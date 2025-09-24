Fünf Adventkalender für Hunde, die unseren Vierbeinern richtig gut schmecken

In der Adventzeit dürfen auch Hunde nicht zu kurz kommen. Ein Adventkalender mit 24 leckeren Snacks bringt täglich Freude. Diese fünf Kalender lassen die Vierbeinerherzen höherschlagen.

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur für Menschen eine Zeit der Vorfreude – auch Hunde können sich auf 24 Tage voller köstlicher Überraschungen freuen. Mit einem Adventkalender speziell für Hunde wird der Dezember zu einem kulinarischen Erlebnis. Ob Fleischliebhaber, Fischfreunde oder empfindliche Mägen – es gibt für jeden Hund den passenden Kalender. Hier sind fünf Optionen, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch die Gesundheit im Blick haben.

Hunde-Adventkalender von Kodipets

Der Kodipets-Adventkalender liefert 24 leckere Überraschungen, die Hunde jeden Tag genießen können. Die Snacks kommen ohne Weizen, Mais und künstliche Zusätze aus und bestehen aus einem hohen Fleischanteil mit Huhn, Ente, Lamm und Lachs. Gleichzeitig unterstützen die kaubaren Texturen die Zahnpflege, indem sie Plaque und Zahnstein auf natürliche Weise reduzieren. So verbindet der Kalender Genuss mit einem kleinen Beitrag zur Mundhygiene.

Kodipets Hunde Adventkalender – für 11,99 Euro bei Amazon* © Kodipets / Werbung

Vitakraft-Adventkalender für Hunde

Der Vitakraft-Adventkalender bringt Abwechslung in die Vorweihnachtszeit: Hinter 24 Türchen warten Snacks mit Huhn, Ente und Lamm, die jedem Vierbeiner schmecken. Geeignet ist er für alle Altersstufen – vom jungen Wirbelwind bis zum grauen Schnauzer. Damit die Festtage bekömmlich bleiben, kommt der Kalender ohne Milchprodukte, Soja, Weizen und Ei aus. Ein rundum leckerer Begleiter durch den Dezember.

Vitakraft Hunde Adventkalender – für 12,67 Euro bei Amazon* © Vitakraft / Werbung

Dogs’n Tiger: Hunde-Adventkalender

Der Adventkalender von Dogs’n Tiger bringt Abwechslung in den Napf: Hinter 24 Türchen verstecken sich natürliche Snacks mit stolzen 85 Prozent Fleischanteil. Huhn, Ente und Lachs wechseln sich ab und machen jeden Tag zu einem kleinen Festmahl. Zucker, künstliche Aromen, Geschmacksverstärker oder Getreide bleiben außen vor – dafür gibt’s pures Geschmackserlebnis. Geeignet ist der Kalender für alle Hunde ab vier Monaten, sodass selbst junge Fellnasen schon mitnaschen können.

Dogs’n Tiger Hunde Adventkalender – für 7,38 Euro bei Amazon* © Dogs’n Tiger / Werbung

Herz & Heim: Adventkalender zum Selbstbefüllen

Der Adventkalender von Herz & Heim bringt einen besonders persönlichen Touch in die Vorweihnachtszeit. Er lässt sich ganz individuell befüllen – von selbstgebackenen Hundekeksen bis hin zu den Lieblingssnacks des Vierbeiners. Das Highlight: Der Kalender kann mit einem Foto des eigenen Hundes personalisiert werden. So hängt nicht nur ein Kalender an der Wand, sondern ein echter Hingucker, der Tag für Tag Freude bereitet – für Mensch und Tier gleichermaßen.

Herz & Heim Hunde Adventkalender – für 9,99 Euro bei Amazon* © Herz & Heim / Werbung

Yarteim-Hunde-Adventkalender mit Spielzeug

Dieser Kalender setzt nicht auf Snacks, sondern auf Spiel und Spaß. Hinter den 24 Türchen warten kleine Spielzeuge und sogar Kostüme, die Abwechslung in den Dezember bringen. Ideal für alle, die zu Hause bereits genug Leckerlis haben und ihrem Hund lieber neue Beschäftigungsmöglichkeiten schenken möchten.

Yarteim Hunde Adventskalender – für 7,38 Euro bei Amazon* © Yarteim / Werbung

Genussvolle Adventszeit für die Vierbeiner

Mit einem passenden Adventkalender wird die Vorweihnachtszeit für Hunde zu einem echten Erlebnis, das nicht nur lecker, sondern auch abwechslungsreich ist. Hinter den 24 Türchen verstecken sich kleine Highlights, die den Dezember für Vierbeiner zu etwas Besonderem machen. So wird jeder Tag zu einer kleinen Feier und der Advent zu einer Zeit, die Mensch und Tier gleichermaßen genießen können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.