Handwerk im Griff: Jetzt die Scheppach-Schnäppchen bei Ebay sichern

Wer auf der Suche nach preiswertem Werkzeug ist, kommt an Scheppach kaum vorbei. Die Marke überzeugt mit einer großen Auswahl und fairen Preisen. Aktuell gibt es bei Ebay einige Top-Deals – wir haben die Highlights herausgesucht.

Auf dem Werkzeugmarkt dominieren Namen wie Bosch, Metabo oder Makita – allerdings haben deren Geräte oft ihren Preis. Eine preisgünstigere Alternative bietet die deutsche Firma Scheppach. Besonders attraktiv werden die Werkzeuge, wenn sie – wie derzeit bei Ebay – zusätzlich stark reduziert sind. Doch nicht jedes Angebot ist ein echtes Schnäppchen. Wir zeigen, welche Scheppach-Deals sich wirklich lohnen.

Scheppach-Akku-Rasenmäher BC-MP380-X

Akkurasenmäher taugen als unkomplizierte Alternative zu Benzin- und Kabelversionen: leise im Betrieb, leicht zu manövrieren und kaum aufwendig in der Pflege. Der aktuelle Ebay-Deal eröffnet einen günstigen Einstieg in die kabellose Rasenpflege. Das robuste Markengerät trimmt Gärten bis 500 Quadratmeter. Mit Rabatt sinkt der Preis auf rund 170 Euro – was weit entfernt von der UVP von 429 Euro ist.

Leistung: 20 Volt

20 Volt Rasenfläche: bis 500 Quadratmeter

bis 500 Quadratmeter Schnittbreite: 38 Zentimeter

38 Zentimeter Fangkorb: 45 Liter Volumen

45 Liter Volumen Ausstattung: Rasenmäher inklusive Akku und Ladegerät

Scheppach Akku Rasenmäher BC-MP380-X – für 169,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Scheppach-Rasenmähroboter RRMA300

Ein Rasenmähroboter übernimmt die Gartenarbeit fast wie von selbst – einschalten, laufen lassen, fertig. Der Scheppach RRMA300 mit 20 Volt eignet sich für Flächen bis zu 300 Quadratmeter und hält den Rasen ohne viel Zutun in Schach. Bei Ebay fällt der Preis gerade deutlich: 69 Prozent Rabatt drücken den Betrag von ursprünglich 698,90 Euro auf 219,90 Euro. Ein satter Unterschied für alle, die den Rasen lieber automatisch pflegen lassen.

Geeignet für: Rasenflächen bis 300 Quadratmeter

Rasenflächen bis 300 Quadratmeter Schnitthöhe: zwischen 20 und 50 Millimeter

zwischen 20 und 50 Millimeter Begrenzungsdraht erforderlich: ja

ja Ausstattung: Führungsdraht, Befestigungsklammern und Akku

Scheppach Rasenmähroboter RRMA300 – für 219,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Elektro-Teleskop-Heckenschere von Scheppach

Bei Ebay landet nicht nur Rasenpflege im Angebot. Für wuchernde Sträucher und meterhohe Hecken kommt eine Teleskop-Heckenschere mit extralangem Stiel ins Spiel. Im aktuellen Flash-Sale gibt es die Scheppach TPH900 günstiger: Vor zwei Monaten lag der Preis zwar schon einmal unter 80 Euro, aktuell markiert Ebay mit rund 85 Euro aber den besten Kurs.

Schnittlänge: 41 Zentimeter

41 Zentimeter Reichweite: bis zu 2,5 Meter

bis zu 2,5 Meter Besonderheit: verstellbarer Schneidkopf für präzises Arbeiten, Schultergurt

Scheppach Elektro-Teleskopheckenschere TPH900 – für 84,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Scheppach-Werkzeugkoffer TB100

Der 94-teilige Werkzeugkoffer war zwar schon einmal fünf Euro günstiger, aktuell unterbietet jedoch kein anderer Händler den Ebay-Preis. Für knapp 40 Euro landet ein ordentlich bestücktes Set im Koffer, das die wichtigsten Basics abdeckt – praktisch für den ersten eigenen Haushalt oder als mobile Ausrüstung im Auto und Wohnwagen.

