Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Samsung Galaxy S26: Sinnvolle Gadgets im Überblick
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Jetzt auf IDEALO.AT

Samsung Galaxy S26: Sinnvolle Gadgets im Überblick

04.02.26, 11:35
Teilen

Gerade beim Kauf von Samsung-Zubehör lohnt sich ein genauer Preisvergleich. Hüllen, Ladegeräte oder Kopfhörer unterscheiden sich oft stark im Preis – je nach Händler, Angebot oder Aktion. idealo.at hilft dabei, schnell den Überblick zu behalten und das passende Gadget zu finden.  

Wir stellen fünf praktische Samsung-Gadgets vor, die sich ideal für den Alltag eignen und über idealo.at preislich vergleichen lassen – funktional, sinnvoll und ohne unnötige Ausgaben! 

MagSafe Silikon-Hülle für Samsung Galaxy S26 Ultra

MagSafe Silikon Hülle für Samsung Galaxy S26 S25 S24 S23 S22 S21 Ultra Pl Schutz 

MagSafe Silikon Hülle für Samsung Galaxy S26 S25 S24 S23 S22 S21 Ultra Pl Schutz 

© idealo.at

Die MagSafe Silikon-Hülle bietet zuverlässigen Schutz und ein angenehmes Handgefühl. Das weiche Silikon schützt dein Samsung-Smartphone vor Kratzern und leichten Stößen und bleibt dabei schlank. Dank MagSafe-Kompatibilität lassen sich Ladegeräte und Zubehör einfach magnetisch befestigen.

Lesen Sie auch

Produkt-Highlights:

  • Passend für Samsung Galaxy S26 / S25 / S24 / S23 / S22 / S21 Ultra
  • MagSafe-kompatibel
  • Weiches, rutschfestes Silikon
  • Schutz vor Kratzern und leichten Stößen

Preis:

  • € 12,89

Displayschutz aus gehärtetem Glas 

Accezz Displayschutz 2er-pack aus gehärtetem Glas für das Samsung Galaxy S26 Ultra 

Accezz Displayschutz 2er-pack aus gehärtetem Glas für das Samsung Galaxy S26 Ultra 

© idealo.at

Ein gehärtetes Schutzglas bewahrt das Display vor Kratzern und Beschädigungen. Über idealo.at lassen sich Sets, Marken und Händler vergleichen – oft mit deutlichen Preisunterschieden bei identischer Qualität.

Produkt-Highlights:

  • Hohe Härte (z. B. 9H)
  • Klare Sicht & volle Touch-Funktion
  • Einfache, blasenfreie Montage

Preis:

  • ca. € 14,99

Kleine Investition, großer Schutz.

USB-C Schnellladegerät für Samsung 

Samsung EP-T4511 schwarz USB-C Schnellladedapter mit Datenkabel 45W 

Samsung EP-T4511 schwarz USB-C Schnellladedapter mit Datenkabel 45W 

© idealo.at

Samsung-Smartphones unterstützen Schnellladen – mit dem passenden USB-C-Netzteil ist der Akku deutlich schneller wieder einsatzbereit. idealo.at zeigt auf einen Blick, welcher Händler aktuell den besten Preis anbietet.

Produkt-Highlights:

  • USB-C Schnellladefunktion
  • Kompakt & reisefreundlich
  • Für Samsung Galaxy Geräte geeignet

Preis:

  • ab ca. € 22,00

Ideal für Zuhause, Büro oder unterwegs.

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Samsung 

Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630 silber 

Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630 silber 

© idealo.at

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer sind eine praktische Ergänzung für jedes Samsung-Smartphone. Ob für Musik, Telefonate oder unterwegs – auf idealo.at lassen sich Modelle nach Preis, Akkulaufzeit und Bewertung vergleichen.

Produkt-Highlights:

  • Kabellose Verbindung
  • Kompatibel mit Samsung & Android
  • Alltagstauglich & kompakt

Preis:

  • ab ca. € 20.00

Ein Zubehör mit großem Sparpotenzial beim Preisvergleich.

Magnetische Handyhalterung fürs Auto 

Ugreen Magnetische Autohalterung 

Ugreen Magnetische Autohalterung 

© idealo.at

Eine magnetische Auto-Halterung sorgt für sicheren Halt beim Navigieren oder Telefonieren. Gerade hier lohnt sich der Blick auf idealo.at, da identische Modelle je nach Shop unterschiedlich bepreist sind.

  • Produkt-Highlights:
  • Magnetischer Halt
  • Einfache Befestigung
  • Ideal für Navigation

Preis:

  • ab ca. € 9,00

Mehr Komfort und Sicherheit im Auto.

Fazit: Mit idealo.at Samsung-Zubehör clever vergleichen

Samsung-Gadgets müssen nicht teuer sein – wer Preise vergleicht, spart. idealo.at bietet eine einfache Möglichkeit, Angebote verschiedener Händler gegenüberzustellen und das passende Zubehör zum besten Preis zu finden. Gerade bei häufig gekauften Produkten wie Hüllen, Ladegeräten oder Kopfhörern lohnt sich der Vergleich besonders!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Käufer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen