Fitnesstracker zum schlanken Preis: Google Fitbit Inspire 3 unter 60 Euro

Wer seine Gesundheit im Blick behalten will, bekommt jetzt eine günstige Gelegenheit: Den Fitbit Inspire 3 gibt es bei Amazon für nur 59,50 Euro – so günstig war der beliebte Fitnesstracker noch nie.

Das Fitbit Inspire 3 zählt zu den beliebtesten Fitnessarmbändern in seiner Preisklasse – nicht zuletzt dank des einfachen Handlings und der guten Ausstattung für den Alltag. Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon ist das Modell jetzt so günstig wie nie zuvor zu haben.

Google Fitbit Inspire 3: Preis nimmt ab

Preis-Check: Amazon reduziert den Fitnesstracker auf 59,50 Euro – das ist der Bestpreis! Günstiger war der Google Fitbit Inspire 3 noch nie. Zum Vergleich: Andere Shops verlangen derzeit mindestens 76 Euro, obendrauf kommen noch Versandkosten. Wer Gesundheit und Work-out im Blick behalten möchte, sichert sich hier ein Schnäppchen!

Misst Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Aktivzonenminuten, Temperatur und mehr

Stressmanagement und Schlafanalyse

Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit Android und iOS

Google Fitbit Inspire 3 – für 59,50 Euro bei Amazon* © Google Fitbit / Anzeige

Bei Amazon zeigen sich die Kunden zufrieden: Nach über 5.200 Bewertungen rangiert der Fitnesstracker bei vier von fünf Sternen und wurde im letzten Monat über 1.000 Mal gekauft. Positiv heben sie die Bedienung und die Anzeige hervor – sowohl direkt am Handgelenk als auch in der zugehörigen App.

Fitbit Inspire 3: Gute Wahl für Einsteiger und Alltagsathleten

Der Fitbit Inspire 3 richtet sich an alle, die ohne großen Technikaufwand mehr Bewegung in ihren Alltag bringen wollen. Das schmale Armband misst Schritte, Herzfrequenz, Stresslevel und Schlaf – und bietet dank Touchdisplay und App-Anbindung jederzeit einen schnellen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsdaten.

Im Vergleich zu anderen Modellen punktet der Inspire 3 mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen, einem angenehm leichten Design und zahlreichen Funktionen wie Smartphone-Benachrichtigungen oder automatischer Trainings-Erkennung. Auch das Schlaftracking ist für diese Preisklasse überraschend detailliert.

Zum Start erhalten Käufer zudem einen sechsmonatigen Gratiszeitraum einer Mitgliedschaft für Fitbit Premium. Per App stehen dort verschiedene Kurse und Work-outs sowie tiefere Gesundheitsanalysen zur Auswahl.

Alternative: Xiaomi Smart Band 10 für knappe 40 Euro

Eine etwas günstigere Alternative ist das Xiaomi Smart Band 10. Es kommt mit einem etwas größeren, hellen 1,72 Zoll-AMOLED Display. Herzfrequenzmessung und Schlaf Tracking gehören auch hier zum Standard, dazu gibt es über 150 Sportmodi inklusive angepasster Schwimmmessungen. Wer also neben Gehen und Laufen auch Wasseraktivitäten oder Fitnessübungen tracken möchte, erhält hier viel Flexibilität. Ein großer Pluspunkt ist die Akkulaufzeit: Laut Hersteller und Tests hält das Band im Alltag bis zu 21 Tage, je nach Nutzung. Ein Schlaftracking ist auch hier an Bord, allerdings fehlen erweiterte Gesundheitsfunktionen wie Stressmanagement oder Blutsauerstoffmessung.

Misst Herzfrequenz, Puls und mehr

Schlafanalyse

Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit Android und iOS

Xiaomi Smart Band 10 – für 41,34 Euro bei Amazon* © Xiaomi / Anzeige

Fazit: Darum lohnt sich der Fitbit Inspire 3 jetzt

Wer nach einem kompakten und zuverlässigen Fitnesstracker sucht, macht mit dem Inspire 3 alles richtig – vor allem zu diesem Preis. Ob für den Alltag, den Weg zur Arbeit oder die nächste Laufrunde: Das Gerät begleitet Sie dezent, aber effektiv. Für unter 60 Euro ist das aktuell das beste Angebote auf dem Markt – und eine Empfehlung für alle, die gesünder leben wollen, ohne gleich zur Smartwatch zu greifen.

