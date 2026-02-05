Günstig verreisen und mehr erleben: Die besten Deals mit Lidl Reisen & Experiences

Reisen zu buchen war noch nie so bequem – und gleichzeitig so vielfältig. Zwischen klassischen Pauschalreisen, spontanen Kurztrips und besonderen Erlebnissen fällt die Entscheidung oft schwer. Genau hier setzt Lidl Reisen an!

Mit einem klar strukturierten Angebot, transparenten Preisen und regelmäßig wechselnden Aktionen ermöglicht Lidl Reisen eine einfache und preisbewusste Urlaubsplanung. Ergänzt wird das Angebot durch Lidl Experiences, wo außergewöhnliche Erlebnisse und Events im Mittelpunkt stehen!

Disneyland Paris: Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park inkl. Hotelübernachtung © Lidl Reisen & Experiences

Ein magischer Kurzurlaub im meistbesuchten Freizeitpark Europas. Das Angebot kombiniert den Eintritt in einen oder beide Disney Parks mit einer Übernachtung in einem qualitätsgeprüften Premium Hotel – ideal für Familien, Paare und Disney-Fans.

Highlights:

Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park

Übernachtung in einem Premium Hotel

Optional Frühstück, je nach Hotel

Extra-Goodie: Disneyland® Paris Reiseführer nach Buchung

Zwei Themenparks voller Attraktionen und Shows

Ausgezeichnet als Europe’s Leading Theme Park Resort 2024

Ab 29.03.2026: Neuer Themenbereich World of Frozen

Preis:

ab € 199,– pro Person

Ein attraktives Reiseangebot für alle, die Disney Magie mit komfortabler Unterkunft verbinden möchten.

Hotel Schwarzbrunn © Lidl Reisen & Experiences

Luxuriöse Wellnessoase in Stans, umgeben von verschneitem Alpenpanorama. Das Hotel Schwarzbrunns verbindet gehobenen Komfort mit umfassendem All-Inclusive-Konzept und großzügigem Spa-Bereich.

Highlights:

Ab 2 Übernachtungen im Zimmer nach Wahl

Luxury All-Inclusive: Frühstück, Mittagsbuffet, Süßspeisen & 4- oder 5-Gänge-Dinner

Getränke inklusive (alkoholisch & alkoholfrei)

3.000 m² Wellness- und Fitnessbereich

Active-Spa-Programm mit Entspannungs- & Bewegungskursen

Preis:

ab € 289,– pro Person

Ein hochwertiges Wellnessangebot für entspannte Tage in alpiner Umgebung.



MARIA THERESIA – DAS MUSICAL inkl. Übernachtung im Premium Hotel © Lidl Reisen & Experiences

Episches Musical über Macht, Mut und das Leben der ersten Habsburger Herrscherin. Das Angebot kombiniert die besten E-Tickets für die Show mit einer Übernachtung in einem Premium Hotel.

Highlights:

Bestplatz E-Tickets für MARIA THERESIA – DAS MUSICAL im Ronacher

Übernachtung in einem Premium Hotel, optional mit Frühstück

Monumentale Dramatik & moderner Sound

Mitreißende Neuinszenierung von Christian Struppeck

Unvergessliches Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen

Preis:

ab € 139 pro Person

Ein ideales Angebot für Musicalfans und Kulturreisende, die Theatererlebnis und komfortable Unterkunft kombinieren möchten.

Hotel Schwarzbrunn © Lidl Reisen & Experiences

Luxuriöse Auszeit in Geinberg mit großzügiger Thermen- und Saunalandschaft. Das Resort verbindet Wohlfühlambiente mit kulinarischem Genuss und modernen Spa-Angeboten.

Highlights:

Ab 1 Übernachtung im Doppelzimmer nach Wahl

Halbpension: Frühstück & Abendessen (teilweise serviert oder Buffet)

Zugang zur Thermen- und Saunawelt sowie SPAplus (Adults Only)

Nutzung des 450 m² Fitness Centers

Welcome Drink bei Anreise

Optionaler Transfer vom/zum Bahnhof Geinberg

Preis:

ab € 128 pro Person

Ein attraktives Angebot für entspannte Wellness-Tage in stilvollem Ambiente.

Fazit: Clever buchen mit Lidl Reisen & Experiences

Ob Erholung, Abenteuer oder Kurztrip – mit Lidl Reisen und Lidl Experiences profitieren Sie von übersichtlichen Angeboten, attraktiven Preisen und einer einfachen Buchung. Wer regelmäßig vorbeischaut und Aktionen nutzt, kann hochwertige Reisen und besondere Erlebnisse zu überraschend günstigen Konditionen entdecken. So wird Urlaubsplanung transparent, flexibel und budgetfreundlich.

*Preise können variieren und sind abhängig von Verfügbarkeit, Reisetermin und Anbieter. Angebote können sich nach Veröffentlichung ändern. Beim Buchen über Partnerseiten kann eine Provision an den Betreiber gezahlt werden, für Kundinnen und Kunden entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.