Ausstattung: 94 Teile inklusive Zangen, Schraubendreher, Steckschlüssel, Hammer und mehr

94 Teile inklusive Zangen, Schraubendreher, Steckschlüssel, Hammer und mehr Geeignet für: Reparaturen und Montagearbeiten für Haus, Kfz und Camping

Scheppach Werkzeugkoffer TB100 – für 39,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Das Kombi-Paket aus dem 97-teiligen Werkzeugkoffer WZK120 und dem 100-teiligen Schraubendreher-Set bringt gleich zwei prall gefüllte Boxen auf einmal ins Haus. Ob lockere Schrauben oder kleine Reparaturen – für die üblichen Handgriffe steckt alles drin. Gegenüber dem Einzelkauf beider Sets fällt der Gesamtpreis bei Ebay aktuell niedriger aus.

Scheppach Werkzeugkoffer WZK120 und Schraubendreher Set – für 57,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Scheppach: Wand-und Deckenschleifer DS930

Der Scheppach-Schleifer liegt bei Ebay derzeit bei 114 Euro, offiziell mit einem Rabatt von 59 Prozent ausgezeichnet. Die angegebene UVP von 279 Euro hat das Gerät zwar realistisch nie gesehen, doch ganz uninteressant ist das Angebot trotzdem nicht. Zwar unterbietet Ebay aktuell nicht den günstigsten Netzpreis, doch wer kein akkubetriebenes Modell braucht, findet hier ein solides Gerät zu einem spürbar reduzierten Kurs.

Ausstattung: Wand-, Decken, Trockenbau und Langhalsschleifer

Wand-, Decken, Trockenbau und Langhalsschleifer Scheibendurchmesser: 215 Millimeter

215 Millimeter Drehzahl Schleifdreieck: 3.500 – 7.500 min-1

3.500 – 7.500 min-1 Drehzahl Schleifscheibe: 1.200 – 2.500 min-1

Scheppach Wand- und Wandschleifer – für 114,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Scheppach-Akku-Erdbohrer BC-EB100-X

Im Flash-Sale von Ebay gibt es den Scheppach-Erdbohrer zum Sparpreis. Das Komplett-Set mit Akku und Ladestation kostet sonst mindestens 30 Euro mehr – ein echter Preisunterschied.

Geeignet für: Pflanzlöcher, Fundamente und Zaunpfähle

Pflanzlöcher, Fundamente und Zaunpfähle Leistung: 20 Volt mit hoher Laufzeit

20 Volt mit hoher Laufzeit Bohrdurchmesser: 10 Zentimeter

10 Zentimeter Bohrerlänge: 80 Zentimeter

80 Zentimeter Ausstattung: Erdbohrer inklusive Akku und Ladegerät

Scheppach Akku Erdbohrer BC-EB100-X – für 119,90 Euro bei Ebay* © Scheppach / Werbung

Werkzeug-Deals: Bosch lässt ebenfalls die Preise purzeln

Nicht nur Scheppach senkt die Preise kräftig, auch Bosch legt nach: Mit dem Code PROFI25 lassen sich hier ordentliche Nachlässe erzielen, die den Einkauf spürbar günstiger machen. Wie bei dem Bosch-Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3. Mit einem Endpreis von 235 Euro erreicht das Gerät aktuell seinen bisherigen Tiefpreis.

Leistung: 18 Volt

18 Volt Geeignet zum: Entfernung von Holz, Farbe, Lack und zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen

Entfernung von Holz, Farbe, Lack und zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen Schwingkreisdurchmesser: 3 Millimeter

3 Millimeter Ausstattung: Staubbox, Drezahlvorwahl, Akkustandanzeige, Schutzring und 150 Millimeter Schleifteller

Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3 – für 261,40 Euro bei Ebay* © Bosch / Werbung

Ebenfalls im Angebot: Der Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-65 – derzeit zum besten Online-Preis erhältlich, auch wenn er schon einmal drei Euro günstiger war. Der Endpreis liegt bei rund 255 Euro, was einem Nachlass von rund 35 Prozent entspricht. Das Gerät eignet sich ideal zum Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff sowie für das Eindrehen von Schrauben in verschiedenste Materialien, wodurch er sowohl für Heimwerkerprojekte als auch für anspruchsvollere Renovierungsarbeiten vielseitig einsetzbar ist.

Leistung: 18 Volt

18 Volt Kopflänge: 166 / 175 Millimeter

166 / 175 Millimeter Maximales Drehmoment: 65/31 Nm

65/31 Nm Schlagzahl: 0 bis 27.000 bpm

Bosch Akku-Bohrschrauber 18V-65 – für 283,99 Euro bei Ebay* © Bosch / Werbung

Diese Scheppach-Angebote bringen richtig Power mit

Ob Holz hacken, Hecken in Form bringen oder die Werkstatt erweitern – im Ebay-Flash-Sale gibt es viele Geräte zum niedrigsten Preis im Netz. Wer auf solide Werkzeuge setzt, findet hier echte Schnäppchen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.