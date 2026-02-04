Gaming-Deals zum Bestpreis: Das beste Zubehör für PC, PlayStation & Xbox

Gaming ist mehr als Technik – es ist Erlebnis, Herausforderung und Community zugleich. Wer regelmäßig spielt, weiß: Die richtige Ausrüstung entscheidet über Komfort, Performance und Spielspaß. Doch gute Gaming-Hardware kann teuer sein!

Je nach Händler, Marke oder Angebot variieren die Preise stark – manchmal um mehrere 100 €. Genau hier hilft ein Preisvergleich: Er zeigt nicht nur den günstigen Preis, sondern auch, wo man qualitativ hochwertige Produkte zum besten Deal erhält. idealo.at macht diesen Vergleich einfach und übersichtlich.

Wir stellen beliebte Gaming-Deals vor, die sich ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene eignen und über idealo.at preislich verglichen werden können – leistungsstark, alltags- und spieltauglich.

SteelSeries Apex 3 TKL © idealo.at

Die SteelSeries Apex 3 TKL ist eine kompakte Gaming-Tastatur ohne Nummernblock (Tenkeyless), perfekt für Spieler, die viel Platz für Mausbewegungen brauchen. Sie kombiniert leise, langlebige Tasten mit Funktionen wie Anti-Ghosting und N-Key-Rollover, dazu freie Makroprogrammierung – ideal für FPS, MMO und schnelle Reaktionen.

Produkt-Highlights:

TKL-Layout (ohne Nummernblock) für mehr Platz

N-Key Rollover & Anti-Ghosting

Makroprogrammierung

USB-Anschluss

Preis:

ab € 49,99 (5 Angebote)

Logitech G502 X (schwarz) Bundle mit Mauspad G240 © idealo.at

Die Logitech G502 X ist eine präzise Gaming-Maus für anspruchsvolle Spieler. Ausgestattet mit dem HERO-25K-Sensor bietet sie höchste Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten. Im Bundle mit dem G240-Mauspad ist sie sofort einsatzbereit – ideal für FPS, Action- und Competitive-Games.

Produkt-Highlights:

HERO 25K Sensor (bis 25.600 DPI)

10 programmierbare Tasten

1.000 Hz Polling-Rate

Integrierter Speicher & Plug & Play

Inklusive Logitech G240 Mauspad

Für Rechtshänder

Preis:

ab € 56,90

Bigzzia Gaming Stuhl schwarz/grün © idealo.at

Der Bigzzia Gaming Stuhl kombiniert Komfort und Funktionalität zu einem günstigen Preis. Mit neigbarer Rückenlehne (bis 135 °), gepolsterten Armlehnen und Lendenwirbelstütze bietet er auch bei längeren Sessions ergonomische Unterstützung – ideal für PC-, Konsolen- oder Livestream-Gaming.

Produkt-Highlights:

Rückenlehne neigbar bis 135 °

Gepolsterte Armlehnen

Lendenwirbelstütze für Rückenkomfort

Kunstleder-Bezug

Preis:

ab € 67,89 (5 Angebote)

Ein preiswerter Gaming-Stuhl mit Basis-Komfort für Einsteiger und Gelegenheitsspieler.

Sony PlayStation 5 Slim (PS5 Slim) © idealo.at

Die Sony PlayStation 5 Slim ist die schlankere Neuauflage der beliebten PS5-Konsole mit 1 TB internem Speicher. Sie bietet gleiche Leistung wie die Standard-PS5, modernes Design und schnelle Ladezeiten – ideal für aktuelle Spiele-Blockbuster, Multiplayer-Action und Streaming-Entertainment.

Produkt-Highlights:

1 000 GB interner Speicher

HDMI & WLAN integriert

Leistungsstarke Next-Gen-Hardware

Perfekt für große Game-Bibliotheken

Preis:

9 Varianten ab € 479,90

Ein begehrter Klassiker unter den Konsolen – stark nachgefragt von Gamern aller Altersgruppen.

Fazit: Mit idealo.at clever zum besten Gaming-Setup

Gaming-Zubehör lohnt sich nicht nur zu vergleichen – es lohnt sich jetzt zu vergleichen. Mit idealo.at lassen sich verschiedene Shops, Preise und Angebote schnell gegenüberstellen. So findet man nicht nur ein passendes Produkt, sondern den besten Deal. Ob Headset, Tastatur, Stuhl oder Monitor – mit bewusst ausgewählten Gaming-Deals startet man besser vorbereitet ins nächste Spiel – und gewinnt mehr Spaß und Performance.



*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Käufer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.