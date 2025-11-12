Die virale Ninja Crispi gibt es bei Amazon so günstig wie nie

Die Ninja Crispi zeigt sich als kompakte Heißluftfritteuse, die trotz ihrer handlichen Größe mit starker Leistung überzeugt. Aktuell ist das Modell bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Heißluftfritteusen gelten als zeitgemäße Variante zur herkömmlichen Fritteuse – sie benötigen kaum Öl, liefern aber dennoch knusprige Ergebnisse in kurzer Zeit. Die Ninja Crispi punktet dabei mit ihrem tragbaren Design und praktischer Handhabung. Ein Blick auf den aktuellen Deal lohnt sich.

Die Ninja Crispi im Überblick: Das kann der kompakte Airfryer

Im Vergleich zu klassischen Modellen mit Garkorb setzt die Ninja Crispi auf ein anderes Konzept: Sie nutzt hitzebeständige Glasbehälter, die direkt als Gar- und Aufbewahrungsgefäße dienen. Der Heißluftaufsatz sorgt für gleichmäßige Ergebnisse, während das Essen anschließend einfach im Behälter bleiben kann. Für größere Mengen ist zudem ein 3,8-Liter-Behälter mit passendem Adapter im Lieferumfang enthalten. Dank ihres kompakten Aufbaus nimmt die Heißluftfritteuse nur wenig Platz ein und lässt sich problemlos transportieren.

Leistung: 1.700 Watt

1.700 Watt Zwei Glasbehälter mit 1,4 und 1,8 Litern Volumen, inklusive Deckel und Grillrost

Funktionen: Air Fry, Roast, Recrisp, Keep Warm

Ninja Crispi Heißluftfritteuse – für 131,09 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Aktuell ist die Ninja Crispi bei Amazon für 131,09 Euro statt 179,99 Euro erhältlich. Ein Top-Preis, zumal das Gerät selten günstiger zu finden ist.

Fazit: Ist die Ninja Crispi ein Gamechanger?

Die Ninja Crispi überzeugt als kompakte, vielseitige Heißluftfritteuse, die sich dank ihrer Glasbehälter nicht nur zum Garen, sondern auch zum Aufbewahren eignet. Mit 1.700 Watt Leistung, mehreren Funktionen und praktischem Zubehör punktet sie sowohl bei kleineren als auch größeren Portionen. Derzeit ist das Gerät zu einem sehr guten Kurs erhältlich, was den Kauf besonders lohnenswert macht.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.