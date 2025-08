Hype um Scrub Daddy: Was steckt hinter dem beliebten Putzschwamm?

Er sieht aus wie ein Spielzeug, putzt aber wie ein Profi: Der Scrub Daddy sorgt für ordentlich Wirbel in der Putzwelt. Wir zeigen, was hinter dem Hype steckt – und ob sich der Kauf wirklich lohnt.

Nie wieder schrubben mit der normalen Spongetuch-Methode: Der Scrub Daddy erfreut sich derzeit großer Begeisterung in Küchen und Haushalten – weil er flexibel, langlebig und überraschend vielseitig ist. Wir klären, was wirklich hinter dem Putzschwamm-Trend steckt und ob sich ein solcher Schwamm lohnt.

Hype in der Putzwelt: Was ist der Scrub Daddy?

Der Scrub Daddy* ist kein gewöhnlicher Schwamm, sondern ein temperatur¬empfindlicher Schwamm aus besonderen Polymeren. Bei kaltem Wasser bleibt er fest und schrubbt laut Hersteller mühelos hartnäckige Verschmutzungen von Töpfen, Oberflächen und Arbeitsflächen. Spülen Sie ihn in warmem Wasser, wird er weicher und sanfter – ideal für empfindliche Oberflächen wie Gläser oder Antihaftbeschichtungen.

Scrub Daddy Original Spülschwamm (zwei Stück) – für 7,99 Euro bei Amazon* © Scrub Daddy

Warum feiern den Scrub Daddy so viele?

Der lächelnde Schwamm punktet also mit seiner Vielseitigkeit:

Flexibilität: Der Härtegrad passt sich dem Wasser an – so schrubbt er hart oder schonend, je nach Bedarf.

Langlebigkeit: Kein Zerfasern, kaum Abnutzung. Laut Hersteller soll der Schwamm mehrere Monate halten, selbst bei intensivem Gebrauch.

Form und Design: Das lächelnde Gesicht sieht nicht nur witzig aus: Die zwei Augen dienen als Griff für Besteck, und der Mund ist perfekt für Löffel oder Flaschen.

Hygiene: Der Schwamm ist schnell trocknend und geruchshemmend dank offenporiger Struktur.

Bei Amazon zeigen sich die Kunden zufrieden. Das Viererpack mit Schwämmen in unterschiedlichen Farben* erntet nach über 5.200 Bewertungen durchschnittliche 4,7 von fünf Sternen und wurde im letzten Monat über 400-mal gekauft – ein echter Bestseller!

Scrub Daddy Colors Spülschwamm (vier Farben) – für 14,12 Euro bei Amazon* © Scrub Daddy



So verwenden Sie den Scrub Daddy richtig

Nahezu ohne Spülmittel: Oft reicht warmes Wasser.

Für große Flächen: Den festen Scrub Daddy in kaltem Wasser tauchen und kräftig schrubben.

Für Feines: In warmem Wasser aufweichen und sanft Gläser, Fliesen oder Armaturen reinigen.

Pflege: Nach Gebrauch ausspülen, zum Trocknen aufstellen – so bleibt er hygienisch. Nach intensivem Gebrauch lässt er sich sogar in der Spülmaschine mitreinigen.

Damit der Scrub Daddy vernünftig trocknen kann, eignet sich eine passende Halterung, wie es sie beispielsweise bei Amazon gibt:

Encuryna Halterung für Scrub Daddy – für 5,69 Euro bei Amazon* © Encuryna

Auch praktisch: Scrub Mommy mit zwei Seiten

Wer noch mehr Funktion in einem einzigen Schwamm will, greift zur Scrub Mommy. Sie kombiniert die feste, strukturierte Scrub-Daddy-Seite mit einer weichen Schaumstoffseite auf der Rückseite. Damit lassen sich empfindliche Oberflächen wie Glas, Antihaftbeschichtungen, Chrom oder Leder noch schonender reinigen als mit dem Scrub Daddy unter warmem Wasser. Die Scrub Mommy* ist somit ideal für alle, die bei der Hausarbeit nicht ständig zwischen verschiedenen Schwämmen wechseln wollen.

Scrub Mommy Spülschwamm (zwei Stück) – für 7,99 Euro bei Amazon* © Scrub Daddy



Auch in der Praxis scheint das zu funktionieren: Nach über 6.000 Meinungen landet dieser Schwamm bei 4,7 von fünf Sternen im Durchschnitt – allein im letzten Monat wurde er laut Amazon über 1.000-mal verkauft.

Alternative: Günstigere Putzschwämme von Mr. Siga

Der einzige Nachteil, den der Scrub Daddy hat: Er ist im Vergleich etwas teurer als herkömmliche Spülschwämme. Je nach Angebot kostet ein Scrub Daddy zwischen drei und vier Euro pro Schwamm.

Wer auf die temperaturempfindliche Flexibilität verzichten kann, kommt da mit herkömmlichen Schwämmen deutlich günstiger weg. Bei Amazon kostet ein Zwölfer-Set zweiseitiger Putzhelfer von Mr. Siga* beispielsweise rund 13 Euro. Hier zahlen Sie also nur etwas über einen Euro pro Schwamm.

Mr. Siga Spülschwamm (zwölf Stück) – für 12,99 Euro bei Amazon* © Mr. Siga



Fazit: Darum ist der Scrub Daddy den Hype tatsächlich wert

Der Scrub Daddy ist mehr als ein Gimmick – er bringt echtes Plus an Komfort und Vielseitigkeit in den Alltag. Durch seine Temperatur¬empfindlichkeit meistert er jede Aufgabe: Vom Anbrennen in der Pfanne bis zum zarten Glas. Für alle, die gerne effizient putzen und sich ein bisschen Spaß in die Küche holen möchten, ist er definitiv einen Versuch wert. Neben seiner Vielseitigkeit punktet der lächelnde Schwamm darüber hinaus auch mit seiner Langlebigkeit. Die Scrub Daddys sind zwar etwas teurer als herkömmliche Putzhelfer, dafür laut Hersteller aber auch deutlich robuster.