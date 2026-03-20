Diese Must-haves brauchen Sie für die ersten Touren in die Berge

Die Sonne zeigt sich wieder öfter, es wird wärmer – höchste Zeit, die Wanderschuhe wieder zu schnüren!

Doch gerade bei den ersten Touren des Jahres gilt: Ohne die richtige Ausrüstung kann der Start schnell anstrengend werden. Wir zeigen, was wirklich nötig ist – und welche Produkte den Wiedereinstieg besonders angenehm machen.

Frisch in die Saison: So gelingt der perfekte Wanderstart

Nach Monaten im Wintermodus fühlt sich die erste Wanderung oft intensiver an als gedacht. Die Muskeln sind eingerostet, das Wetter wechselhaft – und genau deshalb lohnt es sich, auf die richtige Ausrüstung zu setzen. Wir setzen dabei auf Komfort, Sicherheit und praktische Begleiter, die jede Tour einfacher machen und dafür sorgen, dass Sie von Anfang an Spaß an der Bewegung haben.

Die perfekte Basis: Kleidung und Schuhe

Leicht, wetterfest, bereit für alles: VAUDE Softshelljacke

Wer früh im Jahr wandert, kennt das Problem: Morgens kühl, mittags warm, plötzlich Wind oder sogar ein kurzer Schauer. Genau hier spielt diese Jacke* ihre Stärke aus. Sie schützt zuverlässig vor Wetterumschwüngen, bleibt dabei angenehm leicht und lässt sich problemlos verstauen, wenn die Sonne doch stärker rauskommt. Wir mögen besonders die Kombination aus Funktionalität und Komfort – ideal für spontane Touren, bei denen man nicht ständig ans Umziehen denken will.

VAUDE Jacken Men's Moab Jacket IV – für 90,71 statt 121,01 Euro bei Amazon* © VAUDE

Sicherer Tritt garantiert: Jack Wolfskin Wanderschuhe

Gerade nach der Winterpause ist Stabilität das A und O – und genau hier überzeugen diese Wanderschuhe*. Sie bieten festen Halt auf unterschiedlichsten Untergründen, schützen vor Nässe und sorgen dafür, dass auch längere Strecken angenehm bleiben. Wir setzen bei den ersten Touren immer auf Modelle wie dieses, die Sicherheit geben und gleichzeitig bequem sind – denn nichts verdirbt eine Wanderung schneller als drückende Schuhe.

Jack Wolfskin Herren Vojo 3 Texapore Mid – für 79,66 statt 151,21 Euro bei Amazon* © Jack Wolfskin

Für anspruchsvollere Touren: Mammut Trekking- & Wanderschuhe

Wer direkt etwas ambitionierter startet oder gerne längere Strecken plant, sollte auf hochwertige Schuhe setzen. Dieses Modell* bietet eine starke Kombination aus Stabilität, Dämpfung und Komfort – ideal für unebenes Gelände oder längere Wanderungen. Besonders angenehm: Der Fuß wird optimal unterstützt, ohne dass der Schuh beschwert. Für uns ein verlässlicher Begleiter, wenn es etwas höher hinausgeht.

Mammut Damen Nova IV Mid LTH – für 128,65 statt 201,68 Euro bei Amazon* © Mammut

Unterschätzt, aber entscheidend: Merino-Wandersocken

Blasen gehören zu den häufigsten Problemen beim Wandern – und oft liegt es nicht an den Schuhen, sondern an den Socken. Diese Merino-Variante* sorgt für ein angenehmes Fußklima, ist atmungsaktiv und gleichzeitig wärmend. Gerade bei wechselnden Temperaturen im Frühling ein echter Vorteil. Wir sagen: Gute Socken sind kein Luxus, sondern Pflicht, wenn Sie Ihre Tour wirklich genießen wollen.

Merino Wandersocken (3 Paar) – für 17,02 statt 26,21 Euro bei Amazon* © Niorasen

Clever unterwegs: Rucksack und Zubehör

Der Allrounder: Salomon Wanderrucksack

Ein guter Rucksack ist mehr als nur Stauraum – er entscheidet darüber, wie angenehm eine Wanderung wird. Der Trailblazer von Salomon* bietet genug Platz für alles Wichtige und bleibt dabei ein Leichtgewicht. Die durchdachte Aufteilung hilft, Ordnung zu halten, während der Tragekomfort auch auf längeren Strecken überzeugt. Für uns ein idealer Begleiter für Tagesausflüge.

Salomon Trailblazer 20 Rucksack – für 61,42 statt 75,64 Euro bei Amazon* © Salomon

Mehr Stabilität bei jedem Tritt: Carbon-Wanderstöcke

Gerade zu Beginn der Wandersaison sind Knie und Gelenke oft noch nicht voll belastbar. Wanderstöcke* können hier enorm entlasten und sorgen gleichzeitig für mehr Balance – besonders auf unebenem Gelände oder bergab. Dieses ultraleichten Trekkingstöcke sind einfach verstellbar und angenehm in der Handhabung. Wir nutzen sie vor allem bei längeren Touren – ein echter Unterschied, den man sofort spürt.

