Andreas Schieder
© Instagram / andreas.schieder

Ehrung

Warum SPÖ-Schieder jetzt albanischer Ehrendoktor ist

03.02.26, 14:23
Teilen

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder darf sich nun (Ehren)Doktor nennen. Er erhielt die Ehrendoktorwürde der albanischen Universität Vlora für seinen Einsatz für den EU-Beitritt. 

"Europa ist Albaniens Religion", erklärte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder bei seiner Rede an der Universität Vlora in Albanien. Dem SPÖ-Politiker wurde die Ehrendoktorwürde für seinen Einsatz für den EU-Beitritt Albaniens verliehen. Damit darf sich Schieder, der bereits einen Magister führt, auch als Ehrendoktor bezeichnen.

In seiner Rede erklärte Schieder: "Der Weg ist hart, aber der Aufwand lohnt sich. Die positiven Veränderungen, die eine EU-Erweiterung für die Menschen in Albanien und der EU mit sich bringt, sind was mich am Ende anspornt, mich für einen EU-Beitritt Albaniens einzusetzen".

 


 

Der SPÖ-Delegationsleiter ist im EU-Parlament dafür zuständig, den albanischen EU-Beitrittsprozess zu begleiten und setzt sich bereits seit vielen Jahren für eine starke EU-Erweiterungspolitik im Westbalkan ein.

