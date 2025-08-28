Duft-Upgrade fürs Office: 6 Düfte, die bei wichtigen Meetings Eindruck machen

Das richtige Parfum ist das unsichtbare Accessoire für starke Auftritte. Wir stellen sechs Düfte vor, die Ihnen im Meeting Selbstvertrauen und Präsenz schenken, ohne zu dick aufzutragen.

Der erste Eindruck wird oft nicht nur am Outfit und Handschlag bemessen – auch mit einem Duft lässt sich gekonnt kommunizieren. Ein „bossy“ Parfum unterstreicht Kompetenz und Ruhe: klare, hochwertige Noten statt übertriebener Opulenz sind dabei essenziell. Typische Duftnoten, die Selbstbewusstsein signalisieren, sind warme Hölzer und Harze, dezente Ledernoten sowie gezielt eingesetzte Gewürze. Für frische, kommunikative Situationen funktionieren Zitrus- und Minznoten hervorragend – sie wirken gepflegt und wach.

In unserer Auswahl finden Sie Beispiele für beides: Terre d’Hermès* (erdig-holzige Tiefe) oder Le Male Le Parfum* (würzig-orientalische Signatur) für raumfüllende Souveränität – und Mint & Tonic von Atkinsons*, wenn Sie frisch, klar und dennoch gehaltvoll auftreten möchten. Weiterhin stellen wir auch Unisex- und Damendüfte vor, die eine echte Chef-Attitüde mitbringen.

Herrendüfte für den großen Auftritt

1. Erdverbunden und souverän: Terre d’Hermès Pure Parfum

Terre d’Hermès* wirkt wie ein maßgeschneiderter Anzug: robust, klar und mit natürlicher Autorität. Kein lauter Auftritt, sondern ein souveränes Understatement – ideal, wenn Sie Präsenz zeigen, aber nicht die komplette Bühne für sich beanspruchen wollen. Perfekt für wichtige Verhandlungen oder Chef-Meetings, wenn Substanz vor Show zählt.

• Duftfamilie: holzig

• Duftnoten: Grapefruit, Orange, Pfeffer, Geranie, Patschuli, Zeder, Vetiver, Benzoin

2. Kapitän an Bord: Le Male Le Parfum von Jean Paul Gaultier

Die moderne, intensivere Version* des Klassikers: würzig, vanillig und trotzdem markant. Wer mit Autorität und ein bisschen Charme auftreten möchte, trifft hier die richtige Balance zwischen Wärme und Durchsetzungsvermögen – ideal für Pitches mit Persönlichkeit.

• Duftfamilie: orientalisch / holzig

• Duftnoten: Kardamom, Lavendel, Iris, Vanille

3. Geheimnisvoll und eindringlich: Chopard Black Incense Malaki Eau de Parfum

Dunkel, würzig, mit rauchigen Oud- und Weihrauchnoten – ein Duft*, der Nachdruck verleiht ohne allzu laut zu sein. Gut geeignet für Abend-Meetings, Networking-Events oder Momente, in denen Sie einen bleibenden und dabei eleganten Eindruck hinterlassen möchten.

• Duftfamilie: Leder / würzig / holzig

• Duftnoten: Harz, Leder, Oud, Weihrauch, Gewürze

4. Frisch und urban: Atkinsons Mint & Tonic Eau de Parfum

Mint & Tonic* ist wie ein intelligenter Smalltalk: spritzig, klar und sympathisch. Die Minze verleiht einen modernen, wachen Eindruck – ideal für Präsentationen am Vormittag oder Gespräche, in denen Sie Aufmerksamkeit gewinnen wollen, ohne zu dominieren.

• Duftfamilie: frisch / grün

• Duftnoten: Grapefruit, Minze, Limonen, Ingwer, Rosen, Mandarine, Zeder, Moschus, Vetiver

Düfte für die selbstbewusste Dame von Welt

5. Klassisch-elegant und natürlich: Cerruti 1881 pour Femme Eau de Toilette

Ein zurückhaltend-eleganter Duft* für die Frau, die Kompetenz durch Stil und Natürlichkeit ausdrücken will. Blumig-holzige Noten mit klarer Struktur – passt gut zu Vorstellungsgesprächen oder Meetings, in denen Seriosität und Stil gefragt sind.

• Duftfamilie: blumig / orientalisch / holzig

• Duftnoten: Freesie, Veilchen, Mimose, Jasmin, Holznoten

6. Selbstbewusst und modern: YSL Libre Eau de Parfum

Libre* kombiniert warme und kühle Akzente zu einer kraftvollen Fougère-Interpretation: feminin, aber mit kantigem Charakter. Ein Duft für Entscheidungen mit Stil – wenn Sie hören lassen möchten, dass Sie Führung übernehmen können.

• Duftfamilie: blumig / fougère

• Duftnoten: Vanille, Zeder, Ambra, Lavendel, Orangenblüte, Jasmin

Wie viel Parfum gehört ins Meeting? Dos & Don’ts

Tragen Sie Duft wie Statement-Schmuck: gezielt und nicht zu großflächig. Im Büro und bei Meetings gilt die goldene Regel: weniger ist mehr. Zwei bis drei Spritzer an den Pulsstellen (inneres Handgelenk, Halsansatz) sind oft ausreichend – bei starken Parfums lieber nur ein Spritzer. Vermeiden Sie direkte Sprühwolken auf Kleidung, Sitzmöbel oder die Raumluft des Meetingraums. Haarparfums oder ein dezenter Sprühstoß in die Luft, durch den Sie hindurchgehen, sorgen für eine dezentere Ausstrahlung ohne aufdringlich zu wirken.

Nach Erfolg riechen

Das passende Parfum kann Ihr Auftreten subtil verstärken: holzige und harzige Noten signalisieren Standfestigkeit, Gewürze zeigen Charakter und frische Akkorde sorgen für Klarheit. Wählen Sie einen Duft, der zu Ihrem persönlichen Stil passt und dosieren Sie klug. So bleiben Sie als professionell, souverän und sympathisch in Erinnerung.

