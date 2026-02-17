Gute Laune auf Knopfdruck: Die besten Lichttherapie-Lampen im Winter

Wenn draußen graue Wolken den Himmel bedecken und die Sonne sich rar macht, leidet oft auch die Stimmung. Antriebslosigkeit, Müdigkeit und der berühmte Winter-Blues sind keine Seltenheit.

Die Lösung? Tageslichtlampen, die natürliches Licht simulieren – für mehr Energie und bessere Laune. Wir zeigen Ihnen die besten Modelle, die jetzt besonders gefragt sind.

Der Winter zieht sich ab Februar noch in die Länge – und wir merken in dann oft, wie sehr uns Licht im Alltag fehlt. Gerade in der dunklen Jahreszeit kann eine Lichttherapie-Lampe wahre Wunder wirken. Sie simuliert intensives Tageslicht und unterstützt so den natürlichen Biorhythmus. Viele Modelle liefern bis zu 10.000 Lux oder mehr – das entspricht einer effektiven Lichtdusche für Zuhause oder das Büro.

Wir haben uns aktuelle Bestseller angesehen und zeigen Ihnen, welche Lampen jetzt besonders überzeugen – inklusive attraktiver Rabatte.

Testsieger mit Power: Beurer TL 85 Tageslichtlampe

Wenn es um Lichttherapie geht, ist Beurer eine feste Größe – und mit der TL 85* landet man direkt beim Testsieger der Stiftung Warentest (Note 1,8). Die Lampe liefert bis zu 14.000 Lux bei geringem Abstand und erreicht die für eine effektive Lichttherapie empfohlenen 10.000 Lux bereits bei rund 25 Zentimetern Entfernung.

Besonders praktisch: Vier Timer-Stufen (30, 60, 90 oder 120 Minuten) sowie eine Memory-Funktion machen die Anwendung unkompliziert. Trotz der großen Leuchtfläche arbeitet das Modell energiesparend und flimmerfrei. Aktuell ist die Lampe deutlich reduziert – 130,52 statt 181,50 Euro, das sind starke 28 Prozent Rabatt. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf geprüfte Qualität.

Beurer TL 85 Tageslichtlampe – für 130,52 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Beurer

Kompakt und flexibel: Lumie Vitamin L Tageslichtlampe

Sie möchten Ihre Lichttherapie-Lampe flexibel einsetzen – im Homeoffice, im Büro oder sogar im Hörsaal? Dann ist die Lumie Vitamin L* eine elegante Lösung. Die schlanke LED-Lampe liefert 10.000 Lux bei 20 Zentimeter Abstand und lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufstellen.

Die kühlweißen LEDs simulieren natürliches Tageslicht und können helfen, Stimmung, Energie und Konzentration zu steigern. Gerade für alle, die viel drinnen arbeiten, ist das ein spürbarer Vorteil. Aktuell kostet das Modell 103,84 statt 130,08 Euro – uns ist damit rund 20 Prozent günstiger.

Lumie Vitamin L – für 103,84 statt 130,08 Euro bei Amazon* © Lumie

Extra stark: Top Life Lichttherapielampe mit 15.000 Lux

Mehr Power geht kaum: Die Top Life Lichttherapielampe* bringt es auf bis zu 15.000 Lux – und ermöglicht dadurch kürzere Anwendungen oder mehr Abstand zur Lichtquelle. Drei Intensitätsstufen (6.000, 10.000 und 15.000 Lux) sorgen für eine individuelle Anpassung.

Das Vollspektrum-Licht ist UV-frei und eignet sich ideal für den Schreibtisch. Wer morgens schwer in die Gänge kommt oder am Nachmittag ein Energietief spürt, kann hier gezielt gegensteuern. Besonders attraktiv: Mit 50,32 statt 60,41 Euro ist dieses Modell vergleichsweise preiswert – 17 Prozent Rabatt inklusive.

Top Life Lichttherapielampe – für 50,32 statt 60,41 Euro bei Amazon* © Top Life

Sanft aufwachen: Philips Wake-up Light

Nicht nur tagsüber, auch morgens kann Licht entscheidend sein. Das Philips Wake-up Light* simuliert innerhalb von 30 Minuten einen natürlichen Sonnenaufgang – von warmem Rot bis zu hellem Gelb. Ergänzt wird das Ganze durch sieben natürliche Wecktöne.

Mit 20 Lichtstärken und bis zu 300 Lux schafft das Modell eine angenehme Atmosphäre im Schlafzimmer. Besonders in der dunklen Jahreszeit fällt das Aufstehen so deutlich leichter. Aktuell ist der Tageslichtwecker um 22 Prozent reduziert und kostet 149,58 statt 191,59 Euro.

Philips Wake-up Light HF3531/01 – für 149,58 statt 191,59 Euro bei Amazon* © Philips

Was hilft gegen den Winter-Blues?

Wenn die Sonne fehlt, gerät unser Biorhythmus aus dem Gleichgewicht. Das kann zu Müdigkeit, gedrückter Stimmung oder Antriebslosigkeit führen. Lichttherapie-Lampen simulieren intensives Tageslicht und können helfen, diesen Mangel auszugleichen. Entscheidend ist die Lichtstärke: Für eine effektive Anwendung werden meist 10.000 Lux empfohlen.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Lichtintensität: 10.000 Lux gelten als Standard für eine wirksame Lichttherapie.

10.000 Lux gelten als Standard für eine wirksame Lichttherapie. UV-Freiheit: Hochwertige Geräte filtern UV-Strahlen vollständig heraus.

Hochwertige Geräte filtern UV-Strahlen vollständig heraus. Größe und Abstand: Größere Leuchtflächen ermöglichen mehr Komfortabstand.

Größere Leuchtflächen ermöglichen mehr Komfortabstand. Timer und Einstellmöglichkeiten: Praktisch für den Alltag.

Praktisch für den Alltag. Zertifizierung: Medizinprodukte bieten zusätzliche Sicherheit.

Wichtig: Bei bestehenden Erkrankungen oder Unsicherheiten sollte vor der Anwendung ärztlicher Rat eingeholt werden.

Fazit: Mehr Licht, mehr Energie, bessere Stimmung

Der Winter muss kein Stimmungskiller sein. Mit der richtigen Tageslichtlampe holen Sie sich ein Stück Sonne zurück – ob als kraftvolle Lichtdusche am Morgen oder als sanfter Sonnenaufgang im Schlafzimmer. Dank aktueller Rabatte lohnt sich der Kauf jetzt besonders. Also: Licht an für bessere Laune!

