Glatteis-Chaos: Flughafen Schwechat bis 11 Uhr gesperrt

Das Glatteis-Chaos im Osten Österreichs sorgt für große Probleme. So ist auch der Flughafen Wien-Schwechat bis mindestens 11 Uhr gesperrt.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat ist der Betrieb am Dienstag witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte Sprecher Peter Kleemann in der Früh auf APA-Anfrage mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren verzögert.

Auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich "eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert", erläuterte Kleemann. Der Winterdienst auf dem Airport sei "seit den Nachtstunden voll im Einsatz". Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher. An Reisende erging der Rat, sich bei ihren Airlines "über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Sind Flüge abgesagt, ersuchen wir Passagiere nicht zum Airport zu kommen".

Der gefrierende Regen sorgte im Osten des Landes für Glatteis und damit Beeinträchtigungen im Verkehr. Auch im öffentlichen Verkehr, konkret der Bahn, kam es zu Änderungen. Laut dem Ö3-Verkehrsservice fielen auch alle Fernverbindungen der ÖBB zum Flughafen Wien aus. Nicht betroffen davon seien aber die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). Züge auf der Südstrecke zwischen Wien und Graz enden und starten demnach nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling.