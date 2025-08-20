Insektenschutz: Diesen Fehler machen viele bei Fliegengittern

Frische Luft ohne Insekten: Fliegengitter sind durchaus praktisch. Doch ein wesentlicher Aspekt wird oft übersehen – der UV-Schutz. Wir erklären, warum der entscheidend fürs Wohlfühl-Klima im Sommer sein kann.

Ein offenes Fenster kann an heißen Sommertagen die nötige frische Brise bringen – wirkt auf Insekten, Krabbler und andere ungebetene Gäste allerdings oft wie eine Einladung. Ein Fliegengitter schafft hier Abhilfe. Einfache Gewebe lassen neben Luft und Licht aber auch UV-Strahlen durch. Diese schädigen sowohl Haut als auch Wohnraum. Ein Fliegengitter mit UV-Schutz blockiert die schädliche Strahlung, hält außerdem Wärme zurück und schafft so ein angenehmeres Raumklima.

Diese Vorteile bringt ein Insektennetz mit UV-Schutz

Ein Fliegengitter oder ein Insektennetz mit UV-Schutz bringt – zusätzlich zur Insektenabwehr – noch weitere Vorteile mit sich:

Es reflektiert UV-Strahlen und schont so Haut und Einrichtung.

Es reduziert Überhitzung durch Sonneneinstrahlung.

Es bietet eine leichte Schattierung und verhindert Blendungen bei Bildschirmarbeit, beim Fernsehen und Co.

Es bietet einen Blickschutz.

Es verlängert die Lebensdauer von empfindlichen Oberflächen wie Teppichen und Möbeln.

Empfehlenswert ist beispielsweise das Sun Protect Fliegengitter von Tesa*: Das können Sie auf eine beliebige Größe zuschneiden und mithilfe der beiliegenden Klettstreifen flexibel anbringen.

Tesa Insect Stop Sun Protect (1,3 x 1,5 Meter) – für 29,49 Euro bei Ebay* © Tesa / Werbung

Fliegengitter mit Sonnenschutz richtig montieren: Praktische Tipps

Am flexibelsten sind Fliegennetze, die mithilfe eines Klettbandes am Fenster- oder Türrahmen befestigt werden. Diese können Sie auf die gewünschte Größe zuschneiden und bei Bedarf jederzeit simpel und rückstandslos entfernen. So geht’s:

Rahmen gründlich von Staub und Fett befreien, damit die Klebestreifen ordentlich halten. Das Fenster ausmessen und das Netz entsprechend zuschneiden – hier gilt: Lieber zu groß als zu klein. Überstehende Ränder lassen sich am Ende immer noch abschneiden. Klettband möglichst dicht am Rahmen platzieren, um Insektenlücken zu vermeiden. Netz anbringen. Überstände abschneiden und prüfen, ob alles fest sitzt.

Auch das Fliegengitter von SmartMaxx* lässt sich individuell zuschneiden. Maximal ist es für Fensterrahmen mit 130 x 150 Zentimetern Größe ausgelegt. Das beschichtete Gewebe reflektiert Sonnenstrahlen – und somit auch UV-Strahlen – und die Raumluft bleibt angenehm kühl.

SmartMaxx Sonnenschutz-Fliegengitter Open-Up (1,3 x 1,5 Meter) – für 17,99 Euro bei Ebay* © SmartMaxx / Werbung

Alternativ ist auch das reflektierende Fliegennetz von Schellenberg* eine gute Wahl. Im Lieferumfang ist hier sogar direkt das passende Cuttermesser dabei, um die überstehenden Ränder des Netzes sorgfältig abzuschneiden.

Schellenberg reflektierendes Fliegengitter (1,3 x 1,5 Meter) – für 10,27 Euro bei Amazon* © Schellenberg / Werbung

Insektenschutz mit UV-Abwehr: Das ist der Nachteil

Einen Nachteil haben Fliegengitter mit UV-Schutz jedoch: Sie lassen weniger Tageslicht ins Zimmer. Um die UV-Strahlen entsprechend zu reflektieren, sind solche Insektennetze auf der Außenseite beschichtet, meist mit Aluminium. Das engmaschige Gewebe schafft von außen zusätzlichen Sichtschutz und lässt leider auch weniger Licht hindurch. Immerhin: Die Sicht nach draußen beeinträchtigt das kaum.

Fazit: UV-Schutz bei Fliegengittern ist sinnvoll

Wer sich neue Fliegengitter anschafft, um im Sommer Insekten und Krabbler fernzuhalten, sollte also zu einem Netz mit UV-Schutz greifen. Solche Modelle schirmen Insekten, blendende Sonne und UV-Strahlen gleichermaßen ab. Für entspanntes Arbeiten, angenehmes Raumklima und dauerhaften Schutz der Einrichtung ist es daher definitiv eine clevere Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.