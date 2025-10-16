Noise-Cancelling-Kopfhörer von JBL bei Media Markt im Angebot: Jetzt über 40 Euro sparen!

Der JBL Tour One M2 bietet adaptive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodi für Gespräche und eine App, um den Sound zu personalisieren. Bei Media Markt ist er gerade deutlich günstiger zu haben.

Over-Ear-Kopfhörer von Sony, Apple, Bose und Co. kosten je nach Modell schnell mehrere hundert Euro. Ganz so tief müssen Sie für einen guten und funktionalen Kopfhörer allerdings gar nicht in die Tasche greifen – der Tour One M2 von JBL bietet für 159 Euro alles, was ein Bügelkopfhörer heutzutage mitbringen sollte. Wir checken das Angebot und verraten, für wen dieses Modell die richtige Wahl ist.

JBL Tour One M2: Over-Ear-Kopfhörer im Angebot

Preis-Check: Der JBL Tour One M2 kostet bei Media Markt gerade 159 Euro – ein starker Deal, denn seit Anfang März war der Bügelkopfhörer nicht günstiger. Andere Händler verlangen aktuell über 200 Euro, Media Markt hat also mit großem Abstand den besten Preis!

Adaptive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Spatial Sound – imitiert Raumklang für 3D-Hörerlebnis

Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit

JBL Headphones App für personalisierten Klang

JBL Tour One M2 – für 165,99 Euro bei Media Markt* © JBL / Anzeige

Kopfhörer-Angebot: Was der JBL Tour One M2 kann

Der Tour One M2 bietet eine ausgewogene Audioabstimmung mit klarer Höhenwiedergabe und sattem Bass. Dank Adaptivem Noise Cancelling (ANC) passt sich die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung an – ideal für Pendler, Reisende oder geräuschempfindliche Nutzer. Ein Beispiel: Wenn Sie ein Gespräch beginnen, schaltet der Kopfhörer automatisch in den Transparenzmodus und pausiert die Musik, damit Sie Ihr Gegenüber gut verstehen.

Der Akku bietet laut Hersteller bis zu 30 Stunden Laufzeit, mit ausgeschaltetem ANC sogar bis zu 50 Stunden. Mit cleveren Features wie imitiertem Raumklang, personalisierten Equalizer-Einstellungen und Bedienelementen am Ohrhörer lässt der JBL Tour One M2* kaum Wünsche offen.

Dieser Kopfhörer ist perfekt für alle, die viel unterwegs sind – im Zug, Flugzeug oder Büro – und dabei störungsfrei Musik hören möchten. Die smarte Geräuschunterdrückung, lange Akkulaufzeit und komfortablen Ohrpolster machen ihn auch für längere Einsätze interessant.

Alternative von Sony: WH-1000XM4 für 200 Euro

Der Sony WH 1000XM4* ist seit Jahren ein Maßstab unter den Over Ear Kopfhörern und zählt auch 2025 noch zu den Top Modellen. Die Testbewertungen sind durchweg gut oder sehr gut, und auch die Amazon-Rezensionen zeigen sich zufrieden: Insgesamt erntet der Bügelkopfhörer eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 von fünf Sternen.

Sony WH-1000XM4 – für 200,68 Euro bei Amazon* © Sony / Anzeige

Er überzeugt mit sehr gutem ANC, das insbesondere tiefe Frequenzen effektiv ausblendet, sowie mit komfortabler Passform und leichtem Gehäuse. Die Multipoint-Funktion ist ein klarer Vorteil, wenn Sie oft zwischen zwei Geräten wechseln wollen, zum Beispiel Smartphone und Laptop. Dank Funktionen wie Speak to Chat und 360-Grad-Audio bietet der XM4 sowohl bei Telefonaten und Gesprächen als auch beim Streamen von Musik, Podcasts oder Serien ein rundes Klangerlebnis. Wenn Qualität und Funktionsumfang im Vordergrund stehen, ist der Sony WH 1000XM4 eine sehr starke Wahl. Bei Amazon kostet er aktuell rund 200 Euro und ist damit etwas teurer als das JBL-Modell.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.