Carbon-Wanderstöcke Teleskop – für 36,22 statt 45,28 Euro bei Amazon* © Alpteq

Immer genug trinken: Sigg Trinkflasche

Ausreichend zu trinken ist beim Wandern essenziell – gerade wenn die Sonne wieder stärker wird. Diese Trinkflasche* punktet mit geringem Gewicht, robuster Verarbeitung und absoluter Auslaufsicherheit. Sie lässt sich einfach transportieren und ist damit ideal für jede Tour. Für uns ein Klassiker, der in keinem Rucksack fehlen darf.

Sigg Alu-Trinkflasche – für 20,16 Euro bei Amazon* © SIGG

Für Komfort und Erlebnis unterwegs

Natur ganz nah: Kompaktes Fernglas

Wandern ist mehr als nur Bewegung – es geht auch ums Erleben. Mit einem Fernglas* lassen sich Landschaften, Tiere oder Details entdecken, die sonst verborgen bleiben. Dieses kompakte Modell passt in jeden Rucksack und liefert dennoch eine starke Leistung. Perfekt für alle, die ihre Tour intensiver genießen wollen.

Leistungsstarkes Allround-Taschenfernglas – für 69,95 Euro bei Amazon* © ZIRBITZ

Pause deluxe: Faltbares Sitzkissen

Gerade im Frühling sind Böden oft noch feucht oder kalt. Ein Sitzkissen* sorgt hier für echten Komfort bei jeder Pause. Dieses Modell ist leicht, kompakt und schnell einsatzbereit – ideal für spontane Stopps mit Aussicht. Wir sagen: Kleine Investition, großer Unterschied für den Genuss unterwegs.

NATURBUMMLER Sitzkissen (2er Set) – für 9,90 statt 10,99 Euro bei Amazon* © Naturbummler

Essen wie am Gipfel: Gipfelgaudi Camping-Besteck

Wer länger unterwegs ist, weiß: Eine gute Jause gehört einfach dazu. Mit diesem Besteck-Set* sind Sie bestens ausgestattet und müssen nicht improvisieren. Es ist robust, nachhaltig und praktisch verstaut – perfekt für jede Wanderpause. Wir mögen besonders, dass es die Brotzeit gleich ein bisschen hochwertiger macht und den Outdoor-Moment abrundet.

Gipfelgaudi All-in-One Camping-Besteck – für 30,20 Euro bei Amazon* © Gipfelgaudi

Extra Energie: Dextro Energy-Gel

Gerade bei längeren oder anstrengenderen Touren braucht der Körper schnelle Energie. Dieses Gel* liefert genau das – unkompliziert, schnell verfügbar und leicht mitzunehmen. Ideal für Zwischendurch, wenn die Kräfte nachlassen oder ein Anstieg bevorsteht. Wir greifen gerne darauf zurück, wenn es nochmal richtig fordernd wird.

Dextro Energy Long Distance Gel (12er Pack) – für 24,02 statt 27,62 Euro bei Amazon* © Dextro Energy

Sicherheit first: Erste-Hilfe-Set

Ein Punkt, den viele unterschätzen: Sicherheit. Ein kompaktes Erste-Hilfe-Set* gehört in jeden Rucksack – egal ob kurze oder lange Tour. Dieses Modell ist leicht, übersichtlich und enthält alles Wichtige für den Notfall. Wir sagen ganz klar: Lieber dabeihaben und nicht brauchen als umgekehrt – gerade in den Bergen.

AUTDOOR Erste-Hilfe-Set Light – für 22,03 Euro bei Amazon* © AUTDOOR

Was Sie bei den ersten Wanderungen des Jahres beachten sollten

Der Start in die Wandersaison bringt einige Besonderheiten mit sich, die man nicht unterschätzen sollte. Viele Wege sind nach dem Winter noch feucht, matschig oder sogar stellenweise vereist – besonders in höheren Lagen. Das erhöht die Rutschgefahr deutlich und macht gutes Schuhwerk sowie Trittsicherheit besonders wichtig.

Auch das Wetter zeigt sich im Frühling oft unberechenbar: Sonnenschein kann schnell in Wind, Nebel oder Regen umschlagen. Deshalb empfehlen wir Kleidung im Zwiebellook, damit Sie flexibel reagieren können. Eine leichte Jacke im Rucksack kann hier entscheidend sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die eigene Kondition. Nach der Winterpause braucht der Körper Zeit, um sich wieder an Belastung zu gewöhnen. Starten Sie lieber mit kürzeren, moderaten Touren und steigern Sie sich langsam. Auch regelmäßige Pausen und ausreichend Flüssigkeit sind essenziell.

Planung ist ebenfalls das A und O: Informieren Sie sich vorab über Strecke, Höhenmeter und mögliche Gefahrenstellen. Achten Sie auf die Tageszeit und planen Sie genug Zeit für den Rückweg ein. Wer zusätzlich auf Sicherheitsausrüstung wie Erste-Hilfe-Set oder Wanderstöcke setzt, ist klar im Vorteil.

Wir machen es so: lieber entspannt starten, die Natur genießen und sich Schritt für Schritt steigern. So bleibt die Motivation hoch – und die nächste Wanderung kann kommen.

Fazit: Mit der richtigen Ausrüstung macht der Start doppelt Spaß

Der Einstieg in die Wandersaison muss kein Kraftakt sein – mit der passenden Ausrüstung wird er zum echten Highlight. Wer auf Komfort, Sicherheit und praktische Helfer setzt, startet entspannt in die ersten Touren des Jahres. Also: Schuhe schnüren und ab in die Berge!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.