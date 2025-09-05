Igitt! Drei einfache Tricks, Spinnen aus der Wohnung zu vertreiben

Viele Menschen bekommen Gänsehaut, wenn sich plötzlich ein ungebetener Besucher mit acht Beinen in der Wohnung blicken lässt. Besonders zur aktuellen Jahreszeit verirren sich Spinnen gerne ins Haus.

Auch wenn die Tierchen wahre Meister der Beweglichkeit sind, möchte man sie lieber nicht im Wohnzimmer antreffen. Die gute Nachricht: Es gibt einfache und tierfreundliche Methoden, mit denen sich Spinnen schnell und stressfrei wieder nach draußen befördern lassen. Wir zeigen die effektivsten Tipps, um das Zuhause spinnenfrei zu halten.

Spinnen draußen halten: Fliegengitter als einfache Lösung

Wer keine achtbeinigen Gäste in den eigenen vier Wänden haben möchte, sollte ihnen am besten den Weg ins Haus versperren. Besonders praktisch sind hier Fliegengitter: Sie lassen frische Luft herein, halten aber Spinnen und andere Insekten draußen. Die Netze von Tesa lassen sich mit Klebeband ganz leicht an Fenstern oder Türen befestigen – ohne bohren, also auch mieterfreundlich.

Tesa Fliegengitter Insektenschutz für Fenster – für 6,29 Euro bei Ebay* © Tesa / Werbung

Praktischer Hinweis: Bei älteren Fenstern lohnt sich ein Blick auf die Dichtungen. Mit der Zeit können diese porös werden oder kleine Lücken aufweisen. Genau durch solche Spalten finden Spinnen selbst bei geschlossenen Fenstern ihren Weg ins Innere.

Ultraschall gegen Spinnen: Wirkungsvolle Hilfe oder nur ein Mythos?

Ein kleiner Stecker in der Steckdose soll angeblich reichen, um Spinnen aus den eigenen vier Wänden fernzuhalten. Die Geräte senden hochfrequente Signale aus, die Menschen kaum wahrnehmen, Spinnen aber vertreiben sollen – so das Herstellerversprechen. Doch die Realität sieht nicht ganz so eindeutig aus: Während einige Nutzer im Netz von deutlichen Erfolgen berichten, bemerken andere kaum Veränderungen. Sicher ist: Die Methode kommt ohne Chemie aus und gilt als umweltfreundlich. Ob die Tiere jedoch wirklich das Weite suchen, bleibt fraglich.

QueenMew Insektenvertreiber – für 42,99 Euro bei Ebay* © QueenMew / Werbung

Spinnen fernhalten mit Lavendel-Duft

Während Bienen den Geruch von Lavendel lieben, können Spinnen damit gar nichts anfangen – sie meiden ihn, wo es nur geht. Ob in Form kleiner Duftsäckchen oder als ätherisches Öl: Lavendel ist ein bewährtes Hausmittel, um die Krabbeltiere aus der Wohnung zu vertreiben. Einfach ein paar Tropfen Öl auf die Fensterrahmen oder in eine Duftschale geben – schon bleibt der ungebetene Besuch fern. Einziger Nachteil: Der angenehme Duft verfliegt rasch, meist nach rund einer Stunde. Danach kann es passieren, dass die Spinnen langsam wieder auftauchen.

Heldengrün Bio Lavendelöl – für 15,28 Euro bei Amazon* © Heldengrün / Werbung

Spinnen loswerden – ganz ohne Gewalt

Die meisten Menschen erschrecken, wenn plötzlich eine Spinne über die Wand krabbelt. Töten muss man die Tiere aber nicht – es gibt viele sanfte Methoden, sie wieder loszuwerden. Am bekanntesten ist das klassische Einmachglas: Einfach über die Spinne stülpen, ein Stück Papier darunter schieben und das Tier draußen freilassen. Wer den direkten Kontakt scheut, kann zu speziellen Spinnenfängern mit langem Griff greifen – damit hält man bequem Abstand und bringt die Achtbeiner trotzdem sicher ins Freie.

Carson BugView Insektenfänger – für 13,64 Euro bei Amazon* © Carson / Werbung

Zusätzlich gibt es natürliche Hilfsmittel, die Spinnen gar nicht mögen. Beliebt ist etwa das Compo-Spinnen-Raus-Spray, das mit pflanzlichen Wirkstoffen arbeitet. Es wirkt als Repellent, vertreibt die Tiere also, ohne ihnen Schaden zuzufügen. So bleibt die Wohnung spinnenfrei – und die Tiere können draußen ungestört weiterleben.

Envira Spinnen Abwehrspray – für 19,95 Euro bei Amazon* © Envira / Werbung

So werden Spinnen wirksam vertrieben

Wer Spinnen aus der Wohnung fernhalten möchte, braucht nicht gleich zur Chemiekeule zu greifen. Schon einfache Insektenschutzgitter verhindern zuverlässig, dass die Tiere überhaupt hineinkommen. Zusätzlich können ätherische Öle wie Lavendel helfen – ihr Duft gilt als natürlicher Abschreckungsfaktor. Erst wenn diese Hausmittel nichts mehr nützen und die Krabbler überhandnehmen, ist es Zeit, Fachleute für Schädlingsbekämpfung einzuschalten.

