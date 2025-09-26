Philips Multigroom Series 7000: Amazon rasiert Preis – so günstig war er noch nie

Der Philips Multigroom Series 7000 kostet derzeit bei Amazon nur 48 Euro – ein Bestpreis, den es noch nie gab. Für alle, die nach einem vielseitigen Bart- und Haarpflegegerät suchen, lohnt sich ein Blick.

Der Philips Multigroom 7000 ist ein sogenannter All-in-One-Trimmer: Gesicht, Kopf, Körper – alles mit einem Gerät. Seine Vielseitigkeit, Ausstattung und Zubehör machen ihn beliebt bei Anwendern, die nicht mehrere Geräte nutzen wollen. Aktuell fällt das Gerät bei Amazon auf den bisher niedrigsten Preis jemals. Wir sehen uns das Angebot genauer an.

Philips Multigroom Series 7000 MG7950/15 im Preis-Check

So günstig wie jetzt war der Philips Multigroom Series 7000 MG7950/15* noch nie! Amazon bietet ihn aktuell für rund 48 Euro an. Damit fällt das Modell erstmals unter die 50-Euro-Marke. Zum Vergleich: Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei 66 Euro, also deutlich darüber.

Philips Multigroom Series 7000 MG7950/15 – für 46,94 statt 85,70 Euro bei Amazon* © Philips/Anzeige

Was der Philips Multigroom 7000 MG7950/15 bietet

Der Multigroom von Philips ist ein besonders vielseitiges Gerät: Dank vieler mitgelieferter Aufsätze kümmert er sich von Kopf bis Fuß um Rasur, Trimmen und Stylen. Die Highlights:

Vielseitige Anwendung: Der Trimmer kommt mit 15 Aufsätzen für Bart, Haare, Körper und sogar Nasenhaare.

Der Trimmer kommt mit 15 Aufsätzen für Bart, Haare, Körper und sogar Nasenhaare. Einstellbare Längen: Mit Längeneinstellungen von 0,5 bis 20 Millimeter – ideal für verschiedene Bartstile und Präzisionsarbeit.

Mit Längeneinstellungen von 0,5 bis 20 Millimeter – ideal für verschiedene Bartstile und Präzisionsarbeit. Lange Akkulaufzeit: Der Hersteller verspricht bis zu 120 Minuten Betrieb mit einer vollen Ladung.

Der Hersteller verspricht bis zu 120 Minuten Betrieb mit einer vollen Ladung. Wasserfest und abwaschbar: Der Trimmer darf auch unter fließendem Wasser gereinigt werden – praktisch für Nass- sowie Trockenanwendung.

Der Philips-Rasierer im Angebot ist also die ideale Wahl für alle, die ein All-in-One-Gerät für Gesicht, Haare und Körperpflege suchen. Mit der langen Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit ist er besonders flexibel einsetzbar. Das Amazon-Angebot ist derzeit ungeschlagen – Schnäppchenjäger machen hier alles richtig.

Alternative Empfehlung: Braun All in One Trimmer Set 7

Wer bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, findet im Braun AIO7540 All in One Trimmer Set* eine starke Alternative zum Philips Multigroom 7000. Dieser Trimmer kommt mit einer Auswahl an Aufsätzen für Bart, Haar, Körper und Gesichtspartien – für elf Funktionen in einem Gerät.

Die Highlights des Braun All-in-One Trimmer-Set 7 AIO7540:

11 Funktionen in einem Gerät: Enthält verschiedene Klingenaufsätze, Präzisionstrimmer, Langhaarschneider und Körperaufsätze – damit lassen sich Bart, Haare, Körperbehaarung und sogar Details an Ohren und Nase bearbeiten.

Enthält verschiedene Klingenaufsätze, Präzisionstrimmer, Langhaarschneider und Körperaufsätze – damit lassen sich Bart, Haare, Körperbehaarung und sogar Details an Ohren und Nase bearbeiten. Automatische Anpassung: Braun integriert Sensoren, welche die Leistung automatisch an die Bartdichte anpassen – das ist für empfindliche Haut und an sensiblen Stellen ein Pluspunkt.

Braun integriert Sensoren, welche die Leistung automatisch an die Bartdichte anpassen – das ist für empfindliche Haut und an sensiblen Stellen ein Pluspunkt. Kabelloser Betrieb: Der Trimmer ist akkubetrieben und lässt sich bequem aufladen – ideal für flexible Nutzung ohne Kabelsalat. Die Laufzeit beträgt bis zu 120 Minuten.

Braun All-in-One Trimmer-Set 7 AIO7540 – für 65,53 Euro bei Amazon* © Braun/Anzeige

Beide Modelle sind also exzellente Allrounder – während der Philips vor allem viele verschiedene Aufsätze für den ganzen Körper bietet, punktet der Braun-Rasierer mit besonders sanfter Rasur. Ist der Preis ausschlaggebend, machen Nutzer mit dem Philips Multigroom 7000 MG7950/15 alles richtig, weil das Modell bei Amazon gerade so günstig wie noch nie ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.