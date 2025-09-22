Kult-Dosen im Angebot: Tupperware feiert Comeback mit diesen günstigen Sets

Gute Nachrichten für Hobbyköche, Meal-Prep-Fans und Liebhaber praktischer Küchenutensilien: Tupperware meldet sich zurück. Wer auf der Suche nach praktischen Aufbewahrungsboxen für Snacks, Reste oder den nächsten Büro-Lunch ist, kann jetzt zu günstigen Sets greifen.

Nach dem Insolvenzverfahren in den USA folgte Anfang des Jahres auch der Rückzug aus dem europäischen Markt: Der Kult-Hersteller Tupperware schien damit Geschichte. Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Fans der bunten Brotdosen: Ein französischer Unternehmer übernahm kürzlich Tupperware France und kündigte einen Relaunch in mehreren europäischen Ländern an. Bis das Geschäft wieder richtig Fahrt aufnimmt, lassen sich beispielsweise bei Amazon gute Angebote und Restbestände ergattern.

„Kleine Hitparade“: Drei Dosen für jeden Tag

Ob Obstsnack, Käsewürfel oder ein paar übriggebliebene Nudelreste – mit der „Tupperware Kleine Hitparade“ kommt Ordnung in den Kühlschrank. Das Set besteht aus drei unterschiedlich großen Dosen, die sich stapeln lassen und sich ideal für den Alltag eignen. Besonders praktisch: Sie sparen nicht nur Platz im Kühlschrank, sondern auch bares Geld – denn aktuell sind die Kult-Dosen bei Amazon im Doppelpack für unter 20 Euro zu haben.

Tupperware „Kleine Hitparade“ Dosen (2x 300 Milliliter) – für 19,89 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Tupperware „Clevere Pause“-Lunchbox

Die Lunchbox „Clevere Pause“ ist perfekt für Pausen, die Schule oder das Büro. Mit einem Volumen von 590 Millilitern bietet sie genug Platz für belegte Brote, Obst oder kleine Salate. Die integrierte Trennwand hält Zutaten sauber getrennt, der dichte Verschluss verhindert das Auslaufen. Dank ihrer kompakten, flachen Maße passt die Box bequem in Rucksack oder Tasche.

Tupperware „Clevere Pause“-Brotdose (590 Milliliter) – für 29,90 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Tupperware-Klassiker: „Junge Welle“

Die „Junge Welle“-Schüssel ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch praktisch für Küche, Vorrat oder Party. Mit ihrem Volumen von 4,3 Litern eignet sie sich perfekt für Salate, Teig, Bowle oder das Servieren von Snacks. Der Deckel schließt zuverlässig – ideal zum Mitnehmen oder Frischhalten im Kühlschrank. Dank BPA-freiem Kunststoffmaterial ist sie leicht und spülmaschinenfest.

Tupperware „Junge Welle“-Schüssel mit Deckel (4,3 Liter) – für 34,00 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

„Mylunch Liquid“: Auslaufsicher für unterwegs

Ideal für Schule, Büro oder Ausflüge: Das „MyLunch Liquid Tight“-Set besteht aus vier Dosen – zwei mit je 120 Millilitern und zwei mit je 590 Millilitern Fassungsvermögen. Besonders clever: Die großen Boxen verfügen über integrierte Trennwände, sodass die kleinen Dosen in ein Fach der großen hineinpassen. So lassen sich zum Beispiel Dressing, Soßen oder Snacks hygienisch und sauber voneinander trennen und sicher transportieren – ohne unangenehme Überraschungen in der Tasche.

Tupperware „MyLunch Liquid Tight“ (2x 590 Milliliter) – für 29,24 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Aufbewahrung mit Tupperware: Gemüse-Set

Dieses Set mit drei Vorratsbehältern ist ideal, wenn Sie Ordnung in Ihrer Küche schaffen und frische Vorräte länger aufbewahren möchten. Der „PotatoSmart“ mit 8,3 Litern Fassungsvermögen lagert Kartoffeln dunkel und luftig, was Keimung und Verrottung deutlich verringert. Der „OnionSmart“ sorgt mit Luftlöchern im Deckel für gute Belüftung von Zwiebeln, während der „GarlicSmart“ Knoblauch knackig hält, ohne dass sein Aroma die ganze Küche beeinflusst. Alle Behälter sind stapelbar und sparen so Platz – ideal für ein kleines Regal oder den Vorratsschrank.

