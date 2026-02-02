TikTok-Food-Trends: Diese Snacks gehen gerade viral

TikTok ist längst mehr als eine Social-Media-Plattform – vor allem bei Food-Trends gibt der Kanal regelmäßig vor, was gerade angesagt ist. Von süßen Snacks bis zu außergewöhnlichen Geschmackskombinationen!

Viele Produkte werden durch kurze Videos über Nacht viral und landen kurze Zeit später in unzähligen Warenkörben bei Amazon.

Wir stellen fünf TikTok-Food-Trends vor, die aktuell besonders beliebt sind und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen!

PÄNDY Fizzy Bottles Zuckerfreie Süßigkeiten Bonbons Gummibärchen ohne Zucker © Amazon

Die PÄNDY Fizzy Bottles sind ein echter TikTok-Food-Trend und zählen zu den beliebtesten zuckerfreien Süßigkeiten. Die sauren Fruchtgummis kommen ohne Zuckerzusatz aus, sind low carb und enthalten nur 1 g Zucker pro Packung. Durch die praktische Großpackung eignen sie sich ideal für den Vorrat oder zum Teilen.

Produkt-Highlights:

Zuckerfreie Fruchtgummis

Low Carb

Saurer Geschmack

Nur 1 g Zucker pro Packung

Großpackung: 14 × 50 g

Bestseller Nr. 1 bei sauren Süßigkeiten

Preis:

30,83 € (44,04 € / kg)

Eine beliebte Snack-Alternative für alle, die süß-sauer lieben und dabei bewusst auf Zucker verzichten möchten.

FitnesSHOCK Protein Snack Mixbox ohne Zucker mit 15% Eiweiß, Nährstoffreich, low carb © Amazon

Die FitnesSHOCK Protein Snack Mixbox ist ein beliebter TikTok-Food-Fund für alle, die bewusst snacken möchten. Die Riegel kommen ohne Zuckerzusatz aus, sind low carb und liefern 15 % Eiweiß. Dank der weichen Konsistenz und der Sorten Pistazie, Zitrone-Mohn und Cookie Cream bieten sie Abwechslung für den Alltag.

Produkt-Highlights:

Ohne Zuckerzusatz

15 % Protein

Low Carb & ballaststoffreich

Weiche Konsistenz

Ohne GVO

9 Stück à 50 g

Preis:

27,74 € (3,08 € pro Stück)

Eine praktische Snack-Box für zwischendurch, unterwegs oder nach dem Training – beliebt auf TikTok und alltagstauglich.

AMOS 4D Fruchtgummis Süßigkeiten Mix, Valentinstag 3 Schmecken (Erdbeere & Pfirsich & Traube) Süssigkeiten Bonbons © Amazon

Der AMOS 4D Fruchtgummis Mix ist ein beliebter TikTok-Food-Trend und eignet sich besonders gut als kleine Aufmerksamkeit zum Valentinstag. Die Fruchtgummis überzeugen durch ihre 4D-Optik, weiche Konsistenz und die Sorten Erdbeere, Pfirsich und Traube. Ideal zum Teilen oder als süßer Snack zwischendurch.

Produkt-Highlights:

4D-Fruchtgummis mit besonderer Optik

Drei Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Pfirsich & Traube

Weiche, saftige Konsistenz

3 Beutel à 65 g

Preis:

13,35 € (13,35 € pro Stück)

Ein auffälliger Snack für TikTok-Videos oder als süßes Geschenk zum Valentinstag.

Sultan’s Palace Gefriergetrocknete Erdbeeren in weißer & Vollmilchschokolade – 200g – fruchtig & knackig © Amazon

Die gefriergetrockneten Himbeeren in Schokolade von Sultan’s Palace sind ein beliebter TikTok-Snack für alle, die außergewöhnliche Süßigkeiten lieben. Die Kombination aus fruchtig-sauren Himbeeren und knackiger Schokolade sorgt für einen intensiven Geschmack und besonderen Crunch. Ideal auch als Geschenkidee oder zum Teilen.

Produkt-Highlights:

Gefriergetrocknete Himbeeren

Ummantelt mit Schokolade

Fruchtig & knackig

Große Vorratspackung

Auch als Geschenk geeignet

Preis:

43,16 € (43,16 € / kg, 1000 g)

Ein hochwertiger Snack für alle, die fruchtige Süßigkeiten mit besonderer Textur mögen – auffällig, lecker und TikTok-tauglich.

BREKKY - Blueberry Wave- Smoothie Bowl - vegan © Amazon

Die BREKKY Blueberry Wave Smoothie Bowl ist ein beliebter TikTok-Breakfast-Trend für alle, die morgens schnell und bewusst essen möchten. Die Bowl ist vegan, 100 % natürlich und kommt ohne Zuckerzusatz aus. Einfach mit Flüssigkeit anrühren und genießen – ideal für einen unkomplizierten Start in den Tag.

Produkt-Highlights:

Vegan & 100 % natürlich

Ohne Zuckerzusatz

Fruchtiger Blaubeer-Geschmack

Schnelle Zubereitung

Perfekt als Frühstück oder Snack

Preis:

17,47 € (17,47 € pro Stück)

Ein trendiges Frühstück für alle, die Wert auf natürliche Zutaten und Convenience legen – besonders beliebt auf TikTok.

Fazit: TikTok bestimmt, was wir snacken

TikTok-Food-Trends zeigen, wie stark Social Media das Kaufverhalten beeinflusst. Produkte, die gut aussehen, neugierig machen oder einen besonderen Mehrwert bieten, gehen besonders schnell viral. Wer auf diese Trends setzt, findet auf Amazon viele passende Snacks – ideal für den eigenen Alltag oder als Geschenkidee!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.