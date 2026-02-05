Günstig verreisen und mehr erleben: Die besten Deals mit Lidl Reisen & Experiences

Reisen zu buchen war noch nie so bequem – und gleichzeitig so vielfältig. Zwischen klassischen Pauschalreisen, spontanen Kurztrips und besonderen Erlebnissen fällt die Entscheidung oft schwer. Genau hier setzt Lidl Reisen an!
Mit einem klar strukturierten Angebot, transparenten Preisen und regelmäßig wechselnden Aktionen ermöglicht Lidl Reisen eine einfache und preisbewusste Urlaubsplanung. Ergänzt wird das Angebot durch Lidl Experiences, wo außergewöhnliche Erlebnisse und Events im Mittelpunkt stehen!
Disneyland® Paris – Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park inkl. Hotelübernachtung
Ein magischer Kurzurlaub im meistbesuchten Freizeitpark Europas. Das Angebot kombiniert den Eintritt in einen oder beide Disney Parks mit einer Übernachtung in einem qualitätsgeprüften Premium Hotel – ideal für Familien, Paare und Disney-Fans.
Highlights:
- Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park
- Übernachtung in einem Premium Hotel
- Optional Frühstück, je nach Hotel
- Extra-Goodie: Disneyland® Paris Reiseführer nach Buchung
- Zwei Themenparks voller Attraktionen und Shows
- Ausgezeichnet als Europe’s Leading Theme Park Resort 2024
- Ab 29.03.2026: Neuer Themenbereich World of Frozen
Preis:
- ab € 199,– pro Person
Ein attraktives Reiseangebot für alle, die Disney Magie mit komfortabler Unterkunft verbinden möchten.
Hotel Schwarzbrunns – Luxury All-Inclusive Wellness in den Tiroler Alpen
Luxuriöse Wellnessoase in Stans, umgeben von verschneitem Alpenpanorama. Das Hotel Schwarzbrunns verbindet gehobenen Komfort mit umfassendem All-Inclusive-Konzept und großzügigem Spa-Bereich.
Highlights:
- Ab 2 Übernachtungen im Zimmer nach Wahl
- Luxury All-Inclusive: Frühstück, Mittagsbuffet, Süßspeisen & 4- oder 5-Gänge-Dinner
- Getränke inklusive (alkoholisch & alkoholfrei)
- 3.000 m² Wellness- und Fitnessbereich
- Active-Spa-Programm mit Entspannungs- & Bewegungskursen
Preis:
- ab € 289,– pro Person
Ein hochwertiges Wellnessangebot für entspannte Tage in alpiner Umgebung.
MARIA THERESIA – DAS MUSICAL im Ronacher inkl. Hotelübernachtung
Episches Musical über Macht, Mut und das Leben der ersten Habsburger Herrscherin. Das Angebot kombiniert die besten E-Tickets für die Show mit einer Übernachtung in einem Premium Hotel.
Highlights:
- Bestplatz E-Tickets für MARIA THERESIA – DAS MUSICAL im Ronacher
- Übernachtung in einem Premium Hotel, optional mit Frühstück
- Monumentale Dramatik & moderner Sound
- Mitreißende Neuinszenierung von Christian Struppeck
- Unvergessliches Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen
Preis:
- ab € 139 pro Person
Ein ideales Angebot für Musicalfans und Kulturreisende, die Theatererlebnis und komfortable Unterkunft kombinieren möchten.
Spa Resort Geinbergs – Genussurlaub mit karibischem Flair
Luxuriöse Auszeit in Geinberg mit großzügiger Thermen- und Saunalandschaft. Das Resort verbindet Wohlfühlambiente mit kulinarischem Genuss und modernen Spa-Angeboten.
Highlights:
- Ab 1 Übernachtung im Doppelzimmer nach Wahl
- Halbpension: Frühstück & Abendessen (teilweise serviert oder Buffet)
- Zugang zur Thermen- und Saunawelt sowie SPAplus (Adults Only)
- Nutzung des 450 m² Fitness Centers
- Welcome Drink bei Anreise
- Optionaler Transfer vom/zum Bahnhof Geinberg
Preis:
- ab € 128 pro Person
Ein attraktives Angebot für entspannte Wellness-Tage in stilvollem Ambiente.
Fazit: Clever buchen mit Lidl Reisen & Experiences
Ob Erholung, Abenteuer oder Kurztrip – mit Lidl Reisen und Lidl Experiences profitieren Sie von übersichtlichen Angeboten, attraktiven Preisen und einer einfachen Buchung. Wer regelmäßig vorbeischaut und Aktionen nutzt, kann hochwertige Reisen und besondere Erlebnisse zu überraschend günstigen Konditionen entdecken. So wird Urlaubsplanung transparent, flexibel und budgetfreundlich.
*Preise können variieren und sind abhängig von Verfügbarkeit, Reisetermin und Anbieter. Angebote können sich nach Veröffentlichung ändern. Beim Buchen über Partnerseiten kann eine Provision an den Betreiber gezahlt werden, für Kundinnen und Kunden entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.