Tupperware „PotatoSmart“, „OnionSmart“ und „GarlicSmart“ – für 77,00 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Tupperware-Butterdose „Impressions“

Die „Impressions Butterdose“ verbindet Stil und Funktion für Ihren Esstisch oder Kühlschrank. Sie kommt mit einem Tablett und passender Abdeckung, die Gerüche abdichtet und die Butter frisch hält – sowie einem wendbaren Einsatz, damit Sie sowohl Streifen , als auch Blockbutter stilvoll servieren können.

Tupperware „Impressions“-Butterdose – für 17,28 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

„BreadSmart Large“-Brotkasten von Tupperware

Brot aufbewahren wie ein Profi – mit dem „BreadSmart Large“ geht das ganz einfach. Der gerillte Boden und der clevere „CondensControl“-Deckel sorgen dafür, dass Brot länger frisch bleibt, ohne aufzuweichen oder auszutrocknen. Die große Box mit rund 38 Zentimetern Länge bietet Platz für große Laibe, Baguettes oder mehrere Semmeln. Ideal für Familien oder alle, die gerne frisch backen oder Vorrat halten.

Tupperware „BreadSmart Large“-Brotkasten – für 59,90 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Tupperware „Großes Naschkätzchen“

Wer Snacks griffbereit und trotzdem hygienisch aufbewahren möchte, liegt mit dem „Großen Naschkätzchen“ genau richtig. Die Dose fasst 2,5 Liter und eignet sich perfekt für Kekse, Nüsse oder Süßigkeiten. Dank der breiten Öffnung lässt sie sich bequem befüllen und entleeren – auch ideal für Kinderhände. Der Deckel hält Inhalte lange frisch und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit.

Tupperware „Großes Naschkätzchen“ – für 44,00 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Perfekt portioniert auf Vorrat mit Tupperware-Gefrierbehälter

Der Gefrierbehälter „Eiskristall“ mit 450 Millilitern ist wie gemacht fürs Portionieren: Suppen, Saucen, Babybrei, Obst oder Reste lassen sich in Alltagsmengen einfrieren und später bedarfsgerecht auftauen. Der feste Deckel schützt vor Gefrierbrand, die handliche Form spart Platz im Gefrierfach. Praktisch für alle, die gern vorkochen oder Mahlzeiten vorbereiten.

Tupperware „Eiskristall“-Gefrierdosen (2x 450 Milliliter) – für 21,00 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Tupperware „Mikro-Fix“: Der Mikrowellen-Allrounder

Schnell etwas aufwärmen? Der „Mikro-Fix“ ist perfekt für eine warme Portion in der Mittagspause. Mit seinen 700 Millilitern Volumen bietet er genug Platz für Eintöpfe, Nudelgerichte oder Reis. Der spezielle Deckel schützt vor Spritzern – und nach dem Essen wandert der Behälter einfach in die Spülmaschine.

Tupperware „Mikro-Fix“ (700 Milliliter) – für 47,39 Euro bei Amazon* © Tupperware / Anzeige

Comeback der Kult-Dosen: Warum Tupperware wieder so gefragt ist

Tupperware steht seit Jahrzehnten für langlebige, clevere Vorratsbehälter mit durchdachtem Design – und könnte trotz Insolvenz bald vollständig zurück sein. Der französische Zweig, den der Investor Cédric Meston kürzlich übernahm, ist laut Website auch offizieller Vertriebspartner für Tupper-Produkte in Frankreich, Italien, Deutschland, Belgien und Polen. In Frankreich und Deutschland sind die offiziellen Online-Shops von Tupperware bereits wieder online. Die Sterne für ein – vorerst selektives – Comeback in Europa stehen also gut.

Bei Amazon bieten ohnehin viele Händler noch Tupperware mit Rabatt an, sodass Sparfüchse sich dort umsehen sollten. Wer Ordnung in der Küche liebt, auf Qualität setzt oder seine Mahlzeiten unterwegs stylisch und sicher verpacken möchte, liegt mit diesen Sets, Dosen und Schüsseln genau richtig.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.