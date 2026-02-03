Warum SPÖ-Schieder jetzt albanischer Ehrendoktor ist

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder darf sich nun (Ehren)Doktor nennen. Er erhielt die Ehrendoktorwürde der albanischen Universität Vlora für seinen Einsatz für den EU-Beitritt.

"Europa ist Albaniens Religion", erklärte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder bei seiner Rede an der Universität Vlora in Albanien. Dem SPÖ-Politiker wurde die Ehrendoktorwürde für seinen Einsatz für den EU-Beitritt Albaniens verliehen. Damit darf sich Schieder, der bereits einen Magister führt, auch als Ehrendoktor bezeichnen.

In seiner Rede erklärte Schieder: "Der Weg ist hart, aber der Aufwand lohnt sich. Die positiven Veränderungen, die eine EU-Erweiterung für die Menschen in Albanien und der EU mit sich bringt, sind was mich am Ende anspornt, mich für einen EU-Beitritt Albaniens einzusetzen".





Der SPÖ-Delegationsleiter ist im EU-Parlament dafür zuständig, den albanischen EU-Beitrittsprozess zu begleiten und setzt sich bereits seit vielen Jahren für eine starke EU-Erweiterungspolitik im Westbalkan ein.