Gipfel-Schnäppchen! Diese Marken-Wanderschuhe gibt’s jetzt bis zu 75 Prozent günstiger

Wer aktuell neue Wanderschuhe sucht, sollte besser schnell sein: Marken wie Mammut, Salewa, Salomon oder Jack Wolfskin sind gerade teils drastisch reduziert.

Einige Modelle kosten plötzlich weniger als ein Drittel des ursprünglichen Preises – und genau jetzt beginnt die perfekte Zeit für Wanderungen, Bergtouren und Outdoor-Abenteuer.

Ob Wochenendtrip in die Berge, Spaziergänge im Wald oder längere Trekkingtouren: Gute Wanderschuhe machen oft den Unterschied zwischen gelungenem Abenteuer und Blasen-Drama. Gerade hochwertige Markenmodelle sind normalerweise ziemlich teuer – umso spannender sind die aktuellen Rabatte. Einige Modelle, wie die von Mammut, sind nur noch bis zum 19. Mai extrastark reduziert. Da lohnt es sich definitiv, schnell zuzuschlagen!

Stabil, wasserdicht und extrem günstig: Mammut Mercury IV Mid GTX

Wer robuste Wanderschuhe für anspruchsvollere Touren sucht, landet schnell bei Mammut. Die Mercury IV Mid GTX* bieten eine wasserdichte Gore-Tex-Membran, viel Stabilität im Knöchelbereich und eine griffige Sohle für unwegsames Gelände. Besonders angenehm: Trotz der massiven Bauweise wirken die Schuhe nicht klobig, sondern sind erstaunlich komfortabel. Gerade für längere Wanderungen oder wechselhaftes Wetter ein echtes Plus. Und beim Preis wird’s richtig wild: Statt über 200 Euro gibt’s das Modell aktuell bereits ab 60,80 Euro – ein Rabatt von bis zu 70 Prozent. Allerdings nur noch bis zum 19. Mai!

Mammut Mercury IV Mid GTX Wanderstiefel – ab 60,80 statt 201,68 Euro bei Amazon* © Mammut

Mega-Deal für Wanderinnen: Mammut Nova IV Mid LTH

Auch bei den Damenmodellen dreht Mammut gerade krass an der Preisschraube. Der Nova IV Mid LTH* kombiniert einen klassischen Trekking-Look mit hochwertigem Leder und stabiler Verarbeitung. Die Schuhe eignen sich besonders gut für längere Wanderungen und bieten eine angenehm feste Passform mit höchstem Komfort. Wir mögen vor allem die Kombination aus sportlichem Look und echter Outdoor-Tauglichkeit. Der Preis macht den Deal aber erst richtig spannend: Statt über 200 Euro kostet das Modell aktuell ab 50,46 Euro – das entspricht bis zu 75 Prozent Rabatt.

Mammut Damen Nova IV Mid LTH Trekking- & Wanderschuhe – ab 50,46 statt 201,68 Euro bei Amazon* © Mammut

Für alpine Touren: Salewa MTN Trainer Mid GT

Der Salewa MTN Trainer Mid GTX* richtet sich eher an ambitionierte Wanderfans. Das Modell ist deutlich technischer aufgebaut als klassische Freizeit-Wanderschuhe und punktet mit präzisem Sitz sowie hoher Stabilität im Gelände. Gerade auf steinigen Wegen oder in alpinen Regionen spielt der Schuh seine Stärken aus. Dank Gore-Tex bleibt’s auch bei Regen trocken. Preislich liegt der Schuh zwar höher als die Mammut-Schnäppchen, dafür bekommt man hier ein echtes Premium-Modell für anspruchsvolle Touren. Aktuell kostet der Schuh 201,64 statt 252,10 Euro.

Salewa MTN Trainer Mid GTX Wanderschuhe – 201,64 statt 252,10 Euro bei Amazon* © Salewa

Preis-Leistungs-Hit: Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Mid

Wer eher gemütliche Wanderungen, Waldwege oder Alltagstouren plant, muss nicht zwingend 200 Euro ausgeben. Genau hier kommt der Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Mid* ins Spiel. Der Schuh ist leicht, unkompliziert und ideal für alle, die einen soliden Allrounder suchen. Die Texapore-Membran schützt vor Nässe, während die weichere Dämpfung den Schuh besonders bequem macht. Uns gefällt vor allem, dass der Vojo 3 deutlich alltagstauglicher wirkt als viele schwere Trekkingstiefel. Mit 47 Prozent Rabatt sinkt der Preis aktuell auf 79,66 Euro.

Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Mid Outdoorschuh – 79,66 statt 151,21 Euro bei Amazon* © Jack Wolfskin

Sportlich und wasserdicht: Salomon X Ultra Pioneer Mid Gore-Tex

Salomon gehört seit Jahren zu den beliebtesten Outdoor-Marken – vor allem bei Fans sportlicher Wanderschuhe. Der X Ultra Pioneer Mid GTX* wirkt fast wie eine Mischung aus Trailrunning-Schuh und klassischem Hikingschuh. Dadurch läuft er sich besonders dynamisch und leicht. Gleichzeitig sorgt die Gore-Tex-Ausstattung dafür, dass Regen oder nasse Wege kein Problem werden. Wer gerne flott unterwegs ist und keine schweren Trekkingstiefel mag, dürfte hier glücklich werden. Der aktuelle Preis startet bei 127,48 Euro statt 161,34 Euro.

Salomon X Ultra Pioneer Mid Gore-Tex Wanderschuhe – ab 127,48 statt 161,34 Euro bei Amazon* © Salomon

Leicht und unkompliziert: Adidas Terrex Eastrail 3

Nicht jeder braucht massive Bergstiefel. Der Adidas Terrex Eastrail 3* richtet sich eher an Freizeitwanderer oder Menschen, die einen leichten Outdoor-Schuh für Alltag, Reisen und einfache Touren suchen. Der Schuh trägt sich fast wie ein Sneaker, bietet aber mehr Grip und Stabilität auf Wald- und Schotterwegen. Besonders praktisch: Das Modell wirkt sportlich-modern und lässt sich problemlos auch im Alltag tragen. Mit Preisen ab 65,53 Euro bleibt der Einstieg in die Outdoor-Saison angenehm günstig.

Adidas Men's Terrex Eastrail 3 Schuh – ab 65,53 statt 80,68 Euro bei Amazon* © Adidas

Das oft unterschätzte Extra: Gute Wandersocken

Selbst der beste Wanderschuh hilft wenig, wenn die Socken schlecht sitzen. Gerade auf längeren Touren können falsche Socken schnell zu Druckstellen oder Blasen führen. Die SockWaddles Merino-Wandersocken* setzen auf atmungsaktive Merinowolle und zusätzliche Polsterung an wichtigen Stellen. Dadurch bleiben die Füße trockener und der Komfort steigt spürbar. Für knapp 13 Euro bekommt man hier gleich drei Paar – und aktuell satte 42 Prozent Rabatt.

SockWaddles Merino Wandersocken – 12,85 statt 22,18 Euro bei Amazon* © SockWaddles

Worauf sollte man beim Kauf von Wanderschuhen achten?

Was ein perfekter Wanderschuh ist, hängt stark davon ab, wie und wo man unterwegs ist. Für leichte Spaziergänge oder einfache Wanderwege reichen oft flexible Hikingschuhe mit guter Dämpfung. Wer dagegen längere Trekkingtouren oder steinige Bergpfade plant, sollte auf stabile Mid- oder High-Cut-Modelle setzen, die den Knöchel besser schützen.

Auch das Material spielt eine wichtige Rolle. Gore-Tex oder ähnliche Membranen sorgen dafür, dass die Füße trocken bleiben – können im Hochsommer aber wärmer werden. Leder wirkt oft robuster und langlebiger, während synthetische Modelle meist leichter sind. Wichtig ist außerdem genügend Platz im Zehenbereich, damit die Füße bei langen Abstiegen nicht schmerzhaft vorne anstoßen. Und ganz ehrlich: Gute Wandersocken werden oft unterschätzt.

Fazit: Jetzt lassen sich bei Wanderschuhen richtig viele Euro sparen

Gerade hochwertige Wanderschuhe gehören normalerweise nicht zu den günstigsten Anschaffungen. Umso spannender sind die aktuellen Rabatte bei Mammut, Salewa, Salomon oder Jack Wolfskin. Besonders die Mammut-Deals wirken fast wie ein Preisfehler – bis zu 75 Prozent Rabatt sieht man bei Outdoor-Marken selten. Wer also ohnehin neue Wanderschuhe braucht, sollte sich die Angebote lieber jetzt anschauen, bevor die Größen verschwinden.

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