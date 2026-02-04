Die schönsten Frauendüfte zum Valentinstag: Romantisch schenken mit Stil

Ein Duft ist mehr als nur ein Geschenk – er ist eine Erinnerung, ein Gefühl, ein stilles „Ich denk an dich“. Gerade zum Valentinstag zählt nicht der schnelle Kauf, sondern die richtige Wahl!

Doch auch bei Parfums lohnt sich ein genauer Preisvergleich: Je nach Händler, Größe oder Aktion können die Preise deutlich variieren. idealo.at hilft dabei, den Überblick zu behalten und den perfekten Duft zum besten Preis zu finden.

Wir stellen fünf besonders beliebte und romantische Duftkategorien für Frauen vor, die sich ideal zum Valentinstag eignen und über idealo.at preislich vergleichen lassen – gefühlvoll, elegant und bewusst ausgewählt.

Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum © idealo.at

Dieser Damenduft steht für eine ausdrucksstarke, feminine Duftkomposition mit romantischer Tiefe. Good Girl Eau de Parfum verbindet blumige Noten wie Jasmin mit warmen, süßen Akzenten und schafft so einen eleganten, zugleich verführerischen Charakter. Ideal für Frauen, die Selbstbewusstsein, Stil und Gefühl ausstrahlen und einen Duft mit hohem Wiedererkennungswert suchen.

Produkt-Highlights:

Blumig-warmer Duftcharakter

Sinnlich, elegant und modern

Geeignet für besondere Anlässe und den Abend

Preis:

ab ca. 43,64 € (30 ml)

Ein ausdrucksstarker Duft mit ikonischem Charakter – feminin, intensiv und unvergesslich.

Emporio Armani Power Of You Eau de Parfum © idealo.at

Dieser Duft vereint eine moderne, feminine Duftkomposition mit kraftvollen, zugleich weichen Akzenten. Emporio Armani Power Of You Eau de Parfum besticht durch eine harmonische Balance aus süßen, gourmand-artigen Noten und zarten floralen Akzenten, die zusammen einen selbstbewussten, eleganten Duft ergeben. Perfekt für Frauen, die ihren persönlichen Stil unterstreichen und einen Duft wählen möchten, der Präsenz zeigt.

Produkt-Highlights:

Gourmand- und feminine Duftkomponenten

Modern, kraftvoll und zugleich weich

Ideal für Alltag, Büro und besondere Momente

Preis:

ab ca. 53,68 € (30 ml)

Ein Duft, der Stärke und Weiblichkeit vereint – selbstbewusst, elegant und charaktervoll.

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum © idealo.at

Dieser Damenduft steht für eine kraftvolle, zugleich feminine Duftkomposition, die klassische Eleganz mit moderner Raffinesse verbindet. Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum kombiniert orientalische Noten mit einem Hauch blumiger Frische und schafft so einen Duft, der Stärke und Sinnlichkeit vereint. Ideal für Frauen, die selbstbewusst auftreten und einen Duft suchen, der diesen Stil unterstreicht.

Produkt-Highlights:

Orientalische, elegante Duftkomposition

Modern und selbstbewusst

Vielseitig – für Alltag, Abend oder besondere Anlässe

Preis:

ab ca. 45,60 €

Ein Duft, der Eleganz und Persönlichkeit ausstrahlt – stark, feminin und unvergesslich.

Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette © idealo.at

Dieser Damenduft zählt zu den echten Klassikern unter den orientalischen Parfums. Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette verführt mit einer tiefen, geheimnisvollen Duftwelt, die Wärme und Intensität mit glamouröser Weiblichkeit kombiniert. Seit seiner Lancierung 1998 begeistert er durch eine unverwechselbare Komposition, die sich perfekt für besondere Momente eignet, in denen ein starker, bleibender Eindruck gewünscht ist.

Produkt-Highlights:

Orientalischer Duft mit intensiver Präsenz

Vanille- und Moschus-Akkorde für verführerische Tiefe

Ideal für Abend, Dinner oder romantische Dates

Preis:

ab ca. 42,00 €

Ein Duft, der in Erinnerung bleibt – geheimnisvoll, elegant.

Valentino Donna Born In Roma Eau de Parfum © idealo.at

Valentino Donna Born In Roma Eau de Parfum – Urban, selbstbewusst, elegant

Dieser Damenduft steht für moderne Weiblichkeit mit einer rebellischen Note. Valentino Donna Born In Roma Eau de Parfum verbindet orientalische Wärme mit einer klaren, zeitgemäßen Handschrift. Die Komposition wirkt zugleich luxuriös und alltagstauglich – inspiriert vom Kontrast aus römischer Eleganz und moderner Großstadtästhetik. Ideal für Frauen, die klassische Duftstrukturen mögen, diese aber zeitgemäß interpretiert wissen wollen.

Produkt-Highlights:

• Orientalischer Duft mit moderner Ausrichtung

• Selbstbewusst, stilvoll und urban

• Vielseitig tragbar – vom Tag bis in den Abend

Preis:

ab ca. 49,77 €

Ein moderner Klassiker mit Charakter – markant, feminin und zeitlos zugleich.

Fazit: Mit idealo.at romantisch und clever schenken

Ein Parfum ist ein sehr persönliches Valentinstagsgeschenk – umso wichtiger ist eine bewusste Auswahl. Mit idealo.at lassen sich Frauendüfte bequem vergleichen, Angebote finden und das passende Geschenk zum besten Preis auswählen. Egal ob blumig, süß oderelegant: Wer vergleicht, schenkt mit Gefühl und Verstand!



*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Käufer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.