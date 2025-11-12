Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Shopping Channel Deal Ninja Crispi Aufmacher Ninja Crispi Heißluftfritteuse
© Ninja / Werbung
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Heißer Deal

Die virale Ninja Crispi gibt es bei Amazon so günstig wie nie

12.11.25, 14:52
Teilen

Die Ninja Crispi zeigt sich als kompakte Heißluftfritteuse, die trotz ihrer handlichen Größe mit starker Leistung überzeugt. Aktuell ist das Modell bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich. 

Heißluftfritteusen gelten als zeitgemäße Variante zur herkömmlichen Fritteuse – sie benötigen kaum Öl, liefern aber dennoch knusprige Ergebnisse in kurzer Zeit. Die Ninja Crispi punktet dabei mit ihrem tragbaren Design und praktischer Handhabung. Ein Blick auf den aktuellen Deal lohnt sich.

Die Ninja Crispi im Überblick: Das kann der kompakte Airfryer

Im Vergleich zu klassischen Modellen mit Garkorb setzt die Ninja Crispi auf ein anderes Konzept: Sie nutzt hitzebeständige Glasbehälter, die direkt als Gar- und Aufbewahrungsgefäße dienen. Der Heißluftaufsatz sorgt für gleichmäßige Ergebnisse, während das Essen anschließend einfach im Behälter bleiben kann. Für größere Mengen ist zudem ein 3,8-Liter-Behälter mit passendem Adapter im Lieferumfang enthalten. Dank ihres kompakten Aufbaus nimmt die Heißluftfritteuse nur wenig Platz ein und lässt sich problemlos transportieren.

  • Leistung: 1.700 Watt
  • Zwei Glasbehälter mit 1,4 und 1,8 Litern Volumen, inklusive Deckel und Grillrost
  • Funktionen: Air Fry, Roast, Recrisp, Keep Warm

Shopping Channel Deals Ninja Crispi Heißluftfritteuse

Ninja Crispi Heißluftfritteuse – für 131,09 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Aktuell ist die Ninja Crispi bei Amazon für 131,09 Euro statt 179,99 Euro erhältlich. Ein Top-Preis, zumal das Gerät selten günstiger zu finden ist.

Fazit: Ist die Ninja Crispi ein Gamechanger?

Die Ninja Crispi überzeugt als kompakte, vielseitige Heißluftfritteuse, die sich dank ihrer Glasbehälter nicht nur zum Garen, sondern auch zum Aufbewahren eignet. Mit 1.700 Watt Leistung, mehreren Funktionen und praktischem Zubehör punktet sie sowohl bei kleineren als auch größeren Portionen. Derzeit ist das Gerät zu einem sehr guten Kurs erhältlich, was den Kauf besonders lohnenswert macht.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden