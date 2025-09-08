Fit für die Schule: Diese Basics brauchen Erstklässler 2025

Der erste Schultag ist für viele Familien ein unvergessliches Erlebnis. Während die Kinder voller Stolz ihre neue Schultasche präsentieren, beschäftigt die Eltern vor allem eine Frage: Welche Dinge gehören wirklich hinein?

Die Schultasche ist gekauft, doch Federmappe und Kleinigkeiten fehlen noch? Von Heften über Stifte bis hin zu nützlichem Zubehör – die richtige Vorbereitung verspricht einen entspannten Start.

Federmäppchen: Diese Modelle sind gerade im Trend

Federmäppchen gehören zur Grundausstattung jedes Schulkindes – und auch bei der Auswahl liegt der Trend nicht still. Aktuell besonders gefragt: Modelle von Legami. Sie überzeugen mit fröhlichen Farben, süßen Tier-Prints und vielen kleinen Details, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Praktisch für Eltern: Laut Hersteller genügt ein feuchtes Tuch, um das Mäppchen wieder sauber zu bekommen. Kein Wunder also, dass Legami regelmäßig in den Bestseller-Listen ganz oben mitmischt.

Legami Kawaii 2-in-1 Bunny Federmäppchen – für 17,38 Euro bei Ebay* © Legami / Werbung

Legami Kawaii 2-in-1 Tiger Federmäppchen – für 15,39 Euro bei Ebay* © Legami / Werbung

Womit füllen wir die Federmappe? Bleistifte und Buntstifte für den Einstieg

In den ersten Schuljahren sind weder Füller noch Kugelschreiber gefragt – der Einstieg erfolgt klassisch mit dem Bleistift. Dabei sollten Eltern genau hinschauen: Für Rechts- und Linkshänder gibt es spezielle Modelle, die das Schreiben erleichtern und besser in der Hand liegen. Marken wie Stabilo und Faber-Castell haben dafür eigene Linien entwickelt, damit Kinder von Anfang an die richtige Haltung üben.

Faber-Castell Bleistifte 6 Stück– für 6,19 Euro bei Amazon* © Faber-Castell / Werbung

Stabilo Bleistifte 6er Pack– für 10,01 Euro bei Amazon* © Stabilo / Werbung

24 Buntstifte Pelikan– für 12,39 Euro bei Ebay* © Pelikan / Werbung

Brotbox & Trinkflasche – Energie für den Schultag

Neben Schreibmaterialien spielt auch die Verpflegung eine Rolle. Eine robuste Brotdose und eine auslaufsichere Trinkflasche gehören in jede Schultasche. Wichtig ist, dass die Behälter leicht zu öffnen sind und trotzdem sicher schließen.

Viele Eltern greifen bei Amazon zur Mepal-Lunchbox, die in verschiedenen Größen erhältlich und spülmaschinengeeignet ist. Die Sigg-Trinkflasche für Kinder ist ebenfalls gefragt – leicht, stabil und in vielen kindgerechten Designs verfügbar. Damit ist das Pausenbrot sicher verstaut und der Durst im Unterricht schnell gelöscht.

Mepal Brotdose für Kinder– für 8,99 Euro bei Amazon* © Mepal / Werbung

Sigg Trinkflasche Viva One– 12,55 Euro bei Amazon* © Sigg / Werbung

Beide Produkte befinden sich ganz oben in den Bestsellerlisten für Bento-Boxen und Trinkflaschen für Kinder.

Weitere Essentials für den Schulranzen

Pelikan combino Schreibset– für 4,89 Euro bei Amazon* © Pelikan / Werbung

Pelikan Deckfarbkasten– für 17,15 Euro bei Amazon* © Pelikan / Werbung

Pritt Klebestifte 4er-Set– für 3,49Euro bei Amazon* © Pritt / Werbung

Buch: Schreibschrift lernen für Kinder – für 8,95 Euro bei Amazon* © Laura Eichelberger / Werbung

Gut vorbereitet ins erste Schuljahr: Diese Schulsachen gehören dazu

Der Start in die Schule ist für Kinder ein großer Schritt – und für Eltern oft mit vielen Fragen verbunden. Mit der richtigen Grundausstattung gelingt der Übergang in den neuen Alltag stressfreier. Ob Stifte, Federmäppchen oder Brotdose: Bei Amazon und Ebay gibt es eine breite Auswahl an bewährten Produkten, die den Bedürfnissen von Erstklässlern entsprechen. Wichtig ist, sich frühzeitig zu kümmern – so bleibt am Ende genug Zeit, den ersten Schultag gemeinsam genießen zu können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.