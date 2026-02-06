Fasching 2026: Diese Kostüm-Trends gehen jetzt durch die Decke

Fasching 2026 wird bunt, laut und ein kleines bisschen nostalgisch. Serien-Hypes, Retro-Vibes und fantasievolle Klassiker feiern ein großes Comeback.

Wir haben uns durch die aktuellen Trends gewühlt und zeigen, welche Kostüme heuer wirklich angesagt sind – inklusive passender Deals, mit denen Sie garantiert auffallen.

Ob schrille Farben, ikonische Serien-Looks oder bequeme Verkleidungen mit Spaßfaktor: Der Fasching 2026 setzt auf Wiedererkennungswert und Komfort. Wir lieben Kostüme, die sofort zünden, wenig Vorbereitung brauchen und trotzdem Eindruck machen. Genau diese Kombination spiegelt sich in den Trends wider, die wir jetzt vorstellen.

Damenkostüme: Mystisch oder märchenhaft – Hauptsache auffällig

Dunkle Magie mit Stil: Wicked Witch Kostüm von Smiffys

Hexen bleiben ein Dauerbrenner – 2026 aber bitte elegant und düster. Dieses Wicked-Witch-Kostüm* punktet mit klassischem Schwarz, fließendem Kleid und passendem Hut. Perfekt für alle, die auf der Party geheimnisvoll auftreten wollen. Wir sagen: zeitlos, wandelbar und absolut faschingstauglich – und aktuell echt angesagt!

Smiffys Wicked Witch Costume – für 28,92 statt 34,02 Euro bei Amazon* © Smiffys

Farbrausch mit Wow-Effekt: Schmetterlingskostüm für Damen

Wenn Fasching, dann bitte bunt! Dieses Schmetterlingskostüm* bringt Farbe, Leichtigkeit und Glamour auf jede Feier. Flügel, Maske und Fühler sorgen für einen verspielten Look, der sofort ins Auge fällt. Ideal für alle, die lieber schweben als zaubern.

Schmetterling Kostüm Damen (3-teilig) – für 14,10 statt 17,14 Euro bei Amazon* © Sunlisky

Kultserie zum Anziehen: Squid Game Kostüm

Squid Game ist auch 2026 noch überall – und dieses offiziell lizenzierte Kostüm* sorgt garantiert für Gesprächsstoff. Der rote Overall mit Maske ist sofort erkennbar und perfekt für Gruppenauftritte. Wir finden: minimaler Aufwand, maximaler Effekt.

Squid Game Kostüm – für 42,99 statt 49,99 Euro bei Amazon* © Funidelia



Stilvoll statt schrill: Peaky-Blinders-Set

Wer es eleganter mag, setzt 2026 auf 20er-Jahre-Gangster-Vibes. Dieses Set* liefert alles für den ikonischen Peaky-Blinders-Look – von Weste bis Taschenuhr. Ideal für alle, die Fasching mit Stil feiern möchten.

Peaky Blinders Kostüm-Set – für 27,22 Euro bei Amazon* © Generisch

Unisex-Kostüme: Bequem, auffällig, partytauglich

Zurück in die 80er: Disco-Trainingsanzug

Neon, Muster, Retro – dieser Trainingsanzug* ist pures Party-Gold. Unter UV-Licht wird er zum echten Highlight. Wir lieben diesen Look besonders für Gruppen oder alle, die tanzen wollen, ohne eingeengt zu sein.

80er-Jahre Trainingsanzug – für 25,98 Euro bei Amazon* © Widmann Milano

Entspannt durch den Fasching: Faultier-Onesie

Manchmal sagt ein Kostüm alles – und dieses Faultier-Outfit* schreit förmlich nach Gemütlichkeit. Warm, weich und trotzdem ein Hingucker. Für alle, die feiern wollen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Faultier Kostüm Onesie – für 29,23 Euro bei Amazon* © Spooktacular Creations

Kinderkostüme: Helden, Anime und Fantasie

Serienliebling: Miraculous Ladybug Kostüm

Ladybug bleibt ein absoluter Kinder-Favorit. Dieses offiziell lizenzierte Kostüm* überzeugt mit Jumpsuit und Maske – perfekt für kleine Heldinnen, die Fasching 2026 erobern wollen.

Miraculous Ladybug Kostüm – für 23,20 Euro bei Amazon* © Rubie’s

Anime-Fieber 2026: Demon Hunters Kostüm

Anime-Kostüme* sind weiter im Vormarsch. Dieses Outfit punktet mit kräftigen Farben, detailreichem Design und viel Gold und Glitzer – ideal für aktive Kinder und Fans von Animes.

Demon Hunters Kostüm – für 23,39 statt 24,19 Euro bei Amazon* © Generisch

Action pur: Ninja-Kostüm für kleine Helden

Ninjas gehen einfach immer – und 2026 ganz besonders. Dieses umfangreiche Ninja-Kostüm* verwandelt Kinder im Handumdrehen in mutige Schattenkämpfer. Mit Kapuzenshirt, Maske, Gürtel, Handschuhen und passendem Zubehör wirkt der Look sofort komplett und richtig cool.

Spooktacular Creations Ninja Kostüm für Kinder – für 37,30 Euro bei Amazon* © Spooktacular Creations



Fazit: Fasching 2026 wird laut, bunt – und richtig günstig

Die Kostüm-Trends für Fasching 2026 zeigen klar: Erlaubt ist, was Spaß macht und sofort ins Auge fällt. Ob Serien-Hit, Retro-Look oder bequemes Wohlfühlkostüm – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer jetzt zugreift, sichert sich nicht nur die angesagtesten Outfits, sondern auch richtig gute Deals. Wir sagen: Verkleiden lohnt sich heuer mehr denn je!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.