Handwerk im Griff: Jetzt die Scheppach-Schnäppchen bei Ebay sichern

Wer auf der Suche nach preiswertem Werkzeug ist, kommt an Scheppach kaum vorbei. Die Marke überzeugt mit einer großen Auswahl und fairen Preisen. Aktuell gibt es bei Ebay einige Top-Deals – wir haben die Highlights herausgesucht.
Auf dem Werkzeugmarkt dominieren Namen wie Bosch, Metabo oder Makita – allerdings haben deren Geräte oft ihren Preis. Eine preisgünstigere Alternative bietet die deutsche Firma Scheppach. Besonders attraktiv werden die Werkzeuge, wenn sie – wie derzeit bei Ebay – zusätzlich stark reduziert sind. Doch nicht jedes Angebot ist ein echtes Schnäppchen. Wir zeigen, welche Scheppach-Deals sich wirklich lohnen.
Scheppach-Akku-Rasenmäher BC-MP380-X
Akkurasenmäher taugen als unkomplizierte Alternative zu Benzin- und Kabelversionen: leise im Betrieb, leicht zu manövrieren und kaum aufwendig in der Pflege. Der aktuelle Ebay-Deal eröffnet einen günstigen Einstieg in die kabellose Rasenpflege. Das robuste Markengerät trimmt Gärten bis 500 Quadratmeter. Mit Rabatt sinkt der Preis auf rund 170 Euro – was weit entfernt von der UVP von 429 Euro ist.
- Leistung: 20 Volt
- Rasenfläche: bis 500 Quadratmeter
- Schnittbreite: 38 Zentimeter
- Fangkorb: 45 Liter Volumen
- Ausstattung: Rasenmäher inklusive Akku und Ladegerät
Scheppach-Rasenmähroboter RRMA300
Ein Rasenmähroboter übernimmt die Gartenarbeit fast wie von selbst – einschalten, laufen lassen, fertig. Der Scheppach RRMA300 mit 20 Volt eignet sich für Flächen bis zu 300 Quadratmeter und hält den Rasen ohne viel Zutun in Schach. Bei Ebay fällt der Preis gerade deutlich: 69 Prozent Rabatt drücken den Betrag von ursprünglich 698,90 Euro auf 219,90 Euro. Ein satter Unterschied für alle, die den Rasen lieber automatisch pflegen lassen.
- Geeignet für: Rasenflächen bis 300 Quadratmeter
- Schnitthöhe: zwischen 20 und 50 Millimeter
- Begrenzungsdraht erforderlich: ja
- Ausstattung: Führungsdraht, Befestigungsklammern und Akku
Elektro-Teleskop-Heckenschere von Scheppach
Bei Ebay landet nicht nur Rasenpflege im Angebot. Für wuchernde Sträucher und meterhohe Hecken kommt eine Teleskop-Heckenschere mit extralangem Stiel ins Spiel. Im aktuellen Flash-Sale gibt es die Scheppach TPH900 günstiger: Vor zwei Monaten lag der Preis zwar schon einmal unter 80 Euro, aktuell markiert Ebay mit rund 85 Euro aber den besten Kurs.
- Schnittlänge: 41 Zentimeter
- Reichweite: bis zu 2,5 Meter
- Besonderheit: verstellbarer Schneidkopf für präzises Arbeiten, Schultergurt
Scheppach-Werkzeugkoffer TB100
Der 94-teilige Werkzeugkoffer war zwar schon einmal fünf Euro günstiger, aktuell unterbietet jedoch kein anderer Händler den Ebay-Preis. Für knapp 40 Euro landet ein ordentlich bestücktes Set im Koffer, das die wichtigsten Basics abdeckt – praktisch für den ersten eigenen Haushalt oder als mobile Ausrüstung im Auto und Wohnwagen.
- Ausstattung: 94 Teile inklusive Zangen, Schraubendreher, Steckschlüssel, Hammer und mehr
- Geeignet für: Reparaturen und Montagearbeiten für Haus, Kfz und Camping
Das Kombi-Paket aus dem 97-teiligen Werkzeugkoffer WZK120 und dem 100-teiligen Schraubendreher-Set bringt gleich zwei prall gefüllte Boxen auf einmal ins Haus. Ob lockere Schrauben oder kleine Reparaturen – für die üblichen Handgriffe steckt alles drin. Gegenüber dem Einzelkauf beider Sets fällt der Gesamtpreis bei Ebay aktuell niedriger aus.
Scheppach: Wand-und Deckenschleifer DS930
Der Scheppach-Schleifer liegt bei Ebay derzeit bei 114 Euro, offiziell mit einem Rabatt von 59 Prozent ausgezeichnet. Die angegebene UVP von 279 Euro hat das Gerät zwar realistisch nie gesehen, doch ganz uninteressant ist das Angebot trotzdem nicht. Zwar unterbietet Ebay aktuell nicht den günstigsten Netzpreis, doch wer kein akkubetriebenes Modell braucht, findet hier ein solides Gerät zu einem spürbar reduzierten Kurs.
- Ausstattung: Wand-, Decken, Trockenbau und Langhalsschleifer
- Scheibendurchmesser: 215 Millimeter
- Drehzahl Schleifdreieck: 3.500 – 7.500 min-1
- Drehzahl Schleifscheibe: 1.200 – 2.500 min-1
Scheppach-Akku-Erdbohrer BC-EB100-X
Im Flash-Sale von Ebay gibt es den Scheppach-Erdbohrer zum Sparpreis. Das Komplett-Set mit Akku und Ladestation kostet sonst mindestens 30 Euro mehr – ein echter Preisunterschied.
- Geeignet für: Pflanzlöcher, Fundamente und Zaunpfähle
- Leistung: 20 Volt mit hoher Laufzeit
- Bohrdurchmesser: 10 Zentimeter
- Bohrerlänge: 80 Zentimeter
- Ausstattung: Erdbohrer inklusive Akku und Ladegerät
Werkzeug-Deals: Bosch lässt ebenfalls die Preise purzeln
Nicht nur Scheppach senkt die Preise kräftig, auch Bosch legt nach: Mit dem Code PROFI25 lassen sich hier ordentliche Nachlässe erzielen, die den Einkauf spürbar günstiger machen. Wie bei dem Bosch-Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3. Mit einem Endpreis von 235 Euro erreicht das Gerät aktuell seinen bisherigen Tiefpreis.
- Leistung: 18 Volt
- Geeignet zum: Entfernung von Holz, Farbe, Lack und zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen
- Schwingkreisdurchmesser: 3 Millimeter
- Ausstattung: Staubbox, Drezahlvorwahl, Akkustandanzeige, Schutzring und 150 Millimeter Schleifteller
Ebenfalls im Angebot: Der Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-65 – derzeit zum besten Online-Preis erhältlich, auch wenn er schon einmal drei Euro günstiger war. Der Endpreis liegt bei rund 255 Euro, was einem Nachlass von rund 35 Prozent entspricht. Das Gerät eignet sich ideal zum Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff sowie für das Eindrehen von Schrauben in verschiedenste Materialien, wodurch er sowohl für Heimwerkerprojekte als auch für anspruchsvollere Renovierungsarbeiten vielseitig einsetzbar ist.
- Leistung: 18 Volt
- Kopflänge: 166 / 175 Millimeter
- Maximales Drehmoment: 65/31 Nm
- Schlagzahl: 0 bis 27.000 bpm
Diese Scheppach-Angebote bringen richtig Power mit
Ob Holz hacken, Hecken in Form bringen oder die Werkstatt erweitern – im Ebay-Flash-Sale gibt es viele Geräte zum niedrigsten Preis im Netz. Wer auf solide Werkzeuge setzt, findet hier echte Schnäppchen.
