Flughafen Linz Hörsching
Anfrage

Millionen-Rätsel um Zukunft des Flughafen Linz

03.02.26, 14:39
Das Land OÖ hat 10 Millionen Euro im Landesbudget-Voranschlag geplant.

Wie es mit dem Flughafen Linz weitergeh, ist weiterhin ein Rätsel. Das Land und die Stadt sind derzeit noch jeweils 50-prozentige Eigentümer. Allerdings ist seitens der Stadt kein Budget für den maroden Airport vorgesehen. Das Land Oberösterreich hingegen hat im Landesbudget-Voranschlag 10 Millionen Euro vorgesehen.

Anfrage an Landesrat bleibt unbeantwortet

Landesparteiobman Joachim Aigner (MFG) hat deshalb eine mündliche Anfrage an Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) gestellt, der allerdings auch Eigentümervertreter des Flughafens ist, wohin das Geld fließen soll. Wegen seiner Aufgabe als Eigentümervertreter wollte er allerdings nichts dazu sagen. 

LR Markus Achleitner
Gerüchten zufolge soll man vor allem die stillgelegte Strecke Linz – Frankfurt wiederbelebt werden und diese mit Steuegeldern subventionieren. Weiters soll das Land Interesse daran haben, der Stadt ihre Anteile abzukaufen, was den fehlenden Budget-Voranschlag in Linz ebenfalls erklären würde.

