifte in leuchtenden Farben

Ob kräftiges Rot, sonniges Gelb oder verträumtes Violett – ein 12er Set bruchsicherer Buntstifte von Faber-Castell lässt kleine Picasso-Herzen höherschlagen. Die Minen sind perfekt für dünne und dicke Linien, und dank Soft‑Grip‑Noppen liegen die Stifte auch in kleinen Fingern wunderbar griffig. Pluspunkte: Die Farben lassen sich mit Wasser vermalen und sind leicht auswaschbar

Faber-Castell Colour Grip Buntstifte für Kinder – für 8,06 Euro bei Amazon*

Ergonomischer Schulfüller

Der erste Füller ist etwas ganz Besonderes: Mit kindgerecht geformtem Griffstück und auslaufsicherer Patrone wird das Schreiben spielend leicht. Modelle von Pelikan oder Lamy sind langlebig, mit auswechselbaren Tintenkapseln und in vielen fröhlichen Farben erhältlich. Ideal, um das Schriftbild zu üben und stolz erste Wörter aufs Blatt zu bringen.

Lamy kindergerechter Schreiblernfüller mit ergonomischem Griff – für 12,89 Euro bei Amazon*

Glücksbringer und Spielzeug: Kleine Mutmacher und große Spaßgaranten

Glücksbringer schenken Zuversicht – ob als dezentes Accessoire im Federmäppchen oder als Schlüsselanhänger am Tornister. Spielzeug hingegen sorgt für kurze Auszeiten und fördert ganz nebenbei die Feinmotorik und kreatives Denken. Beides zusammen macht die Schultüte zu einer Schatzkiste voller Überraschungen.

Happymaker Magic Armband

Dieses zauberhafte Armband vereint schimmernde Magicperlen und natürliche Holzperlen auf einem elastischen Baumwollband. Bei jeder Bewegung funkeln die Perlen – ein sichtbares Symbol für: „Du schaffst das!“ In einem schönen Baumwollbeutel verpackt, ist es das perfekte Geschenk für Kinder, das Mut und Selbstvertrauen bringt.

Happymaker Magic- und Holz-Perlen-Armband – für 16,90 Euro bei Amazon*

Roxenda Speed Zauberwürfel

Mehr als nur ein Klassiker: Der professionelle 3×3-Cube aus robustem, umweltfreundlichem ABS Material bietet sanfte Drehungen und kann dank verstellbarer Spannung individuell angepasst werden. Ob Anfänger oder Speed Cubing Profi – der Zauberwürfel trainiert räumliches Vorstellungsvermögen, Gedächtnis und Fingerfertigkeit. Ein Freizeit-Klassiker, der nie aus der Mode kommt.

Roxenda Speed-Zauberwürfel – für 8,99 Euro bei Amazon*

Gesunde Snacks und Süßkram – Energie für den Pausenhof

Süße Leckereien gehören in die Zuckertüte, doch gerade in der Pause ist es ratsam, auf natürliche Zutaten und eine moderate Zuckerzufuhr zu setzen. Gesunde Snacks schenken langanhaltende Energie, fördern die Konzentration und schonen den kleinen Magen. Deshalb mischen wir Klassiker wie Fruchtgummis mit nussigen Riegeln und knusprigem Obst – so bleibt genügend Zeit zum Toben und Lernen.

Foodloose COOL KIDS Probierpaket

Zwölf vegane Bio-Snacks, ganz ohne raffinierten Zucker: knusprige Apfelchips, fruchtige Gummi-Variationen und leckere Nussriegel. Perfekt portioniert für die Brotzeit-Box: Naschen erlaubt, ohne schlechtes Gewissen!

Fooodloose COOL KIDS Probierpaket – für 14,79 Euro bei Amazon*

NutriPur Frucht-Softies 4er-Set

Vier Sorten 100 Prozent pflanzlicher Fruchtgummis, ganz ohne Gelatine und künstliche Zusätze. Die wiederverschließbaren Mini Beutel mit Himbeer, Maracuja, Erdbeere und Mango sind ideal für die Schultüte und zaubern mit jedem Bissen ein Lächeln ins Gesicht.

NutriPur Frucht Softies 4er Set – für 7,45 Euro bei Amazon*

Fazit: Mit Liebe gefüllt

Eine gelungene Schultüte vereint emotionale Begleiter, praktische Helfer, kleine Spielzeuge und ausgewogene Snacks. Mit Sorgenfressern, Legami‑Stiften, Mutmach‑Armband, Zauberwürfel und Bio‑Naschereien schenken Sie Ihrem Kind nicht nur Freude, sondern auch Sicherheit, Kreativität und Energie für den neuen Lebensabschnitt. Viel Spaß beim Befüllen und einen unvergesslichen ersten Schultag!

