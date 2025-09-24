Dyson-Alternative für 134 Euro: Lohnt sich das Angebot für diesen Akku-Staubsauger?

Wer starke Leistung zum moderaten Preis sucht, könnte mit dem Akku Staubsauger von Uninell Home genau richtig liegen: Für etwa 134 Euro bietet Amazon ein Modell mit viel Leistung an – ein Angebot, das viele Premiumgeräte alt aussehen lässt.

Premium Staubsauger wie die Modelle von Dyson sind bekannt für ihre Kraft, Verarbeitung und Ausstattung – aber auch für ihre hohen Preise. Wer ein kleineres Budget hat, hat allerdings Glück: Inzwischen gibt es preiswerte Alternativen, die in vielen Bereichen mithalten. Der Uninell Home UV5 ist so ein Kandidat. Er vereint starke Werte bei Leistung, Laufzeit und Ausstattung – und das zu einem Bruchteil dessen, was man für vergleichbare Leistung sonst bezahlt.

Dyson-Alternative von Uninell Home: Was dieser Staubsauger bietet

Preis-Check: Der Uninell Home UV5* ist bei Amazon jetzt um 26 Prozent reduziert und kostet derzeit nur knappe 134 Euro. Der günstige Preis ist hier keineswegs ein Indikator für wenig Leistung – im Gegenteil: Der Staubsauger überzeugt auch in der Praxis und ist mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis ein richtiger Kundenliebling. Nach über 3.400 Bewertungen rangiert er bei 4,8 von fünf Sternen. Die Details:

Saugleistung: bis zu 50.000 Pa im Turbo-Modus

bis zu 50.000 Pa im Turbo-Modus Laufzeit: bis zu 70 min

bis zu 70 min Display: LED-Touchscreen mit nützlichen Informationen

LED-Touchscreen mit nützlichen Informationen Staubbehälter: 1,6 l

1,6 l Zubehör: 2-in-1-Bürste, lange Fugenbürste, Haarreinigungs-Werkzeug, Reinigungsmesser, Walzenbürste, Wandhalterung, HEPA-Filter

Uninell Home UV5 Akku-Staubsauger – für 134,11 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Uninell Home / Anzeige

Mit einer Saugleistung von bis zu 50.000 Pascal und 550-Watt-Motor verspricht der Akku-Staubsauger von Uninell ordentliche Power – ideal für Hartböden, aber auch Teppiche. Haare und Schmutz bewältigt der Staubsauger mühelos. Die spezielle Anti-Tangle-Bürste soll laut Hersteller mit v-förmigen Noppen dafür sorgen, dass sich Haare weniger verfangen.

Der Uninell Home V5 kommt mit drei verschiedenen Modi (Normal, Teppich, Turbo) und läuft bis zu 70 Minuten. Damit gehört er zu den Geräten, die große Flächen reinigen können, ohne ständig nachladen zu müssen. Ebenfalls praktisch ist der LED-Touchscreen, der die verbleibende Leistung und den Saugmodus anzeigt, sowie die LED an der Bodendüse, die versteckten Staub sichtbar macht.

Günstiger Akku-Staubsauger im Amazon-Angebot: Hat das Modell Schwächen?

Müssen Sie bei dem günstigen Preis auch Abstriche machen? Das kommt auf Ihre Nutzung und Erwartungen an. Die angegebenen 70 Minuten Laufzeit beispielsweise gelten für die Nutzung im Normalmodus auf Hartböden. Saugen Sie regelmäßig Teppiche oder im Turbomodus, verkürzt sich die Laufzeit meist deutlich – aber das ist bei teuren Markenmodellen auch der Fall. Zudem ist der Uninell Home UV5 mit 3,3 Kilogramm kein Leichtgewicht. Wer größere Flächen damit reinigt, merkt das womöglich im Handling.

Fazit: Wie gut schlägt sich der Uninell Home UV5 im Vergleich zu Dyson?

Wenn man die typischen Dyson Modelle betrachtet, bieten diese oft sehr gute Verarbeitung, starke Bürsten und Lifestyle Design, aber zu deutlich höheren Preisen. Wer darauf verzichten kann und Leistung und Ausstattung in den Vordergrund stellt, bekommt mit dem Uninell-Staubsauger ein überzeugendes Gesamtpaket. Für etwa 134 Euro ist das Modell eine ernsthafte Konkurrenz zu Dyson, vor allem für große Wohnungen mit Hartböden.

Alternative: Original Dyson V10 Absolute bei Media Markt für 349 Euro

Wenn Sie statt eines günstigen Allrounders lieber auf Spitzenklasse setzen, ist der Dyson V10 Absolute* eine lohnende Option. Aktuell ist er bei Media Markt für 349 Euro erhältlich und somit günstiger als viele andere Dyson-Staubsauger.

Dyson V10 Absolute Akku-Staubsauger – für 349,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Anzeige

Laufzeit: bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit (bei geringer Leistungsstufe), ausreichend für größere Wohnflächen.

bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit (bei geringer Leistungsstufe), ausreichend für größere Wohnflächen. Viel Zubehör: Er kommt mit leistungsstarker Elektrobürste, Softwalze für glatte Böden und mehreren Aufsätzen für Ecken, Polster und Fugen – ideal auch bei Tierhaaren.

Er kommt mit leistungsstarker Elektrobürste, Softwalze für glatte Böden und mehreren Aufsätzen für Ecken, Polster und Fugen – ideal auch bei Tierhaaren. Staubbehälter: mit 0,76 Litern kleiner als beim Uninell-Home-Modell, aber ausreichend für mehrere Putztouren.

mit 0,76 Litern kleiner als beim Uninell-Home-Modell, aber ausreichend für mehrere Putztouren. Gewicht: Mit 2,67 Kilogramm ist der Dyson V10 Absolute deutlich leichter und somit einfacher handzuhaben.

Bei einem etwas größeren Budget ist der Dyson V10 Absolute daher ein verhältnismäßig günstiger Einstieg in die Dyson-Welt. Er ist ähnlich vielseitig wie der Staubsauger von Uninell Home und somit ebenfalls eine gute Lösung für größere Wohnungen und Haushalte mit Tieren.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.