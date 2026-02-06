Für jedes Kostüm: Diese Must-haves brauchen Sie für den perfekten Make-up-Look an Fasching!

Von Hexe bis Disco-Queen: Ein starkes Make-up macht erst das perfekte Faschingskostüm. Mit diesen Beauty-Produkte überzeugt Ihre Verwandlung komplett – und hält die ganze Nacht.

Der Fasching ist die perfekte Zeit, um kreativ zu werden – nicht nur beim Kostüm, sondern auch beim Make-up. Ob Katze, Clown oder Fabelwesen: Das richtige Schminkzubehör macht den Look erst komplett. Wichtig ist dabei nicht nur die Wirkung, sondern auch der Halt, denn lange Partynächte, Kostümwechsel und viel Bewegung fordern selbst das beste Make-up heraus. Wir zeigen Ihnen, welche Produkte bei keinem Fasching-Make-up fehlen dürfen.

Diese Make-up-Must-haves lohnen sich für jede Verwandlung

1. Pinsel, Schwämmchen und Applikatoren

Auch bei Make-up gilt: Gutes Werkzeug macht den Unterschied! Mit einem Set aus Pinseln und Schwämmchen gelingt das Auftragen von Farben gleichmäßiger. Mit feinen Pinseln lassen sich Details malen oder Glitzer auftragen. Das Set von Beaky beispielsweise kommt mit zehn verschiedenen Pinseln und zwei Applikatoren.

• 10 Make-up-Pinsel

• 2 Schwämmchen

• Aus synthetische Matrialien

Beaky Pinselset – für 10,07 Euro bei Amazon* © Beaky

2. Bunte Schminkpalette mit intensiven Farben

Eine Schminkpalette mit stark pigmentierten Farben ist das A und O für kreative Looks – egal ob Glitzer-Einhorn oder gruseliger Zombie. Achten Sie auf Hautverträglichkeit und wasserbasierte Farben, die sich gut auftragen und leicht wieder entfernen lassen.

Bei Amazon beliebt sind etwa die Paletten von Uraqt: Im Set gibt es hier eine Palette mit normalen Farben und eine Palette mit fluoreszierenden Farben, die unter UV-Licht leuchten. Vier Pinsel und acht Tattoo-Sheets sind auch mit dabei, um den Looks ohne großen Aufwand Details zuzufügen.

• 15 normale Farben + 15 fluoreszierende Farben

• 4 Pinsel

• 8 Tattoo-Sticker-Sheets

• Hypoallergen, parabenfrei und hautfreundlich

3. Schwarzer Eyeliner und Kajal für dramatische Details

Ein feiner Lidstrich oder dramatische Konturen: Mit schwarzem Eyeliner gelingt beides. Ideal zum Umranden von Augen oder zum Malen von Schnurrhaaren, Narben oder Spinnennetzen. Für geschwungene Linien eignet sich ein Eyeliner mit weicher Spitze wie der von Manhatten, für präzise Linien und Konturen ist ein Kajalstift wie von Maybelline New York die bessere Wahl.

Manhattan Endless Stay Waterproof Gel Eyeliner – für 1,69 Euro bei Amazon* © Manhattan

Maybelline New York Kajal – für 2,98 Euro bei Amazon* © Maybelline New York

4. Bringt den nötigen Glamour: Glitzer, Strass & Metallic-Farben

Für Märchenwesen, Disco-Looks oder Feen braucht es Glanz und Glamour. Setzen Sie Highlights mit Glitzer-Gel, funkelnden Lidschatten oder Klebe-Strass für Gesicht und Dekolleté. Perfekt: Wer kein umständliches Full-face Make-up mit Schminke möchte, kann mit Glitzer oder Steinchen ohen großen Aufwand bewusste Akzente setzen.

Ein Glitzergel wie das von Prreal lässt sich leicht verteilen. Den Amazon-Bestseller gibt es in vielen verschiedenen Farben.

Prreal Body Glitter Gel (50 ml) – für 8,05 Euro bei Amazon* © Prreal



Alternativ ist ein Set wie das von Hemoer mit zwölf verschiedenen Farben eine gute Wahl, um mehr Spielraum zu haben. Hier können Sie sich richtig austoben!

Hemoer Körperglitzer in zwölf Farben – für 16,13 Euro bei Amazon* © Hemoer

5. Fixierspray fürs Make-up, damit nichts verwischt

Ganz egal, ob sie auf einen Full-face-Look oder ein dezentes Make-up setzen: Damit alles da bleibt, wo es hingehört, ist ein Fixierspray die beste Wahl. So hält Ihr Look stundenlang – auch beim Tanzen, Schwitzen oder unter einer Perücke.

Bei Amazon beliebt ist das Setting Spray von NYX Professional. Es ist vegan, bringt ein mattes Finish und hält laut Hersteller bis zu 16 Stunden.

NYX Professional Makeup Setting Spray (60 ml) – für 8,02 Euro bei Amazon* © NYX Professional

Fazit: Mit diesem Make-up entstehen die besten Fasching-Looks!

Faschings-Make-up muss nicht teuer sein – aber vielseitig, hautfreundlich und haltbar. Mit den richtigen Basics sind Sie für jedes Kostüm gerüstet, ganz gleich ob Sie sich gruselig, glamourös oder lustig stylen möchten. Denn am Ende gilt: Je besser das Make-up, desto überzeugender die Verwandlung!

